Жена Демирала о «волчьем салюте» мужа: «Волк – животное-символ Турции, как медведь в России или орлан в США. Это не имеет отношения к расизму или фашизму»
Жена Мериха Демирала прокомментировала жест мужа.
Защитник сборной Турции был дисквалифицирован на два матча после празднования «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.
В интервью Blick Хайди Демирал, супруга игрока, сказала следующее:
«Мой муж не расист! Он добрый, открытый и терпимый человек! Разнообразие – это красота нашей семьи», – сказала Хайди.
В своем посте в социальных сетях Демирал также написала:
«Разнообразие – это красота нашей семьи и сила нашей истории. Терпимость, доброта, любовь и щедрость – это основные ценности, которые мы прививаем нашим детям.
Совершенно естественно делать национальный жест после победы. Как белоголовый орлан в Америке или медведь в России, животные всегда использовались для олицетворения или представления государств и наций.
Волк – это животное-символ Турции. Это не имеет никакого отношения к расизму или фашизму», – написала девушка.
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А нацистское приветствие это «приветствие римских легионеров».
Не позорилась бы уже.
Все знают, что символ Турции - индейка. 🦃
Какая связь вообще?
Голова футболисту нужна для того, чтоб голы забивать.
Надо умнее быть.
Кроме турецких националистов никто его не использует.