Проблемы с доступом к сайту Okko возникли во время матча Франции и Португалии. «Матч ТВ» предложил подключиться к их студии тем, кто «не хочет смотреть ошибку 502»

Проблемы с доступом к сайту Okko возникли во время матча Франции и Португалии.

«Сейчас у некоторых пользователей могут быть проблемы с доступом к сайту Okko. Мы работаем над устранением неисправностей, а пока предлагаем вам смотреть Okko на любой другой удобной платформе: например, телевизорах SmartTV, смартфонах и планшетах», – сообщили в Okko Спорт по ходу первого тайма.

« » на фоне этого предложил зрителям подключиться к их студии.

«Зрителям Евро, которые не хотят смотреть на ошибку 502, предлагаем подключиться к нашей студии

Лучшие эксперты прямо сейчас обсуждают встречу и », – написали в телеграм-канале «Матч ТВ».

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Франции и Португалии.

Напомним, сегодня стало известно, что Okko купил права на показ матчей Лиги чемпионов в России. Ранее права были у «Матча».

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