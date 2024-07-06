Роналду впервые не забил на Евро/ЧМ. Голы были на 10 турнирах подряд с Евро-2004

Криштиану Роналду впервые не забил на Евро/ЧМ.

39-летний форвард со сборной покинул , так ни разу не забив.

Примечательно, что до этого забивал на каждом из 10 Евро и чемпионате мира начиная с 2004 года.

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