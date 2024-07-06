Пепе плакал в объятиях Роналду после вылета от Франции. Криштиану утешал 41-летнего защитника
Криштиану Роналду утешал плачущего Пепе после поражения от Франции на Евро-2024.
Сборная Португалии проиграла Франции (0:0, 3:5 в серии пенальти) в 1/4 финала чемпионата Европы.
После завершения серии пенальти 41-летний защитник «Порту» Пепе плакал в объятиях Криштиану Роналду, который утешал партнера по сборной.
Изображение: кадр из трансляции Sport TV 1
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Выходит Феликс на 15 минут, и просто ходит по полю, ничего даже не попробовав сделать, ещё и пенальти не забил свой.
Пепе и Роналду большой респект, за такой историей было увлекательно наблюдать и переживать за них, но пора заканчивать им, по крайней мере, в сборной.
Пусть дальше сами справляются.
Но потом ловко перехватить смог, круто выглядело)
И это в 41 .
Позорище
Пепе должен был уйти из сборной с наградой лучшего, скорее всего, в последнем своём матче
Уж сколько гадостей наделал за свою молодость, но под конец карьеры заставил говорить о себе только как о первоклассном футболисте. Легенда!
Который провел весь матч на поле не смог выиграть
Это сильно я считаю
Тупости друг другу не уступали
Испаня лучшая команда в этом турнире
Они должны быть чемпионами
впрочем, не первый раз такое.
вспоминаю, как уже на закате своей карьеры неста и мальдини сжирали других бегунков.