Франция сыграет с Испанией в полуфинале Евро-2024 – 9 июля в Мюнхене
Определились участники первого полуфинального матча Евро-2024.
Сегодня Испания обыграла Германию (2:1) в дополнительное время, а Португалия уступила Франции в серии пенальти после 0:0 в игровое время.
Испанцы и французы встретятся в Мюнхене на «Альянц Арене» 9 июля.
На второй полуфинал претендуют Нидерланды, Турция, Англия и Швейцария.
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P.s Представляю, если в финал выйдет Франция и Англия-вселенная схлопнется!)
Причем, я понимаю, когда унылая игра - это вынужденная мера игры на результат от недостатка исполнителей, которым пользуются аутсайдеры; я даже понимаю, когда это сознательно выбранный стиль как у праймового Атлетико. Но на этом чемпионате все команды просто играют ПОСРЕДСТВЕННО. Ну и трусливо. Просто отсиживаются, а когда моменты возникают - запарывают их на уровне фнл.
С Испанцами ватоката не будет, надеюсь
И эта команда играет в полуфинале турнира.
Ну это полный капец)))