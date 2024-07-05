Банк России выпустил серебряную монету с эмблемой «Спартака»

Памятная серебряная монета с номиналом 1 рубль выпущена в рамках серии «Российский спорт». Также серия пополнилась монетой «Трудовые резервы».

Ранее банком были представлены монеты с эмблемами ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива».

Тираж всех монет – 10 тысяч штук каждая.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», – говорится в сообщении Банка России.

Фото: сайт Банка России

Банк России выпустил серебряные монеты с эмблемами ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива»: «Эти имена знают все болельщики страны»

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