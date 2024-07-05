Банк России выпустил серебряную монету с эмблемой «Спартака»

Теги Спартак Спартак премьер-лига Россия КХЛ Футбол

Памятная серебряная монета с номиналом 1 рубль выпущена в рамках серии «Российский спорт». Также серия пополнилась монетой «Трудовые резервы».

Ранее банком были представлены монеты с эмблемами ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива».

Тираж всех монет – 10 тысяч штук каждая. 

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», – говорится в сообщении Банка России.

Фото: сайт Банка России

Банк России выпустил серебряные монеты с эмблемами ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива»: «Эти имена знают все болельщики страны»

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87 комментариев
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серебро? это такой тролинг?
+53
-7
+46
Ответ Тимофей Кушнир
А потом выпустят золотую с Зенитом?
С Зенитом голубую
+44
-9
+35
отсылка к "размах на рубль, удар на копейку"
+44
-20
+24
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Простите, а какие достижения у современного Лукойловского Спартака? Чемпионство и кубок за 20 лет?
+22
-5
+17
лучше деревянную ))
+45
-30
+15
А потом выпустят золотую с Зенитом?
+28
-17
+11
Ответ Алексей Маликов
Раньше в СССР мы собирали юбилейные рубли, но.... Они имели не только нумизматическую ценность,но и покупательскую тоже. То есть, ты брал в руки такую вещь и понимал - ВЕЩЬ!!! А вот это..... Ноу, как говорится, коммент.
Раньше были времена, а теперь мгновения...
+13
-3
+10
Ответ superbro
С Зенитом голубую
Кто о чем
+12
-4
+8
Ответ Оригинальный Ник
Главный клуб России. Питерским нужно ещё 40 чемпионств взять на деньги пенсионеров, чтобы хотя бы заиметь возможность встать рядом со Спартаком
Почему главный то, обьясни
+9
-2
+7
Единственное серебро на которое может рассчитывать Спартак
+21
-14
+7
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Пффф, по такой логике, а какие у современного Спартака тогда чемпионские достижения, если Спартак даже с нулевым семаковским Зенитом и близко не конкурирует за титул?
Или советские чемпионства Спартака имеют отношения к современности, а Кубок Уефа из нулевых не имеет?
Какая-то избирательная система ценностей у вас
+6
-2
+4
Ответ Alex Greenzel
Комментарий удален модератором
Приятно увидеть специалиста по оценке очка. А ваше сильно дороже стоит?
+4
0
+4
Ответ Оригинальный Ник
Главный клуб России. Питерским нужно ещё 40 чемпионств взять на деньги пенсионеров, чтобы хотя бы заиметь возможность встать рядом со Спартаком
Простите, а сколько еврокубков у Спартака?
+26
-22
+4
Ответ filippa
серебро? это такой тролинг?
Нам серебро за счастье после 5-9 мест
+10
-6
+4
Кому Спартак за рубль?..
+4
-2
+2
Как надгробие выглядит😏
+11
-9
+2
найс троллинг))))))
+11
-9
+2
Ответ _BoSToN_44
А как купить?
в банках
+2
0
+2
Ответ atomio
Нет нет, но совки все никак не угомоняться. В любой ситуации будут вспоминать о том что пломбир был вкуснее, трава зеленее, и внизу все стояло
ведь так оно и было )
+2
-1
+1
Ответ Svobodu Mne
Почему главный то, обьясни
По опросам Яндекса Спартак самый популярный футбольный клуб России и входит в 20 самых популярных клубов Европы. Лично мое мнение, Спартак был самым популярным клубом именно России с 1980 по 2002 год, потом все.
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0
+1
Остыньте уже!)
Ранее были отчеканены монеты с эмблемами 🐎ЦСКА и 👮Динамо.
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0
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Ответ Алексей Маликов
Раньше в СССР мы собирали юбилейные рубли, но.... Они имели не только нумизматическую ценность,но и покупательскую тоже. То есть, ты брал в руки такую вещь и понимал - ВЕЩЬ!!! А вот это..... Ноу, как говорится, коммент.
Нет нет, но совки все никак не угомоняться. В любой ситуации будут вспоминать о том что пломбир был вкуснее, трава зеленее, и внизу все стояло
+4
-3
+1
Ответ Алексей Маликов
Раньше в СССР мы собирали юбилейные рубли, но.... Они имели не только нумизматическую ценность,но и покупательскую тоже. То есть, ты брал в руки такую вещь и понимал - ВЕЩЬ!!! А вот это..... Ноу, как говорится, коммент.
Серебряная монета не имеет покупательскую ценность?)
+4
-3
+1
Ответ chebman
Остыньте уже!) Ранее были отчеканены монеты с эмблемами 🐎ЦСКА и 👮Динамо.
Никто и не пылает, но новостей об этом не было! Интересно почему?
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Ответ sanek_rabona
Раньше были времена, а теперь мгновения...
раньше был Иосиф Сталин, а теперь - Лаврентий Берия...
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Ответ jonny
на рубль и тянет
Комментарий удален модератором
Ответ Спартак сила
А где зенит? Бгг
У Зенита золото, Зенит на первом. А Спартаку и серебро - перебор...
+1
-1
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Ответ Alex Greenzel
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Северный болельщик
Ок, можно будет в банке с водой держать, заряжать ионами серебра, хоть какой-то толк от Спартака
ты в банках пиявки держишь.
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Зенит утёрся...
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