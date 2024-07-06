Пепе плакал в объятиях Роналду после вылета от Франции. Криштиану утешал 41-летнего защитника

Криштиану Роналду утешал плачущего Пепе после поражения от Франции на Евро-2024.

проиграла (0:0, 3:5 в серии пенальти) в 1/4 финала чемпионата Европы.

После завершения серии пенальти 41-летний защитник «Порту» плакал в объятиях , который утешал партнера по сборной.

Изображение: кадр из трансляции Sport TV 1

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