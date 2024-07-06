Пепе плакал в объятиях Роналду после вылета от Франции. Криштиану утешал 41-летнего защитника

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Порту Пепе Сборная Франции по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду утешал плачущего Пепе после поражения от Франции на Евро-2024.

Сборная Португалии проиграла Франции (0:0, 3:5 в серии пенальти) в 1/4 финала чемпионата Европы. 

После завершения серии пенальти 41-летний защитник «Порту» Пепе плакал в объятиях Криштиану Роналду, который утешал партнера по сборной.

Изображение: кадр из трансляции Sport TV 1

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95 комментариев
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Пепе очень крутой турнир провел
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Да чего они переживают, через 4 года еще сыграют!
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Пепе конечно красавчик, в 41 год так отыгрывать, это просто космос, просто зверь, просто монстр, будто я смотрел футбол 2010 годов 👍💪
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Ответ VuNePonimaete
Пепе очень крутой турнир провел
Его выигранный забег против свежего Тюрама прям в хайлайты этого ЕВРО смело записывать можно(один фиг мало чего интересного в Плей-офф)
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На самом деле это печально, человек в 41 год цементирует защиту против так называемых топов Франции, которые ему в сыновья годятся. Это все, что нужно знать об уровне футбола на Евро
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Пепе в 41 год легенда съел этих 100лямных бегунков
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Ответ Ебздрогыч
Да чего они переживают, через 4 года еще сыграют!
Через 2 на чм же ещё
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Глыбы. Их время уходит... жаль.
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величайше отпахал в этом матче, особенно в эпизоде с Тюрамом. не вспомню, кто бы из полевых держался в 41 на таком высоком уровне
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Ответ Ебздрогыч
Да чего они переживают, через 4 года еще сыграют!
Через 2 на Кубке Мира, не знаю как Пепе а дед точно поедет, вот нос и не вешает...
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Ответ arspurs9
Кто-то: «Мужчины не плачут» Мужчины: «…»
Играя на таком уровне, не стыдно показать эмоции
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80 лет на двоих, пахали как могли на поле, два матча почти по 120 минут отыграли, боролись.

Выходит Феликс на 15 минут, и просто ходит по полю, ничего даже не попробовав сделать, ещё и пенальти не забил свой.

Пепе и Роналду большой респект, за такой историей было увлекательно наблюдать и переживать за них, но пора заканчивать им, по крайней мере, в сборной.

Пусть дальше сами справляются.
+17
-4
+13
Ответ SergioRamos92
Его выигранный забег против свежего Тюрама прям в хайлайты этого ЕВРО смело записывать можно(один фиг мало чего интересного в Плей-офф)
Там в начале забега он ему уступил)
Но потом ловко перехватить смог, круто выглядело)
+13
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+12
матч проиграл Мартинес
+13
-4
+9
Ну вот к Пепе по игре претензий никаких.
И это в 41 .
+8
-1
+7
Это правильные слезы. Пепе можно и тогда когда, действительно, можно.
+7
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+7
Вот уж кому точно нечего стыдиться на этом Евро. Такой уровень дед показывал на протяжении всего турнира. В теории может и на ЧМ сгонять.
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Отдали лучшего игрока матча - Дембеле
Позорище
Пепе должен был уйти из сборной с наградой лучшего, скорее всего, в последнем своём матче
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Прощай, великий Пепе...
Уж сколько гадостей наделал за свою молодость, но под конец карьеры заставил говорить о себе только как о первоклассном футболисте. Легенда!
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Вот кого-кого, а Пепе точно жаль. В 41 год играет на топовом уровне.
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Ответ VuNePonimaete
Там в начале забега он ему уступил) Но потом ловко перехватить смог, круто выглядело)
Тюрам даже с форой у 41 летнего Пепе
Который провел весь матч на поле не смог выиграть
Это сильно я считаю
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Ответ Budabuda
Пепе снесет Феликсу голову, но для этого он должен одеть футболку Хетафе
Фанатик пешего конечно подвёл сборную: раз пеший в створ ворот не попал, значит и я не буду🤬
+4
-1
+3
Пепе в символическую сборную Евро!
+6
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+3
Человек в 41 год ещё актуален против распиаренных французских бегунков. Всё, что нужно знать об уровне современных игроков.
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+2
Ответ Hella black
Слёзы Пепе выглядели достойно ☝🏼 он сражался за Португалию,не то что некоторые 🍓
А ты как сыграл?
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Больше не увидим легенду Пепе на турнирах сборных 😢😢 прощай легенда !! Эх помню эту лысую голову на евро 2008 мне было тогда 16
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Обе команды показали унылый футбол
Тупости друг другу не уступали
Испаня лучшая команда в этом турнире
Они должны быть чемпионами
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Ответ адекватное мнение
уходит? то как Пепе сегодня сожрал Тюрама, говорит лишь о том, что у португальца времени еще много)
А то, как он со Словенией привез, о чем говорит?
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Судя по всему он карьеру завершает,так как Порту контракт продлевать не стал,поэтому плачет наверное
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Ответ -vasteros
Пепе в 41 год легенда съел этих 100лямных бегунков
да-а-а, вялые нынче бегунки, вялые, что и говорить...

впрочем, не первый раз такое.
вспоминаю, как уже на закате своей карьеры неста и мальдини сжирали других бегунков.
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