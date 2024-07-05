Спортсмены из Крыма, отказавшиеся от участия в Олимпиаде, получат по 1 млн рублей от региона

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 деньги Борьба

Спортсмены из Крыма, отказавшиеся от участия в Олимпиаде, получат по 1 млн рублей.

«Согласно решению главы республики, спортсмены из Крыма, которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде, но отказались ехать в Париж из‑за невозможности выступать там под национальным флагом, получат по одному миллиону рублей», – сообщили в пресс‑службе главы республики.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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35 комментариев
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Как хорошо что все проблемы решены в стране и можно сорить деньгами!
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+66
Я тоже отказываюсь! Кидайте деньги!
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> которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде

И как это возможно, если олимпийская лицензия получается на международных стартах.
+43
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+39
Ответ Olavi Ranta
Как хорошо что все проблемы решены в стране и можно сорить деньгами!
Я завоевал право смотреть Олимпиаду , отбил телевизор у семьи. Готов отказаться от этого права всего за 200 000 рублей..
+34
-3
+31
Этот глубоко дотационный регион выглядит смешно: лям с барского плеча.
+21
-3
+18
А Сироже Карякину мильен дадут за его умение ходить буквой ,,Г" ?
+16
-4
+12
Много в Крыму спортсменов, которые претендовали хотя бы на финалы Олимпиады в своих видах, не говоря уже о медалях? Хотя не так: сколько оттуда спортсменов в принципе квалифицировалось на игры?
+14
-3
+11
А отказавшемуся участвовать в ОИ Адаму Кадырову Крым подарит золотой Гелендваген.
+10
-1
+9
Думаю человека выбирающего деньги вместо олимпиады, спортсменом назвать нельзя
+12
-4
+8
Ответ deligy
> которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде И как это возможно, если олимпийская лицензия получается на международных стартах.
В лёгкой атлетике достаточно выполнить олимпийский норматив.
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+7
Ответ Чёрный тюльпан
Много в Крыму спортсменов, которые претендовали хотя бы на финалы Олимпиады в своих видах, не говоря уже о медалях? Хотя не так: сколько оттуда спортсменов в принципе квалифицировалось на игры?
Полтора землекопа. По бумагам.
На деле мертвые души.
+10
-3
+7
Ответ Ajvengo
Этот глубоко дотационный регион выглядит смешно: лям с барского плеча.
Ну как сказать с барского..
+8
-1
+7
Можно я тоже не поеду на ОИ😀‼️
+7
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+6
"Ну что граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы и спортсмены, кто из вас желает поработать"....у нас в хозяйство треба механизаторов, сотка в месяц и предоставления жилья и детского сада, но вкалывать надо с пяти утра до пока не упал, чтобы кормить дармоедов, мы продаём хлеб по 17 тысяч за тонну, сколько дармоеды смогут купить пшеницы на зарплату и сколько я, кто этот хлеб вырастил.
+6
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+5
Пилите, Шура, пилите!
+6
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Не планировал участвовать, но всё равно срубил лям. Россия щедрая душа.
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В олимпиаде главное - не участие!
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Ответ Чёрный тюльпан
Много в Крыму спортсменов, которые претендовали хотя бы на финалы Олимпиады в своих видах, не говоря уже о медалях? Хотя не так: сколько оттуда спортсменов в принципе квалифицировалось на игры?
Зато как "патриотично" звучит эта новость..
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такой же уровень п.....а ,это мягко говоря, как выплаты денег за первое место в одиночном синхронном плавании у мужчин на играх Брикс.
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Ответ Чёрный тюльпан
Много в Крыму спортсменов, которые претендовали хотя бы на финалы Олимпиады в своих видах, не говоря уже о медалях? Хотя не так: сколько оттуда спортсменов в принципе квалифицировалось на игры?
Смотря когда - раньше некоторые крымчане становились олимпийскими чемпионами. За Играми Дружбы не слежу, но что-то не слышал, чтобы сейчас кто-то на серьезные соревнования из Крыма квалифицировался.
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Шоб я так жил.
Какой цинизм- за отказ - деньги((
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а как же "денег нет, но вы держитесь?" или уже есть деньги?
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Наверняка там пара десятков спортсменов нарисуется в возрасте от 18 до 65.
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Ответ deligy
> которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде И как это возможно, если олимпийская лицензия получается на международных стартах.
> которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде*

*на территории РФ
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Ответ Валерий З.
В лёгкой атлетике достаточно выполнить олимпийский норматив.
National Senior Championatships subject to a specific application to be submitted to World Athletics
https://assets.aws.worldathletics.org/document/64b027b60f3d42ed998901b5.pdf
Страница 6. Естественно на чемпионат России никто не подавал "специальную заявку", чтобы там можно было выполнить олимпийский норматив.
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Ответ Dr. Heisenberg
Наверняка там пара десятков спортсменов нарисуется в возрасте от 18 до 65.
Насчет 18 не уверен, а вот "до 65" - это в точку
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Маразм крепчал.
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"Отказались"...) Так их всё равно МОК не пустил бы...
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Я! Я отказываюсь!
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Анекдот дня!
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