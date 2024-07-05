Глава националистической партии Турции из-за бана Демирала призвал сборную не играть с Нидерландами, если УЕФА не отменит «позорное решение»: «Расистские и фашистские тенденции – примитивизм»
Глава националистической партии Турции отреагировал на бан Мериха Демирала.
Защитник сборной Турции отстранен УЕФА на два матча после празднования «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.
«Двухматчевая дисквалификация УЕФА нашего футболиста Мериха Демирала, который с обоснованной гордостью показал жест, и отклонение апелляции – скандальное решение, которое нельзя одобрить и терпеть.
В то же время проникновение расистских и фашистских тенденций в УЕФА – позорный примитивизм.
«Волчий салют» – экзистенциальная честь турецкого народа, общая ценность, которая объединяет прошлое и будущее. Собственно говоря, неуважение к этой ценности значит проявление враждебности к турецкой нации и позор, порочащий турецкую историю.
УЕФА проявлял терпимость, принимая подобные решения в отношении футболистов некоторых стран, но не смог скрыть своей ненависти, когда настал черед турецкого футболиста.
На мировой футбол наложено черное пятно, и чемпионат Европы 2024 года оказался под угрозой срыва.
Однако у турок есть решимость и вера, чтобы преодолеть все препятствия. За нашей сборной стоят 85 миллионов турецких граждан, которые молятся, поддерживают и болеют за нее.
На данном этапе это моральное и национальное требование для нашей сборной – не играть в матче с Нидерландами и выразить демократический протест, пока УЕФА, который вопиюще неуважительно относится к историческому наследию турецкой нации, не отменит позорное решение.
Если УЕФА не откажется от своего позорного решения, то нужно не выходить на поле с Нидерландами и всей сборной вернуться в Турцию. Это будет самым правильным вариантом для защиты нашего национального достоинства.
Успех, который можно получить, склонившись, пойдя на уступки и сдавшись, во всех смыслах означает поражение и унижение.
Мы поддерживаем нашего сына Мериха и всех наших национальных футболистов до конца. Мы едины, мы вместе, мы – Турция, мы – турецкая нация», – заявил председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели.
Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.
После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».
Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Она является неофициальным девизом турецких националистов.
«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).
Даже Эрдоган вписался за Демирала: говорит, «волчий салют» – жест радости. Турция верит в апелляцию
Демирала забанили на два матча – теперь официально
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Не иначе как от ненависти ко всему турецкому.
Как все его высказывания не квалификацировать как не нацизм? Какая-то особая нация, которая может себе позволить все что угодно, а все другие - какие-то убогие, не понимающие экзистенциальные символы турецкого народа.
Турки жутко позорятся в эти дни, повылазило их них в эти дни...