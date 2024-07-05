Умар Кремлев: «Те, кто согласился ехать на Олимпиаду без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Это предатели»
Умар Кремлев заявил, что россиянам, которые поедут на ОИ, лучше не возвращаться.
Сейчас в списке допущенных к Олимпиаде 26 российских спортсменов – без учета тех, кто уже отказался от поездки. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.
«Те, кто согласился ехать без флага и гимна, уже предатели. А еще их надо уговаривать: «Мы вам дадим деньги, сейчас откажитесь». Это же бред.
Просто их надо включить в список, и те, кто согласился ехать без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Когда ты едешь без флага и гимна, то кого ты там представляешь? Что ты там делаешь?
Некоторые высказываются: «Ой, вы не знаете, сколько они потратили времени, чтобы пойти и выступить! Это труд какой-то там»... Но когда тебе выбор ставят – повесить на шейку медаль, но отказаться от своего святого... Это равносильно тому, что лучше себя застрелить.
Те, кто собирался ехать без флага и гимна, пусть не возвращаются оттуда. Это мое личное мнение. Для меня это предатели. Те, кто отказался ехать без флага и гимна, – настоящие мужчины, это гордость. Я ими горжусь. Благодарен им.
Это люди, на которых можно надеяться, они не идут туда, куда ветер подует. Это достойные люди, они пример для общества», – сказал глава Международной боксерской ассоциации (IBA).
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И даже женщины настоящие мужчины!
6 октября 2004 года Умар Лутфуллоев был осужден Серпуховским городским судом по статье 163 часть 2 (пункты а и б) УК РФ – вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемый получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Уже через два года – 14 октября 2006 года Лутфуллоев был арестован за совершение преступления по статье 116 часть 2 УК РФ – побои. Решение суда было мягким: 15 мая 2007 года имеющий на тот момент непогашенную судимость Лутфуллоев-Кремлев был осужден на год лишения свободы и вновь условно. Решение выносил мировой суд №239 Серпуховского судебного района Московской области.
А святой - это тот, про пятую точку которого говорил Шевчук.