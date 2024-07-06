Франция сыграет с Испанией в полуфинале Евро-2024 – 9 июля в Мюнхене

Определились участники первого полуфинального матча Евро-2024.

Сегодня Испания обыграла Германию (2:1) в дополнительное время, а уступила в серии пенальти после 0:0 в игровое время.

Испанцы и французы встретятся в Мюнхене на «Альянц Арене» 9 июля.

На второй полуфинал претендуют Нидерланды, Турция, Англия и Швейцария.

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