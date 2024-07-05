⚡ Okko купил эксклюзивные права на Лигу чемпионов, ЛЕ и ЛК на 3 года. Показ начнется с нового сезона матчем за Суперкубок УЕФА
Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Стриминговый сервис Okko приобрел эксклюзивные права на показ в России клубных турниров УЕФА, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.
Трехлетний контракт с возможностью продления начнет действовать с предстоящего сезона-2024/25.
Первой трансляцией на Okko в рамках соглашения станет матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой».
Трансляции будут доступны в Okko с полным объемом технологических и контентных преимуществ на всех популярных платформах от SMART TV и Web до игровых приставок и мобильных устройств на базе iOS и Android. Подписчики смогут смотреть матчи в прямом эфире и записи, выбирать звуковую дорожку, смотреть хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательных программы и другой контент от спортивной редакции Okko.
«Трансляции чемпионата Европы по футболу и Кубка Америки в Okko показали, что аудитория всегда найдет свой любимый продукт. Благодаря приобретению прав на показ Лиги Чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА Okko рассчитывает удержать широкую аудиторию, которая начала пользоваться сервисом во время Евро-2024 и Кубка Америки, а также привлечь новых пользователей», – сообщили в пресс-службе компании.
Финансовые детали сделки не разглашаются, но в Okko заявили, что для оплаты контрактов, как в случае с фильмами и сериалами, так и спортивными событиями, фирма «воспользуется стандартными механизмами».
С 2020 по 2024 год правами на показ еврокубков в России владел «Матч ТВ».
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Прощай Костя, Жора и прочие 🤮🤮🤮
Посмотрим конечно, во времена АПЛ всё было отлично с картинкой.
Вроде бы сервис неплохой, но по сути примерная ровня Матч ТВ со своими плюсами и минусами. В результате распада НТВ Плюс мы получили две средненькие организации, которые воруют друг у друга телеправа на всё подряд.
А про просмотр большого футбола в регионах и на дачах забудьте в принципе, т.к нормального интернета там нет
Так что целевая аудитория футбола в стране будут - парни 25-35 лет
Я уж не говорю о качестве студии и тд. Очень жаль, на Матче еврокубки всегда было смотреть очень и очень бодро
Цена на подписку поднимется до 500 р/мес в среднем.
Целое поколение любителей футбола окажутся лишены бесплатных трансляций и почему то народ забывает что пенсии в РФ - копейки. И люди просто НЕ СМОГУТ позволить себе Окко, даже если и разберутся как его подключить.
Плюс Россия - это не только миллионники , это и небольшие городки/села/пгт… у людей до сих пор ламповые ТВ стоят с дешевой приставкой за 1,5 т р для цифрового федерального вещания. Окко для них это нечто максимально недоступное ( ну вот у деда старый телек и кнопочный телефон)… Как ему Окко смотреть?
Покупай ОККО -- там Григорян в студии👍
Осенью ОККО повысит стоимость на спортивный пакет, уберут все промокоды с просмотром за 1 рубль, и те же самые экспертусы взвоят, что им теперь негде смотреть европейский футбол.
Вроде бы большинству все нравилось