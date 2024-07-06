Роналду впервые не забил на Евро/ЧМ. Голы были на 10 турнирах подряд с Евро-2004
Криштиану Роналду впервые не забил на Евро/ЧМ.
39-летний форвард со сборной Португалии покинул Евро-2024, так ни разу не забив.
Примечательно, что до этого Роналду забивал на каждом из 10 Евро и чемпионате мира начиная с 2004 года.
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Это была славная охота.
Но уверен, что без него Португалия также ничего не выиграет. Игроки типо Леау и Феликса будут лидерами, а это катастрофа.
Только если их Мендеш, левый защитник тащить жёстко не будет, вот этот парень кремень настоящий.
Ушел бы из сборной и играл на клубном уровне. В конечном итоге он уже деградировал и лучше не позориться дальше, а просто уйти красиво
Никого он не затаскивал. В 2013-ом он оказался в таком положении по причине того, что его деклассировал Кержаков в личной встрече.
Без него Португалия таких проблем с выходом иметь не будет. Он пришёл в сильнейшую команду с Фигу, которая играла в финале Евро, а ушёл весь в слезах, поставив команду.
Сегодня Леау создал самый убойный момент. И был самым опасным в последних матчах.