Winline Летний Кубок. «Зенит» против «Тальерес», «Црвена Звезда» обыграла «Сочи»

Теги Зенит премьер-лига Россия Црвена Звезда товарищеские матчи (клубы) результаты Тальерес Сочи Футбол

«Зенит» играет с «Тальерес» в матче Winline Летнего Кубка.

Петербургский клуб ранее обыграл «Сочи» (5:2).

Winline Летний Кубок

«Црвена Звезда» – «Сочи» – 2:0 (2:0)

«Зенит» – «Тальерес» – 0:0 (0:0, второй тайм)

«Зенит» (1-й тайм): Латышонок, Волков, Родригао, Нино, Сантос (к), Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Мостовой, Глушенков. 

«Зенит» (2-й тайм): Адамов, Алип, Чистяков, Горшков, Сутормин, Коваленко, Васильев, Ерохин (к), Бакаев, Мантуан, Сергеев.

Положение команд: «Зенит» – 3 очка (1 матч), «Црвена Звезда» – 3 (1), «Тальерес» – 0 (0), «Сочи» – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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57 комментариев
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Первая встреча против команд из Аргентины.
Из приметных игроков есть, например, Науэль Бустос, который, в свое время заглядывал в Европу, будучи купленным Ман Сити и отправленным в аренду в Жирону.
Прошлым летом покинул Сити СА и подписался с аргентинцами, воспитанником которых и является.
Также примечателен может быть парагваец Рамон Соса, которого воспитал Ривер, но он на Кубке Америки, поэтому увы и ах.
Вообще, команда является 2кратным победителем второго дивизиона Аргентины и обладателем ныне несуществующего Кубка КОНМЕБОЛ(экс-аналог Кубка УЕФА).

Сегодня, судя по словам Семака, мы увидим дебют Латышонка.
Ну и Васильева на поле хотелось бы видеть побольше.
В баню Бакаева.

Давай, Зенит!
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-10
+14
Вот что значит дружба с другими клубами, отечественными и зарубежными, и у Зенита, и ЦСКА, Динамо, свои турниры в межсезонье. И только спартак никому не нужен, от них даже Црвена Звезда убежала 🤣
+13
-2
+11
Ответ Александр Кудрявцев
Комментарий скрыт
Зенит выиграл Кубок России 🤘🤘🤘,
привет параллельному миру, в котором вы обитаете
+11
-2
+9
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Скоро август и очередное августовское унижение спартака в Петербурге.
+20
-11
+9
Ответ Alexander 1977
Это ты кажись из параллельного мира где Зенит не победим 😂😂😂😂
а в твоем перпендикулярном мире кто кубок выиграл?
+8
0
+8
Ответ vv10
Сколько стоит эта дружба в средних зарплатах по стране?
Да без разницы. Московские бабушки платят. Гуляем.
+9
-2
+7
Ответ Александр Кудрявцев
Еще забыл добавить Балтику которая 1:0 Зенит
Балтика в ФНЛ, Зенит выиграл все три турнира
+7
-1
+6
Ответ Александр Васильевич
покажут матч на матч страна который выкинули с триколор теперь скачивать матч Нада ...мдя
Матч ещё в ВК Видео будут транслировать.
Может, вам такой вариант подойдёт.
+5
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+4
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Когда тебя вылечат, дай знать.
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+4
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
В прошлом сезоне вас в августе в Москве унизили.
А всё потому, что руководство Спартака, памятуя об августовских унижениях в Петербурге, уговорило РПЛ провести этот матч в Москве. Но унижения избежать не удалось.
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Ответ Alexander 1977
Помню все эти матчи где Спартак. Крылья Советов и Балтика унижали Зенит 😁😁😁
живи воспоминаниями, потому что теперь остается смотреть только как Балтика унижает разве что Нефтехимик или Чайку
+4
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+3
Ответ Дмитрий Калибабчук
Клуб также на почту рассылал промокоды на скидку до 80 процентов. Но это на электронку было и скорее всего тем, кто посещает матчи хотя бы несколько раз в год.
Да. Такое тоже есть письмо от 2го июля!

Но этот вариант доступен не всем желающим, как вы и сказали - это персональные предложения от клуба.

А самое главное, при использовании 80% промо-кода выбор секторов ограничен. Нельзя, например, выбрать С115/C116 и другие центральные. По 30% - доступны любые варианты.
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Ответ Злодей Спб
Купил билеты на центральные сектора со скидкой. В Интернете свободно гуглится промокод на 30% скидку: "Матч ФК «Зенит» — ФК «Тальерес» промокод" Сам код публиковать не буду, а то есть у меня подозрения, что это может быть расценено, как несогласованная реклама на ресурсе.
Клуб также на почту рассылал промокоды на скидку до 80 процентов.
Но это на электронку было и скорее всего тем, кто посещает матчи хотя бы несколько раз в год.
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Без чистого форварда сегодня.
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покажут матч на матч страна который выкинули с триколор теперь скачивать матч Нада ...мдя
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Ответ Alexander 1977
А кто выигрывал в сезоне 20/21 в 21/22 ну и в 22/23
точно не Балтика, эти вообще никогда ничего не выиграли и не выиграют
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Удачи Зениту!👏
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Тальерес сильного нашего Спартака,будем реалистами
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Латышонок в старте.
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Купил билеты на центральные сектора со скидкой.

В Интернете свободно гуглится промокод на 30% скидку:
"Матч ФК «Зенит» — ФК «Тальерес» промокод"

Сам код публиковать не буду, а то есть у меня подозрения, что это может быть расценено, как несогласованная реклама на ресурсе.
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Комментарий удален модератором
Блин уже 60мин ЧЕ прошло и первый тайм Зенита с очень приличным соперником👍
Никак не выбрать...
Мотаюсь с канала на канал....🏃‍♂️
Гол Испанцев пропустил😔
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Это не похоже на товарняк, ребята играют по-настоящему.
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Всё те же проблемы. Мостовой с Артуром не обладают нужным уровнем индивидуального мастерства для того, чтоб создавать опасность для соперника без непосредственного участия ещё одного игрока на том же участке поля. И нет кого-то на своей половине поля, кто бы быстро бросал их в контратаку по свободному флангу, используя длинный пас. Всё только через командное взаимодействие. Часы с кукушкой.
Нужен "большой форвард" и больше индивидуального мастерства на флангах в качестве опции, иначе будет то же самое мучение. Артур - провал в том смысле, что очень нужен был на его месте игрок с другим набором качеств.
Тальерес очень радует уровнем и серьёзным отношением. Равная, энергичная игра в первом тайме.
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Да что ж они всё поскальзываются?
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Ответ Alexander 1977
В этих сезонах скажи что тоже Зенит выигрывали кубок 🤔🤔🤔
а что, в этих сезонах его Балтика выиграла?
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Аргентина против Бразилии. Классика.
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Кассьерра отдыхает?
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Латышонок
Волков Родригао Нино Сантос
Вендел Барриос Клаудиньо
Артур Глушенков Мостовой
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Адамов Сутормин Чистяков Алип Горшков Васильев Ерохин Коваленко Мантуан Бакаев Педро Сергеев.

Вперед, Зенит!
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