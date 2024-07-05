Умар Кремлев: «Те, кто согласился ехать на Олимпиаду без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Это предатели»

Теги МОК IBA Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Умар Кремлев Спорт-Экспресс Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев заявил, что россиянам, которые поедут на ОИ, лучше не возвращаться.

Сейчас в списке допущенных к Олимпиаде 26 российских спортсменов – без учета тех, кто уже отказался от поездки. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Те, кто согласился ехать без флага и гимна, уже предатели. А еще их надо уговаривать: «Мы вам дадим деньги, сейчас откажитесь». Это же бред.

Просто их надо включить в список, и те, кто согласился ехать без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Когда ты едешь без флага и гимна, то кого ты там представляешь? Что ты там делаешь?

Некоторые высказываются: «Ой, вы не знаете, сколько они потратили времени, чтобы пойти и выступить! Это труд какой-то там»... Но когда тебе выбор ставят – повесить на шейку медаль, но отказаться от своего святого... Это равносильно тому, что лучше себя застрелить.

Те, кто собирался ехать без флага и гимна, пусть не возвращаются оттуда. Это мое личное мнение. Для меня это предатели. Те, кто отказался ехать без флага и гимна, – настоящие мужчины, это гордость. Я ими горжусь. Благодарен им.

Это люди, на которых можно надеяться, они не идут туда, куда ветер подует. Это достойные люди, они пример для общества», – сказал глава Международной боксерской ассоциации (IBA).

Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж: 26 человек, пловец Сомов, дзюдоист Махмадбеков, список обновляется

Материалы по теме

61 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Фамилию обратно смени,умник))
+76
-1
+75
каждый раз читаю "Умер Кремлев", но всякий раз ошибаюсь
+61
-1
+60
Это тот чувак которому дали отжатый Рольф?
+38
-1
+37
Но русофобы,конечно,на Западе.
+32
-1
+31
Те, кто отказался ехать без флага и гимна, – настоящие мужчины, это гордость.

И даже женщины настоящие мужчины!
+27
-2
+25
А нельзя ли завалить ему то, чем он звуки издаёт? Ехать или не ехать- личный выбор каждого и не его собачье дело
+21
-2
+19
Это какой-то Кумар или Угар, но не Умар.
+21
-2
+19
Я конечно не расист, но это макака слишком много решает в нашей стране
+19
-1
+18
Умар Назарович Кремлев – уроженец республики Таджикистан. Имя при рождении - Лутфуллоев Умар Али Назарович. Фамилия Кремлев, по словам людей, знакомых с ситуацией, принадлежит жене. Сам будущий глава ФБР взял ее после вступления в брак. Неоднократно всплывала информация, что Кремлев не раз привлекался к уголовной и административной ответственности и даже получил 2 срока за вымогательство и нанесение побоев.
6 октября 2004 года Умар Лутфуллоев был осужден Серпуховским городским судом по статье 163 часть 2 (пункты а и б) УК РФ – вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемый получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Уже через два года – 14 октября 2006 года Лутфуллоев был арестован за совершение преступления по статье 116 часть 2 УК РФ – побои. Решение суда было мягким: 15 мая 2007 года имеющий на тот момент непогашенную судимость Лутфуллоев-Кремлев был осужден на год лишения свободы и вновь условно. Решение выносил мировой суд №239 Серпуховского судебного района Московской области.
+14
0
+14
С такой фамилией ничего другого и не ожидаешь.
+11
-1
+10
Ты кто такой? За всех решать
+11
-1
+10
Как фамилия? Чьих будешь?
+9
-2
+7
Ближе к делу переобуется, как и Винер
+7
-1
+6
Ответ Melnikov1968
Как фамилия? Чьих будешь?
Как чьих? Ваш….кремлевский😄
+7
-2
+5
И на Олимпиаду съездить, и в нынешнюю России не возвращаться... А минусы будут ?
+5
0
+5
Тот самый случай, когда собаки лают, караван идет. В данном случае не собака, а ишак
+6
-1
+5
Уезжал бы в свой Таджикистан и не возвращался
+5
0
+5
Человек, который поменял фамилию своих предков, ради карьеры и денег говорит о предательстве 🙈
+6
-1
+5
Ишак ска
+4
0
+4
Что этот уголовник себе позволяет???
+6
-2
+4
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Не позорился бы
+4
0
+4
Ответ Best game on Earth
Это какой-то Кумар или Угар, но не Умар.
комар
+6
-2
+4
Кто этот уася?
+4
0
+4
Все чиновники, бизнесмены, олигархи логически должны бы поддерживать своих спортсменов допущенных на ОИ, а их наоборот какашками забрасывают. Нет слов, от таких высказываний.
+6
-2
+4
И все мы понимаем, что если кто-то выиграет золото Олимпиады, такие как он будут первые кричать, что это наши спортсмены, пусть даже без гимна и флага, но весь мир знает откуда они)
+4
0
+4
Не все комментируют слова сумасшедших, но только Спортс их публикует
+3
0
+3
Ахаха. Индюк такой
+3
0
+3
так вы и живете по принципу - «куда ветер дунет»
+3
0
+3
Но когда тебе выбор ставят – повесить на шейку медаль, но отказаться от своего святого..
А святой - это тот, про пятую точку которого говорил Шевчук.
+3
-1
+2
А вы? Тоже едете, но почему-то возвращаетесь.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий