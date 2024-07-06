Франция сыграет с Испанией в полуфинале Евро-2024 – 9 июля в Мюнхене

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Альянц Арена Евро-2024 Футбол

Определились участники первого полуфинального матча Евро-2024.

Сегодня Испания обыграла Германию (2:1) в дополнительное время, а Португалия уступила Франции в серии пенальти после 0:0 в игровое время.

Испанцы и французы встретятся в Мюнхене на «Альянц Арене» 9 июля.

На второй полуфинал претендуют Нидерланды, Турция, Англия и Швейцария.

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101 комментарий
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с нулем голов с игры Франция в полуфинале 🤣
+99
-4
+95
Надеюсь Испания сделает то, что жаждут все здравомыслящие болельщики-спасет футбол!)
+103
-8
+95
Кошмар этого Евро — финал Франция — Англия — все ближе...
+56
-2
+54
Ответ Tun
В очередь за Швейцарией
Ха-ха))
P.s Представляю, если в финал выйдет Франция и Англия-вселенная схлопнется!)
+32
-2
+30
Ответ Ayzenk
Надеюсь Испания сделает то, что жаждут все здравомыслящие болельщики-спасет футбол!)
В очередь за Швейцарией
+24
-1
+23
лучше Германия прошла бы в полуфинал, нежели (Франции)
+30
-10
+20
Ответ Streetbor
с нулем голов с игры Франция в полуфинале 🤣
Кайф, реальный футбол будущего!
+20
-2
+18
Какая же результативная Франция 🤮 вся надежда на лучшего бомбардира - автогол
+23
-6
+17
Ответ Streetbor
с нулем голов с игры Франция в полуфинале 🤣
Они так и турнир выиграют 😂
+13
-3
+10
Какое же тошнилово весь этот чемпионат, если бы в моем детстве-отрочестве было вот такое Евро, я бы, наверное, скорее крикетом заинтересовался, чем вот этим

Причем, я понимаю, когда унылая игра - это вынужденная мера игры на результат от недостатка исполнителей, которым пользуются аутсайдеры; я даже понимаю, когда это сознательно выбранный стиль как у праймового Атлетико. Но на этом чемпионате все команды просто играют ПОСРЕДСТВЕННО. Ну и трусливо. Просто отсиживаются, а когда моменты возникают - запарывают их на уровне фнл.
+13
-3
+10
Какая же легенда Пепе, про него мало говорят, но как он отыграл сегодня
+8
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Блин, как же я хочу чтобы Испания их выкинула просто. Но без Карвахаля будет сложно
+11
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Мне кажется Франция и Испанию пройдет. Засушат игру, и в концовке какую-то шару заковыряют, или по пенальти опять
+7
0
+7
Такого хладнокровно исполнения пенальти от всех игроков одной команды давно не видел
+7
-1
+6
Прошел очередной матч без содержания, 3-4 момента/полумомента за 120 минут, запомнился лишь Пепе.
С Испанцами ватоката не будет, надеюсь
+7
-1
+6
Ответ сларк
лучше Германия прошла бы в полуфинал, нежели (Франции)
Чего?)))
+7
-1
+6
Один гол за весь турнир, и тот с пенальти.

И эта команда играет в полуфинале турнира.

Ну это полный капец)))
+8
-2
+6
Ответ Consistency
Какое же тошнилово весь этот чемпионат, если бы в моем детстве-отрочестве было вот такое Евро, я бы, наверное, скорее крикетом заинтересовался, чем вот этим Причем, я понимаю, когда унылая игра - это вынужденная мера игры на результат от недостатка исполнителей, которым пользуются аутсайдеры; я даже понимаю, когда это сознательно выбранный стиль как у праймового Атлетико. Но на этом чемпионате все команды просто играют ПОСРЕДСТВЕННО. Ну и трусливо. Просто отсиживаются, а когда моменты возникают - запарывают их на уровне фнл.
Не все. Есть команды, которые ярко выступают - Испания, Германия, Швейцария, Австрия, Турция, Грузия может не ярко играла, но все матчи с ними были топ, также Голандия весьма неплоха, ну и наверно... всё)
+5
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+4
Есть чуйка, что французы пройдут испанцев
+6
-2
+4
Ответ slavik12345
Удаление Карвахаля конечно очень усложнило Испании полуфинал. Наверное логичнее всего будет выпустить Начо справа иначе Наваса просто разорвут
Он и из-за жк пропускал бы матч
+3
0
+3
Ответ Иван Лазович
Какая же результативная Франция 🤮 вся надежда на лучшего бомбардира - автогол
Честно говоря весь ЧЕ такой, что ругать в новом сезоне Холанда за его реализацию не буду. В голове не укладывается, как можно бить по 20 раз за игру, и забивать 0.
+4
-1
+3
Хоррор-финал: Франция и Англия.
+4
-1
+3
Ни одного гола за 480 минут и полуфинал. Несправедливо.
+5
-2
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Автогол лучший игрок Франции на евро.
+6
-3
+3
Жаль, что вышла Франция, а не Португалия. Портиши сами играют и другим дают играть, а французы с таким мегасоставом занимаются трусливым ватокатом. Испании с Францией будет тяжелее, чем было бы с Португалией, но, надеюсь, справятся.
+2
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Франция просто худшая команда на этом Евро. Вот не думал я, что кто-то переплюнет англичан.. но они смогли! 1 гол с пенальти ща 5 матчей, и это с таким составом. Позор. Если они так и в финал проползут, это будет просто убийство футбола.
+2
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+2
Испания-Португалия был бы супер матч ... Франция засушит игру и забьет на 92 минуте один гол, всмысле автогол , в итоге финал Франция-Англия, который я даже смотреть не буду, есть дела поважнее
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Иметь в составе Мбаппе и играть в такую тухлятину это надо постараться
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Надеюсь, Испания их вынесет, а с другой стороны подойдёт Голландия в финал)
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Ответ gerr_max
И по честному должен бы пропустить и возможный финал. Пробел в правилах.
Наверно да. Но Дани всех переиграл
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