Глава РПЛ Алаев о пиве на стадионах: «Надеюсь, в следующем году вернется, мы близки к этому. Все клубы единогласно «за»
Президент РПЛ Алаев: лига близка к возвращению пива на стадионы.
Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, что лига близка к возвращению продажи пива на стадионы.
«Все клубы РПЛ единогласно за возвращение пива на стадионы. Раньше затык был на первом чтении [в Госдуме], но сейчас, как мне кажется, определенные движения идут.
Мы свою позицию доносим. Надеюсь, в следующем году пиво вернется на стадионы. Мы близки к этому», – сказал Алаев.
Напомним, запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 1 января 2005 года. Во время ЧМ-2018 пиво продавалось на аренах в РФ.
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости