⚡ Okko купил эксклюзивные права на Лигу чемпионов, ЛЕ и ЛК на 3 года. Показ начнется с нового сезона матчем за Суперкубок УЕФА

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Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Стриминговый сервис Okko приобрел эксклюзивные права на показ в России клубных турниров УЕФА, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Трехлетний контракт с возможностью продления начнет действовать с предстоящего сезона-2024/25.

Первой трансляцией на Okko в рамках соглашения станет матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой».

Трансляции будут доступны в Okko с полным объемом технологических и контентных преимуществ на всех популярных платформах от SMART TV и Web до игровых приставок и мобильных устройств на базе iOS и Android. Подписчики смогут смотреть матчи в прямом эфире и записи, выбирать звуковую дорожку, смотреть хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательных программы и другой контент от спортивной редакции Okko. 

«Трансляции чемпионата Европы по футболу и Кубка Америки в Okko показали, что аудитория всегда найдет свой любимый продукт. Благодаря приобретению прав на показ Лиги Чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА Okko рассчитывает удержать широкую аудиторию, которая начала пользоваться сервисом во время Евро-2024 и Кубка Америки, а также привлечь новых пользователей», – сообщили в пресс-службе компании.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но в Okko заявили, что для оплаты контрактов, как в случае с фильмами и сериалами, так и спортивными событиями, фирма «воспользуется стандартными механизмами».

С 2020 по 2024 год правами на показ еврокубков в России владел «Матч ТВ».

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

540 комментариев
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А зачем нужен матч тв вообще теперь? Повторы игр брикс круглый год крутить?
+526
-14
+512
Каеф. Геничи, Чердаки и прочие Тащины уже успели сказать что ЛЧ никому не нужна и то что у РПЛ рейтинги в 100500 раз выше?!
+216
-13
+203
Матч ТВ купил эксклюзивные права на показ фильмов Стивена Сигала, на 3 года 😁
+200
-17
+183
Ответ Richman95
Ураааааа! Прощай Костя, Жора и прочие 🤮🤮🤮
Да, Батурин и Елагин на этом евро показали свою Удаль Комментаторскую, ничего не скажешь
+174
-12
+162
Ураааааа!
Прощай Костя, Жора и прочие 🤮🤮🤮
+132
-31
+101
Сбылась мечта "патриотов", теперь никакого общедоступного бездуховного западного футбола. Освободилось место под трансляции игр Дружбы.
+109
-16
+93
Не понимаю, чему народ радуется. Качество комментаторов, если судить по Евро, ниже матчевского. У меня есть подписка, но отцу уже нормально не настроишь Окко. Печальный день для отечественного спортивного ТВ.
+88
-20
+68
Ответ Франк Небо
Уважаемо
Вообще уважаемо, вот смотрю я эксклюзивные игры Евро на Окко и там качество трансляции на порядок хуже чем у Матча и это писали в самом начале турнира здесь на ветках.
Посмотрим конечно, во времена АПЛ всё было отлично с картинкой.
+85
-20
+65
Ответ Kappa Pride
А зачем нужен матч тв вообще теперь? Повторы игр брикс круглый год крутить?
РПЛ показывать.
+67
-8
+59
Не очень рад этому. Сейчас смотрю Евро на ОККО: трансляции постоянно подвисают и тормозят, зависают, регулярно прыгает качество само по себе. Отсутствие аналоговых каналов у сервиса - главный минус и пробоина всей организации. Интернет трансляции - это дно в 21 веке. К слову, даже на пиратском LiveBall интернет трансляции не хуже, чем на ОККО.
Вроде бы сервис неплохой, но по сути примерная ровня Матч ТВ со своими плюсами и минусами. В результате распада НТВ Плюс мы получили две средненькие организации, которые воруют друг у друга телеправа на всё подряд.

А про просмотр большого футбола в регионах и на дачах забудьте в принципе, т.к нормального интернета там нет
+87
-32
+55
А телетрансляций вообще что-ли не будет? Норм обыватели без футбола остались.
+59
-9
+50
Ответ STB
Да, Батурин и Елагин на этом евро показали свою Удаль Комментаторскую, ничего не скажешь
Просто включаешь интершум на ОККО и не думаешь на счет комментаторов
+53
-6
+47
Ответ Оригинальный Ник
Ужасно, сбылся мой главный кошмар. Зрителям приготовиться к тормозам и лагам
Сколько смотрю на ОККО ни одного тормоза, ни лага
+51
-12
+39
теперь популярность футбола в стране упадет еще ниже, людям более зрелого возраста, которые привыкли щелкать каналы на ТВ в поисках футбола вряд-ли будут заморачиваться с заморочками по подпискам ОККО, а молодому поколению это тем более не нужны такие подписки.
Так что целевая аудитория футбола в стране будут - парни 25-35 лет
+51
-13
+38
Теперь ждём увеличени цены за подписку и ухудшение качества трансляции. Сейчас матчи то рядовые зависают постоянно, что будет с ЛЧ то?
+40
-4
+36
На мой взгляд это катастрофа. Как бы ни ругали комментаторов Матча, комментаторы на Окко — это просто ужас. Этот Евро это наглядно показал (вспомните перфомансы Елагина и Батурина).
Я уж не говорю о качестве студии и тд. Очень жаль, на Матче еврокубки всегда было смотреть очень и очень бодро
+39
-4
+35
Уважаемо
+56
-21
+35
Все так рады тому, что даровая ЛЧ пропадёт с экранов, как будто лично условный Генич стоял над их пультом от телевизора и не давал выключить звук его комментирования во время трансляции.
+38
-4
+34
Ответ Tpy6kaMerlina
Все так рады тому, что даровая ЛЧ пропадёт с экранов, как будто лично условный Генич стоял над их пультом от телевизора и не давал выключить звук его комментирования во время трансляции.
На самом деле я тоже не понимаю ликования.
Цена на подписку поднимется до 500 р/мес в среднем.
Целое поколение любителей футбола окажутся лишены бесплатных трансляций и почему то народ забывает что пенсии в РФ - копейки. И люди просто НЕ СМОГУТ позволить себе Окко, даже если и разберутся как его подключить.
Плюс Россия - это не только миллионники , это и небольшие городки/села/пгт… у людей до сих пор ламповые ТВ стоят с дешевой приставкой за 1,5 т р для цифрового федерального вещания. Окко для них это нечто максимально недоступное ( ну вот у деда старый телек и кнопочный телефон)… Как ему Окко смотреть?
+33
-2
+31
Покупай Матч Премьер -- там Григорян в студии🤦‍♂️
Покупай ОККО -- там Григорян в студии👍
+30
-1
+29
И к чему это приведёт? Огромный пласт болельщиков исчезнет. Особенно среднего возраста и пожилых людей. Многие просто не будут париться с тем, чтобы что-то подключать. Извините, это всё очень плохо.
+35
-9
+26
Не вижу повода для оптимизма вообще. Мой отец любит смотреть футбол по вечерам, но он не будет заморачиваться с приставками, оплатой (которая поднимается раза в 3 теперь), подписками. Акцент лишь на молодое поколение, причем современное, которое разбирается. У нас футбол из общего доступа забрали, а вы радуетесь
+31
-7
+24
Наконец-то смогу смотреть матчи ЛЧ в записи
+34
-10
+24
Зря местные эксперты так радуются.
Осенью ОККО повысит стоимость на спортивный пакет, уберут все промокоды с просмотром за 1 рубль, и те же самые экспертусы взвоят, что им теперь негде смотреть европейский футбол.
+30
-6
+24
Ответ KeriLLo
Вообще уважаемо, вот смотрю я эксклюзивные игры Евро на Окко и там качество трансляции на порядок хуже чем у Матча и это писали в самом начале турнира здесь на ветках. Посмотрим конечно, во времена АПЛ всё было отлично с картинкой.
Ла Лига так же, Классико как будто в 720p вещали, когда на таких сервисах пора уже в 4к показывать
+32
-9
+23
Ответ Омичёв
Сколько смотрю на ОККО ни одного тормоза, ни лага
Это удивительно, потому что когда я смотрел матчи АПЛ на ОККО, на каждом были лаги и ухудшение картинки
+25
-4
+21
ничего хорошего в этой новости, кроме повода позлорадствовать над «Матч ТВ», совсем нет.
+18
0
+18
Ответ Tim_Nazarov
Комментарий скрыт
Так уже Яндекс же все матчи показывает через Кинопоиск и даже со своей студией, если я не ошибаюсь
Вроде бы большинству все нравилось
+19
-1
+18
Ответ Dmitry Nikolskiy
Не понимаю, чему народ радуется. Качество комментаторов, если судить по Евро, ниже матчевского. У меня есть подписка, но отцу уже нормально не настроишь Окко. Печальный день для отечественного спортивного ТВ.
Им скажут за воздух платить, они сразу побегут оформлять подписку.
+26
-10
+16
Твари
+23
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