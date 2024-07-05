Проблемы с доступом к сайту Okko возникли во время матча Франции и Португалии. «Матч ТВ» предложил подключиться к их студии тем, кто «не хочет смотреть ошибку 502»
Проблемы с доступом к сайту Okko возникли во время матча Франции и Португалии.
«Сейчас у некоторых пользователей могут быть проблемы с доступом к сайту Okko. Мы работаем над устранением неисправностей, а пока предлагаем вам смотреть Okko на любой другой удобной платформе: например, телевизорах SmartTV, смартфонах и планшетах», – сообщили в Okko Спорт по ходу первого тайма.
«Матч ТВ» на фоне этого предложил зрителям подключиться к их студии.
«Зрителям Евро, которые не хотят смотреть на ошибку 502, предлагаем подключиться к нашей студии
Лучшие эксперты прямо сейчас обсуждают встречу Франции и Португалии», – написали в телеграм-канале «Матч ТВ».
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Франции и Португалии.
Напомним, сегодня стало известно, что Okko купил права на показ матчей Лиги чемпионов в России. Ранее права были у «Матча».
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2. Там такой футбол, что смотреть пока не на что
Матч можно было хотя бы по телеку включить. А тут если не повезёт, только пиратство поможет. Ну зато не на Тина ТВ))
Богач,, бл.
Реальность: Василий Сергеевич, спасибо за поддержку , 75 рублей.
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У них все через одно место куда бы они не прикладывали свои руки
У меня тоже подписка есть, но она не работает. А ты продолжай расхваливать обманщиков.