Банк России выпустил серебряную монету с эмблемой «Спартака»
Памятная серебряная монета с номиналом 1 рубль выпущена в рамках серии «Российский спорт». Также серия пополнилась монетой «Трудовые резервы».
Ранее банком были представлены монеты с эмблемами ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива».
Тираж всех монет – 10 тысяч штук каждая.
«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», – говорится в сообщении Банка России.
Фото: сайт Банка России
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