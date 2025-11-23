Глава РПЛ Алаев о пиве на стадионах: «Надеюсь, в следующем году вернется, мы близки к этому. Все клубы единогласно «за»

Президент РПЛ Алаев: лига близка к возвращению пива на стадионы.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, что лига близка к возвращению продажи пива на стадионы.

«Все клубы РПЛ единогласно за возвращение пива на стадионы. Раньше затык был на первом чтении [в Госдуме], но сейчас, как мне кажется, определенные движения идут.

Мы свою позицию доносим. Надеюсь, в следующем году пиво вернется на стадионы. Мы близки к этому», – сказал Алаев.

Напомним, запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 1 января 2005 года. Во время ЧМ-2018 пиво продавалось на аренах в РФ.