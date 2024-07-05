Спортсмены из Крыма, отказавшиеся от участия в Олимпиаде, получат по 1 млн рублей от региона

Спортсмены из Крыма, отказавшиеся от участия в Олимпиаде, получат по 1 млн рублей.

«Согласно решению главы республики, спортсмены из Крыма, которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в , но отказались ехать в Париж из‑за невозможности выступать там под национальным флагом, получат по одному миллиону рублей», – сообщили в пресс‑службе главы республики.

игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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