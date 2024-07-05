Winline Летний Кубок. «Зенит» против «Тальерес», «Црвена Звезда» обыграла «Сочи»
«Зенит» играет с «Тальерес» в матче Winline Летнего Кубка.
Петербургский клуб ранее обыграл «Сочи» (5:2).
Winline Летний Кубок
«Црвена Звезда» – «Сочи» – 2:0 (2:0)
«Зенит» – «Тальерес» – 0:0 (0:0, второй тайм)
«Зенит» (1-й тайм): Латышонок, Волков, Родригао, Нино, Сантос (к), Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Мостовой, Глушенков.
«Зенит» (2-й тайм): Адамов, Алип, Чистяков, Горшков, Сутормин, Коваленко, Васильев, Ерохин (к), Бакаев, Мантуан, Сергеев.
Положение команд: «Зенит» – 3 очка (1 матч), «Црвена Звезда» – 3 (1), «Тальерес» – 0 (0), «Сочи» – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Из приметных игроков есть, например, Науэль Бустос, который, в свое время заглядывал в Европу, будучи купленным Ман Сити и отправленным в аренду в Жирону.
Прошлым летом покинул Сити СА и подписался с аргентинцами, воспитанником которых и является.
Также примечателен может быть парагваец Рамон Соса, которого воспитал Ривер, но он на Кубке Америки, поэтому увы и ах.
Вообще, команда является 2кратным победителем второго дивизиона Аргентины и обладателем ныне несуществующего Кубка КОНМЕБОЛ(экс-аналог Кубка УЕФА).
Сегодня, судя по словам Семака, мы увидим дебют Латышонка.
Ну и Васильева на поле хотелось бы видеть побольше.
В баню Бакаева.
Давай, Зенит!
привет параллельному миру, в котором вы обитаете
Может, вам такой вариант подойдёт.
А всё потому, что руководство Спартака, памятуя об августовских унижениях в Петербурге, уговорило РПЛ провести этот матч в Москве. Но унижения избежать не удалось.
Но этот вариант доступен не всем желающим, как вы и сказали - это персональные предложения от клуба.
А самое главное, при использовании 80% промо-кода выбор секторов ограничен. Нельзя, например, выбрать С115/C116 и другие центральные. По 30% - доступны любые варианты.
Но это на электронку было и скорее всего тем, кто посещает матчи хотя бы несколько раз в год.
В Интернете свободно гуглится промокод на 30% скидку:
"Матч ФК «Зенит» — ФК «Тальерес» промокод"
Сам код публиковать не буду, а то есть у меня подозрения, что это может быть расценено, как несогласованная реклама на ресурсе.
Никак не выбрать...
Мотаюсь с канала на канал....🏃♂️
Гол Испанцев пропустил😔
Нужен "большой форвард" и больше индивидуального мастерства на флангах в качестве опции, иначе будет то же самое мучение. Артур - провал в том смысле, что очень нужен был на его месте игрок с другим набором качеств.
Тальерес очень радует уровнем и серьёзным отношением. Равная, энергичная игра в первом тайме.
Волков Родригао Нино Сантос
Вендел Барриос Клаудиньо
Артур Глушенков Мостовой
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Адамов Сутормин Чистяков Алип Горшков Васильев Ерохин Коваленко Мантуан Бакаев Педро Сергеев.
Вперед, Зенит!