Глава националистической партии Турции из-за бана Демирала призвал сборную не играть с Нидерландами, если УЕФА не отменит «позорное решение»: «Расистские и фашистские тенденции – примитивизм»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Турции по футболу УЕФА Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Политика Мерих Демирал Футбол

Глава националистической партии Турции отреагировал на бан Мериха Демирала.

Защитник сборной Турции отстранен УЕФА на два матча после празднования «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

«Двухматчевая дисквалификация УЕФА нашего футболиста Мериха Демирала, который с обоснованной гордостью показал жест, и отклонение апелляции – скандальное решение, которое нельзя одобрить и терпеть.

В то же время проникновение расистских и фашистских тенденций в УЕФА – позорный примитивизм.

«Волчий салют» – экзистенциальная честь турецкого народа, общая ценность, которая объединяет прошлое и будущее. Собственно говоря, неуважение к этой ценности значит проявление враждебности к турецкой нации и позор, порочащий турецкую историю.

УЕФА проявлял терпимость, принимая подобные решения в отношении футболистов некоторых стран, но не смог скрыть своей ненависти, когда настал черед турецкого футболиста.

На мировой футбол наложено черное пятно, и чемпионат Европы 2024 года оказался под угрозой срыва.

Однако у турок есть решимость и вера, чтобы преодолеть все препятствия. За нашей сборной стоят 85 миллионов турецких граждан, которые молятся, поддерживают и болеют за нее.

На данном этапе это моральное и национальное требование для нашей сборной – не играть в матче с Нидерландами и выразить демократический протест, пока УЕФА, который вопиюще неуважительно относится к историческому наследию турецкой нации, не отменит позорное решение.

Если УЕФА не откажется от своего позорного решения, то нужно не выходить на поле с Нидерландами и всей сборной вернуться в Турцию. Это будет самым правильным вариантом для защиты нашего национального достоинства.

Успех, который можно получить, склонившись, пойдя на уступки и сдавшись, во всех смыслах означает поражение и унижение.

Мы поддерживаем нашего сына Мериха и всех наших национальных футболистов до конца. Мы едины, мы вместе, мы – Турция, мы – турецкая нация», – заявил председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели.

Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».

Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Она является неофициальным девизом турецких националистов.

«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).

Даже Эрдоган вписался за Демирала: говорит, «волчий салют» – жест радости. Турция верит в апелляцию

Демирала забанили на два матча – теперь официально

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64 комментария
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Быстрее бы Нидерланды их выкинули из турнира, чтобы этот цирк закончился
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Да не играйте. Напугали ежа голой ж####й
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Так не играйте, получайте техническое поражение и дуйте домой. Цирк как в случае с Фенербахче, в Европе не прокатывает.
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Скатертью дорога
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+32
Ну так пускай получают технарь и вылетают 🤷🏻‍♂️
+25
-3
+22
Черное пятно и позор- это то, что такие турецкие футболеры приезжают на европейский футб. праздник. А турецкие нацики-руководители, стоящие за ними, еще и шантажисты-манипуляторы((.
+26
-5
+21
Ответ Алексей Горланов
Комментарий удален модератором
а турки байрактары поставляют? дальше что?
+14
-1
+13
Ответ Cristiano Ronaldo
Так не играйте, получайте техническое поражение и дуйте домой. Цирк как в случае с Фенербахче, в Европе не прокатывает.
Прокатывает иногда. Поляки подтвердят.
+24
-11
+13
Лучше в знак протеста всем 8 млн туркам уехать на родину и там жить в самой лучшей стране
+13
-1
+12
На воре шапка горит. В принципе, никто не расстроится, если турки откажутся играть
+10
-2
+8
Куплю билет и назло кондуктору пешком пойду...)
+9
-1
+8
Могли бы и не ехать на Евро. Нидерландам удачи с турками
+11
-5
+6
Смешно от того, что современная политика скатилась к тому, что все просто друг друга нацистами называют
+6
0
+6
Ответ exshepardjack
а турки байрактары поставляют? дальше что?
Тяжела и неказиста роль российского ...
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Ответ Carasa
Скатертью дорога
Согласен. Надеюсь они послушают лидера партии. Особенно как болельщик оранжевой сборной одобряю.
+4
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Да лучше сразу из УЕФА выходите и играйте где и должны по идее, в Азии.
+6
-2
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А вот это было бы круто! Такой Евро запомнят надолго. Причем не игрой.
+7
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+3
Типичный ультраправый борец с фашизмом и расизмом
+4
-1
+3
Комментарий один в один с комментариями наших депутатов.
+3
0
+3
Больше, чем Стамбул, финал ЛЧ, наверное, никто не принимал.

Не иначе как от ненависти ко всему турецкому.
+3
0
+3
Ответ OldRedWhite
Что-то я не припоминаю зигующую Сборную России ! Вы это о чем тут фантазируете ?
Ну фантазируете,наверное, вы, а я про реальный случай отказа сборной от игры и не получения ею технического поражения.
+3
-1
+2
Им нужно перед матчем всей командой показать этот салют и пусть УЕФА ищет решение
+1
0
+1
не играйте, Голландцы только спасибо скажут
+2
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Я думаю, голландцы будут не против: технарь 0:3 и Нидерланды спокойно проходят в полуфинал. Никто по туркам скучать не будет.
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Ответ Ice Vorya
Думается мне, что никто скучать без них не будет
Без вашей команды точно никто не скучает
+2
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Во жесть, и это чудо наговорила на бан за проявления нацизма.
Как все его высказывания не квалификацировать как не нацизм? Какая-то особая нация, которая может себе позволить все что угодно, а все другие - какие-то убогие, не понимающие экзистенциальные символы турецкого народа.
Турки жутко позорятся в эти дни, повылазило их них в эти дни...
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Лучшее решение. И вообще играйте только с тюркскими странами, вы же волки в конце концов
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Ответ Balt
А зачем? Голландцы итак вышибут. Тем более без Демираля туркам будет очень непросто отбивать контратаки голландцев который наверняка не один раз за матч торопливых турок будут подлавливать.
Игра покажет ваня
+2
-1
+1
Идея для сборной Турции - вообще больше никогда не участвовать в евро. Все в плюсе - сборная - показывает любимые националистические жесты у себя дома, Европа - отдыхает от турецких болельщиков.
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+1
Ответ Manas Zhumadilov
Просто надо всем болельщикам и футболистам продемонстрировать жест волка.
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