Спортсмены из Крыма, отказавшиеся от участия в Олимпиаде, получат по 1 млн рублей от региона
Спортсмены из Крыма, отказавшиеся от участия в Олимпиаде, получат по 1 млн рублей.
«Согласно решению главы республики, спортсмены из Крыма, которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде, но отказались ехать в Париж из‑за невозможности выступать там под национальным флагом, получат по одному миллиону рублей», – сообщили в пресс‑службе главы республики.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
МОК урезает заявку России на Париж-2024: кто из наших доедет до Олимпиады?
И как это возможно, если олимпийская лицензия получается на международных стартах.
На деле мертвые души.
Какой цинизм- за отказ - деньги((
*на территории РФ
https://assets.aws.worldathletics.org/document/64b027b60f3d42ed998901b5.pdf
Страница 6. Естественно на чемпионат России никто не подавал "специальную заявку", чтобы там можно было выполнить олимпийский норматив.