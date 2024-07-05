Проблемы с доступом к сайту Okko возникли во время матча Франции и Португалии. «Матч ТВ» предложил подключиться к их студии тем, кто «не хочет смотреть ошибку 502»

Теги Сборная Португалии по футболу премьер-лига Россия Сборная Франции по футболу телевидение Евро-2024 Матч ТВ Okko Футбол

Проблемы с доступом к сайту Okko возникли во время матча Франции и Португалии.

«Сейчас у некоторых пользователей могут быть проблемы с доступом к сайту Okko. Мы работаем над устранением неисправностей, а пока предлагаем вам смотреть Okko на любой другой удобной платформе: например, телевизорах SmartTV, смартфонах и планшетах», – сообщили в Okko Спорт по ходу первого тайма.

«Матч ТВ» на фоне этого предложил зрителям подключиться к их студии.

«Зрителям Евро, которые не хотят смотреть на ошибку 502, предлагаем подключиться к нашей студии 

Лучшие эксперты прямо сейчас обсуждают встречу Франции и Португалии», – написали в телеграм-канале «Матч ТВ».

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Франции и Португалии.

Напомним, сегодня стало известно, что Okko купил права на показ матчей Лиги чемпионов в России. Ранее права были у «Матча».

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183 комментария
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Сбер молодцы! Лучше купить побольше рекламных слотов для ГигаЧата, чем нормальные серверы. Через несколько месяцев будем скучать по временам, когда ЛЧ показывало Матч ТВ
+186
-29
+157
1. В приложении на планшете все работает
2. Там такой футбол, что смотреть пока не на что
+105
-17
+88
лучше уж не смотреть, чем слушать этих "экспертов"
+82
-21
+61
Как сегодня радуются, что еврокубки ушли с Матча всем интернетом, так всем интернетом будут бомбить по осени, когда Окко будет лежать)
Матч можно было хотя бы по телеку включить. А тут если не повезёт, только пиратство поможет. Ну зато не на Тина ТВ))
+59
-9
+50
Точно. У меня ошибка 502. А между прочим за подписку деньги уплачены. И как эта контора собирается еврокубки показывать?
+49
-1
+48
Ответ adriano_070
Сбер молодцы! Лучше купить побольше рекламных слотов для ГигаЧата, чем нормальные серверы. Через несколько месяцев будем скучать по временам, когда ЛЧ показывало Матч ТВ
А почему зрители Ла Лиги не скучают по Матч ТВ?)
+59
-22
+37
Ответ Птюч
Комментарий удален пользователем
ОККО принадлежит Сберу, доброе утро
+36
0
+36
Ответ Juve164
Комментарий скрыт
Поражают такие, как ты. А ты можешь представить, что сейчас у человека только ноутбук, на котором никакой хренокко не показывает? А смотреть на смартфоне - так себе .
Богач,, бл.
+34
-4
+30
Ответ arspurs9
А почему зрители Ла Лиги не скучают по Матч ТВ?)
Вон РФ зритель до Евро мало знал кто такой Нико Уильямс, так много люда смотрит, ага
+29
-3
+26
И эти бездари ещё еврокубки приватизировали. Зато комментаторы в новости про покупку прав так радовались, что не Матч тв.
+27
-1
+26
Ответ arspurs9
А почему зрители Ла Лиги не скучают по Матч ТВ?)
Пробовал смотреть Эль-Классико на ОККО. Сайт лежал так же, как и сейчас. Смотрел пиратские трансляции.
+27
-4
+23
Ожидания: ну наконец еврокубки посмотрим на "классной" платформе, без Чердаков и Геничей.
Реальность: Василий Сергеевич, спасибо за поддержку , 75 рублей.
+24
-2
+22
Ответ dimany5555
Удивляет не то что опять все повисло, а то что периодически висит начиная с первых трансляций АПЛ, а это сколько лет прошло, надо наверно какие то выводы делать.
Сделают вывод
Повысить стоимость подписки
+22
0
+22
Ответ Pertinax Gandi
Точно. У меня ошибка 502. А между прочим за подписку деньги уплачены. И как эта контора собирается еврокубки показывать?
вы денежки-то платите, а вместо еврокубков посмотрите ошибку 502, ничего страшного. Они и Ла Лигу примерно также показывают.
+20
-3
+17
Ответ adriano_070
Сбер молодцы! Лучше купить побольше рекламных слотов для ГигаЧата, чем нормальные серверы. Через несколько месяцев будем скучать по временам, когда ЛЧ показывало Матч ТВ
А кто от сбера иного ожидал
У них все через одно место куда бы они не прикладывали свои руки
+18
-2
+16
Ответ nikolai2011
лучше уж не смотреть, чем слушать этих "экспертов"
Судя по ситуации Матч Тв щас в радио превтюратится вместо ведущих будут эксперты которые будут рассказывать как там сейчас идут матчи ЛЧ ))) такой шквар если честно для них
+16
0
+16
Ответ arspurs9
А почему зрители Ла Лиги не скучают по Матч ТВ?)
Потому что да лига интересна меньшем количеству людей, чем лига чемпионов, чемпионат Европы или апл (когда они транслировали, тоже все время падал сервис).
+15
0
+15
Один в один повторяется история с запуском АПЛ на Окко. Снова не сдюжили
+16
-2
+14
Ответ arspurs9
А почему зрители Ла Лиги не скучают по Матч ТВ?)
С чего вы решили что не скучают? По матчу хоть включить и спокойно смотреть классико можно было, на окко на больших матчах стабильно серверы ложатся
+14
-1
+13
А люди реально рады платной ЛЧ(пускай это и новая ЛЧ) мне просто интересно.
+15
-2
+13
Ответ adriano_070
Сбер молодцы! Лучше купить побольше рекламных слотов для ГигаЧата, чем нормальные серверы. Через несколько месяцев будем скучать по временам, когда ЛЧ показывало Матч ТВ
Это реклама ГигаЧата с песней просто феерически позорна
+13
-1
+12
Не перевелись еще на Руси любители "Okko"!!!
+9
-1
+8
опять всё лежит. Вопрос не в том, заплатить Окко и смотреть легальные трансляции еврокубков или не заплатить и не смотреть, вопрос в том, заплатить и смотреть пиратские трансляции или не заплатить и смотреть пиратские трансляции. Вопрос чертовски сложный.
+8
0
+8
Ответ Juve164
Ну так сиди и смотри в ноутбуке ошибку, раз тебе не смотрится на телефоне🤦‍♂️ А лучше ищи пиратки, раз любитель ноутбуков. Я не богач, но подписки на матч, чтоб смотреть Серию А и на Окко для еврокубков за 600 в месяц в общем могу себе позволить.
Да я бы лучше посмотрела на большом экране, а не хренокко на маленьком. Как и большинство нормальных людей.
У меня тоже подписка есть, но она не работает. А ты продолжай расхваливать обманщиков.
+8
0
+8
Удивляет не то что опять все повисло, а то что периодически висит начиная с первых трансляций АПЛ, а это сколько лет прошло, надо наверно какие то выводы делать.
+9
-1
+8
Ответ Фут.Боль
Ожидания: ну наконец еврокубки посмотрим на "классной" платформе, без Чердаков и Геничей. Реальность: Василий Сергеевич, спасибо за поддержку , 75 рублей.
Как будто Елагин и Стогниенко сильно лучше)
+12
-5
+7
Ответ adriano_070
Сбер молодцы! Лучше купить побольше рекламных слотов для ГигаЧата, чем нормальные серверы. Через несколько месяцев будем скучать по временам, когда ЛЧ показывало Матч ТВ
Все сервера на Гигачат ушли, там спрашивайте
+7
0
+7
Смотрел пиратскую трансляцию BBC. Ребята, вы ничего не упустили)
+7
0
+7
Ответ Фёдор Костяшкин
Лучше синий экран посмотреть, чем студию матча
Можешь сходить по большому не смывать и смотреть на свой труд в унитазе)
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-1
+6
Окко ни себе ни людям
+7
-1
+6
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