Роналду впервые не забил на Евро/ЧМ. Голы были на 10 турнирах подряд с Евро-2004

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду впервые не забил на Евро/ЧМ.

39-летний форвард со сборной Португалии покинул Евро-2024, так ни разу не забив.

Примечательно, что до этого Роналду забивал на каждом из 10 Евро и чемпионате мира начиная с 2004 года.

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70 комментариев
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Это знак уже. Пора Роналду заканчивать карьеру в сборной.

Это была славная охота.

Но уверен, что без него Португалия также ничего не выиграет. Игроки типо Леау и Феликса будут лидерами, а это катастрофа.

Только если их Мендеш, левый защитник тащить жёстко не будет, вот этот парень кремень настоящий.
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До 45 лет таскайте этот балласт с собой,ушатывая прекрасное поколение Португальских игроков и будет вам счастье
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Ответ Hella black
До 45 лет таскайте этот балласт с собой,ушатывая прекрасное поколение Португальских игроков и будет вам счастье
прекрасное поколение ленивых бездарей) покажите хоть одного там такого как Уильямс или Ямаль, Мусиала или Виртц...
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Ответ Hella black
До 45 лет таскайте этот балласт с собой,ушатывая прекрасное поколение Португальских игроков и будет вам счастье
Настолько прекрасное поколение, что нет ни одного нормального форварда. Настолько прекрасное, что Бруну с Бернарду и Леау ничего создать за турнир не могут.
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Очередное позорное выступление. Ждём старого на Чемпионате Мира )
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Поздравляю всех любителей футбола с его вылетом.
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На ЧМ 2022 он забил с левого пенальти, и вот такие голы у него на всех турнирах, 0 турниров которые он затащил
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Ответ Капибарбер
На ЧМ 2022 он забил с левого пенальти, и вот такие голы у него на всех турнирах, 0 турниров которые он затащил
А как же тот самый гол волосами?)
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Кринжелика в руинах
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Ответ Капибарбер
Я бы сказал даже Ромелу Лукаку
Ромелу не повезло , что вар ввели , у него столько голов воруют, когда у Роналду без вара было пачками с офсайда и с левой пенки)
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Все отлично , пусть ещё на ЧМ 2026 сыграет
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Давно пора завязывать с футболом
Ушел бы из сборной и играл на клубном уровне. В конечном итоге он уже деградировал и лучше не позориться дальше, а просто уйти красиво
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Это знак уже. Пора Роналду заканчивать карьеру в сборной. Это была славная охота. Но уверен, что без него Португалия также ничего не выиграет. Игроки типо Леау и Феликса будут лидерами, а это катастрофа. Только если их Мендеш, левый защитник тащить жёстко не будет, вот этот парень кремень настоящий.
Я бы обратил внимание на Франсишку он их тащил сегодня сначала прошел по флангу отдал на завалившегося Роналду тот в упор мимо ударил потом с фланга прошел и идеально в голову навесил Феликсу который вместо того чтобы решать ударил мимо в упор , Леао единаличник если бы он после прохода не лупил не пойми куда ,а скидывал то Португалия не мучилась на поле, Феликс талантливый игрок ,но ему вечно что то не хватает ,ментальность не победителя решает очень редко хотя часто делает хорошие проходы им бы напа класическую 9ку нормальную , а так очень много игроков фланговых ,тренер мог бы на этом Евро больше доверять Жоте и Рамошу ,но он выбрал чсвшного пенсионера который и похоронил Португалию своим эго
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Мог спасти стату левой пенкой как на прошлом чм … да и вообще как на протяжение всей пенальтисткой карьеры, но увы, дед еле ногами шевелит уже, на чм 2026 будет на коляске стоять у 11 метровой
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Ответ Игорь Новиков
Настолько прекрасное поколение, что нет ни одного нормального форварда. Настолько прекрасное, что Бруну с Бернарду и Леау ничего создать за турнир не могут.
Леау - сплошное разочарование..
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Ответ tcx89bpxcy
Комментарий удален пользователем
Что за бред.
Никого он не затаскивал. В 2013-ом он оказался в таком положении по причине того, что его деклассировал Кержаков в личной встрече.
Без него Португалия таких проблем с выходом иметь не будет. Он пришёл в сильнейшую команду с Фигу, которая играла в финале Евро, а ушёл весь в слезах, поставив команду.
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Разваливающийся Роналду всё рвётся в старт.
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Ответ Олег Васильев
Леау - сплошное разочарование..
Вы чем матчи смотрите? Что за бред?
Сегодня Леау создал самый убойный момент. И был самым опасным в последних матчах.
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Ответ tcx89bpxcy
Комментарий удален пользователем
Уругвай 2018, Чили-2017, да статику поднять думаю Португалия против ЮА сборных в лютом минусе при криштике:))
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Ответ Борис Энгельгардт
прекрасное поколение ленивых бездарей) покажите хоть одного там такого как Уильямс или Ямаль, Мусиала или Виртц...
То ли дело эгоистичный сухофрукт.. самое бесполезное туловище на поле у португесов
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Ответ Артем Фенькин
Реал с Роналду бы и не взяли...
с Роналду взяли 3 раза подряд, 4 раза за 5 лет
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Ответ Александр Барков
так балласт в виде замыкалду выпнули с реала , теперь вот честно берут)
Ты что, бредишь что-ли? (с)
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Петржела оказался прав, когда сказал, что он не забьёт на Евро.. Закрыли его конкретно.. В штрафной.. А вне её он никому был неинтересен.. Топ турнир это не отбор к нему.. Здесь играют по-взрослому даже со стариками.. И Гибралтаров здесь нет.. А если и попадаются Грузии - то играют они на "смерть".. Квалификация - твой "топ" турнир, Геша... Болтай больше и радуй нас этим .. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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Ответ Усатый КозлоБык
Рофла ради????
Почему ?? Он же любит тянуть вниз свою сборную
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Рон, ты легенда. Но при всем уважении пора заканчивать! Уйди достойно 🥹
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Ответ Александр Барков
ассиста на том чемпе 2 было если это так важно , ты что решил после вылета песочного геля переключиться на марадону ?))) ну тогда напиши как он решал в 1990 с позорными 0+1 , или напиши как он зарешал в 1982)))
трансфермаркт чекни, речь о том, что человека в 39 лет за 0+1 гнобят, когда другого за 0+1 в 23 оправдывают
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Ответ benjamin92
Очередное позорное выступление. Ждём старого на Чемпионате Мира )
Ну уж что-то, а у чужих ворот на ленточке он ещё полежать сможет, а там глядишь и …..)
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Ответ Анвар Масимов
Все отлично , пусть ещё на ЧМ 2026 сыграет
Рофла ради????
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Ответ distress of ignorance
Фантазии из разряда: "после введения вар Реал не возьмет ЛЧ!111" P.S. говорящая фамилия у тебя
Реал с Роналду бы и не взяли...
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Ответ Анвар Масимов
Все отлично , пусть ещё на ЧМ 2026 сыграет
Обязательно сыграю и забью с точки где-нибудь в Майами.
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