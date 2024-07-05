⚡ Okko купил эксклюзивные права на Лигу чемпионов, ЛЕ и ЛК на 3 года. Показ начнется с нового сезона матчем за Суперкубок УЕФА

Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Стриминговый сервис Okko приобрел эксклюзивные права на показ в России клубных турниров УЕФА, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Трехлетний контракт с возможностью продления начнет действовать с предстоящего сезона-2024/25.

Первой трансляцией на Okko в рамках соглашения станет матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой».

Трансляции будут доступны в Okko с полным объемом технологических и контентных преимуществ на всех популярных платформах от SMART TV и Web до игровых приставок и мобильных устройств на базе iOS и Android. Подписчики смогут смотреть матчи в прямом эфире и записи, выбирать звуковую дорожку, смотреть хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательных программы и другой контент от спортивной редакции Okko.

«Трансляции чемпионата Европы по футболу и Кубка Америки в Okko показали, что аудитория всегда найдет свой любимый продукт. Благодаря приобретению прав на показ Лиги Чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА Okko рассчитывает удержать широкую аудиторию, которая начала пользоваться сервисом во время Евро-2024 и Кубка Америки, а также привлечь новых пользователей», – сообщили в пресс-службе компании.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но в Okko заявили, что для оплаты контрактов, как в случае с фильмами и сериалами, так и спортивными событиями, фирма «воспользуется стандартными механизмами».

С 2020 по 2024 год правами на показ еврокубков в России владел «Матч ТВ».

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