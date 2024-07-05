Жена Демирала о «волчьем салюте» мужа: «Волк – животное-символ Турции, как медведь в России или орлан в США. Это не имеет отношения к расизму или фашизму»

Жена Мериха Демирала прокомментировала жест мужа.

Защитник сборной Турции был дисквалифицирован на два матча после празднования «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

В интервью Blick Хайди Демирал, супруга игрока, сказала следующее:

«Мой муж не расист! Он добрый, открытый и терпимый человек! Разнообразие – это красота нашей семьи», – сказала Хайди.

В своем посте в социальных сетях Демирал также написала:

«Разнообразие – это красота нашей семьи и сила нашей истории. Терпимость, доброта, любовь и щедрость – это основные ценности, которые мы прививаем нашим детям.

Совершенно естественно делать национальный жест после победы. Как белоголовый орлан в Америке или медведь в России, животные всегда использовались для олицетворения или представления государств и наций.

Волк – это животное-символ . Это не имеет никакого отношения к расизму или фашизму», – написала девушка.

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