Франц Вагнер подпишет максимальное продление новичка на 5 лет и сумму до 270 миллионов долларов
«Орландо» согласовал продление Франца Вагнера.
22-летний немецкий форвард подпишет 5-летний максимальный контракт новичка на сумму до 270 миллионов долларов. Соглашение продлится до конца сезона-2029/30.
Базовая сумма контракта – 224 миллиона.
Вагнер набирал 19,7 очка, 5,3 подбора, 3,7 передачи и 1,1 перехвата в 72 матчах прошлого регулярного чемпионата. Форвард реализовал 48,2% бросков с игры, 28,1% трехочковых и 85% штрафных.
В первом плей-офф в карьере на счету Вагнера 18,9 очка, 6,9 подбора, 4,4 передачи и 1,3 блок-шота при 40,8% с игры, 26,5% трехочковых и 88,6% штрафных.
«Орландо» уступил «Кливленду» в 7 матчах первого раунда Восточной конференции.
В нынешнее межсезонье был маленький рост - от 136.021 млн. до 140.588 млн. (+3.36%), но дальше должны быть стабильные 10%
18.1/5.5/2.8 за 29.3 мин. при 54.2/31.5/78.0% (60.8%TS, у Франца 57.5%)
Франц в защите внушительней, конечно, но тем не менее.
А минималка есть? Не особо понимаю зачем каждый год по максимуму потолок повышать. Можете объяснить, если не сложно