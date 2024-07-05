Глава националистической партии Турции из-за бана Демирала призвал сборную не играть с Нидерландами, если УЕФА не отменит «позорное решение»: «Расистские и фашистские тенденции – примитивизм»

Глава националистической партии Турции отреагировал на бан Мериха Демирала.

Защитник сборной Турции отстранен УЕФА на два матча после празднования «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

«Двухматчевая дисквалификация УЕФА нашего футболиста , который с обоснованной гордостью показал жест, и отклонение апелляции – скандальное решение, которое нельзя одобрить и терпеть.

В то же время проникновение расистских и фашистских тенденций в УЕФА – позорный примитивизм.

«Волчий салют» – экзистенциальная честь турецкого народа, общая ценность, которая объединяет прошлое и будущее. Собственно говоря, неуважение к этой ценности значит проявление враждебности к турецкой нации и позор, порочащий турецкую историю.

УЕФА проявлял терпимость, принимая подобные решения в отношении футболистов некоторых стран, но не смог скрыть своей ненависти, когда настал черед турецкого футболиста.

На мировой футбол наложено черное пятно, и чемпионат Европы 2024 года оказался под угрозой срыва.

Однако у турок есть решимость и вера, чтобы преодолеть все препятствия. За нашей сборной стоят 85 миллионов турецких граждан, которые молятся, поддерживают и болеют за нее.

На данном этапе это моральное и национальное требование для нашей сборной – не играть в матче с Нидерландами и выразить демократический протест, пока УЕФА, который вопиюще неуважительно относится к историческому наследию турецкой нации, не отменит позорное решение.

Если УЕФА не откажется от своего позорного решения, то нужно не выходить на поле с Нидерландами и всей сборной вернуться в Турцию. Это будет самым правильным вариантом для защиты нашего национального достоинства.

Успех, который можно получить, склонившись, пойдя на уступки и сдавшись, во всех смыслах означает поражение и унижение.

Мы поддерживаем нашего сына Мериха и всех наших национальных футболистов до конца. Мы едины, мы вместе, мы – Турция, мы – турецкая нация», – заявил председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели.

вышла в 1/4 финала , обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский « », отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».

Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Она является неофициальным девизом турецких националистов.

«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).

Даже Эрдоган вписался за Демирала: говорит, «волчий салют» – жест радости. Турция верит в апелляцию

Демирала забанили на два матча – теперь официально

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