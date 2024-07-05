Жена Демирала о «волчьем салюте» мужа: «Волк – животное-символ Турции, как медведь в России или орлан в США. Это не имеет отношения к расизму или фашизму»

Теги Сборная Турции по футболу дисквалификации Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда соцсети девушки и спорт Мерих Демирал Футбол

Жена Мериха Демирала прокомментировала жест мужа.

Защитник сборной Турции был дисквалифицирован на два матча после празднования «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

В интервью Blick Хайди Демирал, супруга игрока, сказала следующее:

«Мой муж не расист! Он добрый, открытый и терпимый человек! Разнообразие – это красота нашей семьи», – сказала Хайди.

В своем посте в социальных сетях Демирал также написала:

«Разнообразие – это красота нашей семьи и сила нашей истории. Терпимость, доброта, любовь и щедрость – это основные ценности, которые мы прививаем нашим детям.

Совершенно естественно делать национальный жест после победы. Как белоголовый орлан в Америке или медведь в России, животные всегда использовались для олицетворения или представления государств и наций.

Волк – это животное-символ Турции. Это не имеет никакого отношения к расизму или фашизму», – написала девушка.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

115 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А свастика это «символ солнца» значит.

А нацистское приветствие это «приветствие римских легионеров».

Не позорилась бы уже.
+115
-17
+98
Муж и жена-одна сатана. Естественно, что ещё она могла сказать.
+50
-7
+43
Не надо обманывать.
Все знают, что символ Турции - индейка. 🦃
+44
-4
+40
Ответ Я Гражданин Мира
Комментарий скрыт
Если Европа якобы унижает Россию, то автоматом нужно поддерживать Турцию?
Какая связь вообще?
+33
-4
+29
Так говорит, будто он не жест показал, а в волка ПРЕВРАТИЛСЯ 😅
+30
-2
+28
Кто медведя показывает, когда гол забивает + в чат
+29
-1
+28
Ответ Я Гражданин Мира
Комментарий скрыт
Напомни, кто из россиян последний раз показывал жестами медведя на спортивных мероприятиях?
+18
-4
+14
А свастика это символ Солнца, ага знаем плавали
+13
-1
+12
Помнится, на переполненном турецком стадионе наш футболист Тарасов, не отличавшийся умом и сообразительностью, после финального свистка снял футболку и продемонстрировал на майке портрет Путина, чем привёл в бешенство радикальных фанатов. Надо понимать контекст: недавно турецким радикалом был убит посол России. И ладно Тарасов, ему плевать, он под защитой полиции улетит с командой из Турции. А вот то, что он может спровоцировать массовые беспорядки и агрессию в адрес российских болельщиков, он не подумал.
Голова футболисту нужна для того, чтоб голы забивать.
+13
-3
+10
Ответ Я Гражданин Мира
Комментарий скрыт
ору с твоего ника
+12
-4
+8
Ой как удобно. А "римский салют" - традиционное римское приветствие, только это объяснение не помешало в своё время дисквалифицировать одного итальянского напа, когда он зиганул в адрес болельщиков.
Надо умнее быть.
+7
0
+7
Все бы ничего, показал жест, да и ладно, потом можно спокойно было объясниться, прикидываясь дурачком. Но нет же, Демирал процитировал в своем посте неофициальный призыв националистов. Сделал дело, отвечай за свои поступки. А то один дурак всех за дурачков держит.
+7
0
+7
Ответ Я Гражданин Мира
Комментарий скрыт
А турки не уважают россиян, они это в открытую говорят. Почему россияне должны уважать турок ?
+10
-4
+6
Ответ Я Гражданин Мира
Комментарий скрыт
Я разве что-то про ненависть написал? Я ко всем нормально отношусь.
+8
-2
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В христианской Библии волк это олицетворение хищности и злобы, да и по мусульманским законам волк считается нечистым животным. Исключение чеченцы - у них волк это олицетворение силы и бесстрашия. Но на то они и чеченцы.
А тут дело не в религии. По легенде тюркские народы произошли от волка. Так что ислам тут не при чем.
+5
0
+5
Волк - символ Турции?) Впервые слышу).
Кроме турецких националистов никто его не использует.
+7
-2
+5
Извини, но твой муж не Найтвулф.
+5
0
+5
чёт я не помню чтоб русские националисты использовали медведей как свой символ
+5
-1
+4
Ответ Luneville
Так говорит, будто он не жест показал, а в волка ПРЕВРАТИЛСЯ 😅
«Безумно можно быть туууууурком»🐺☝️
+6
-2
+4
Фотки сисек то будут ?
+3
0
+3
Футболисты наверное своих жен специально подбирают такими, чтобы они были не умнее супругов))
+4
-1
+3
Надо было ей про тигра амурского сказать, а там где тигр, волки не вижут кхе кхе))
+2
0
+2
Демирвлу надо уйти из сборной и в последний момент обернуться и сказать тренеру ты заходи если что
+2
0
+2
Как на пальцах показать медведя, кто знает ?
+2
0
+2
Про терпимость, доброту и разнообразие турков расскажите, например, армянам
+4
-2
+2
"Мальчик жестами объяснил, что его зовут "Хулио"...
+3
-1
+2
Ответ Я Гражданин Мира
Европа друг России да ? ха ха ха ха ха ха
Где он написал, что Европа друг России? Что ты прицепился к Европе, когда её и в поминках не было?
+1
0
+1
А мы в России знаем, что медведь наш символ?? Я всегда думал это иностранное клише, как балалайка про Россию.
+3
-2
+1
Символ Турции - помидоры
+1
0
+1
Ответ damondiamond
Кто медведя показывает, когда гол забивает + в чат
ГОООООЛ
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий