Умар Кремлев: «Те, кто согласился ехать на Олимпиаду без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Это предатели»

Умар Кремлев заявил, что россиянам, которые поедут на ОИ, лучше не возвращаться.

Сейчас в списке допущенных к 26 российских спортсменов – без учета тех, кто уже отказался от поездки. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Те, кто согласился ехать без флага и гимна, уже предатели. А еще их надо уговаривать: «Мы вам дадим деньги, сейчас откажитесь». Это же бред.

Просто их надо включить в список, и те, кто согласился ехать без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Когда ты едешь без флага и гимна, то кого ты там представляешь? Что ты там делаешь?

Некоторые высказываются: «Ой, вы не знаете, сколько они потратили времени, чтобы пойти и выступить! Это труд какой-то там»... Но когда тебе выбор ставят – повесить на шейку медаль, но отказаться от своего святого... Это равносильно тому, что лучше себя застрелить.

Те, кто собирался ехать без флага и гимна, пусть не возвращаются оттуда. Это мое личное мнение. Для меня это предатели. Те, кто отказался ехать без флага и гимна, – настоящие мужчины, это гордость. Я ими горжусь. Благодарен им.

Это люди, на которых можно надеяться, они не идут туда, куда ветер подует. Это достойные люди, они пример для общества», – сказал глава Международной боксерской ассоциации ( ).

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