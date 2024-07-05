Франц Вагнер подпишет максимальное продление новичка на 5 лет и сумму до 270 миллионов долларов

Теги Кливленд Орландо НБА Шэмс Чарания деньги Франц Вагнер Баскетбол

«Орландо» согласовал продление Франца Вагнера.

22-летний немецкий форвард подпишет 5-летний максимальный контракт новичка на сумму до 270 миллионов долларов. Соглашение продлится до конца сезона-2029/30.

Базовая сумма контракта – 224 миллиона.

Вагнер набирал 19,7 очка, 5,3 подбора, 3,7 передачи и 1,1 перехвата в 72 матчах прошлого регулярного чемпионата. Форвард реализовал 48,2% бросков с игры, 28,1% трехочковых и 85% штрафных.

В первом плей-офф в карьере на счету Вагнера 18,9 очка, 6,9 подбора, 4,4 передачи и 1,3 блок-шота при 40,8% с игры, 26,5% трехочковых и 88,6% штрафных.

«Орландо» уступил «Кливленду» в 7 матчах первого раунда Восточной конференции.

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28 комментариев
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ээээ... А не поторопились ли с такими цифрами
+33
-4
+29
Что же они все будут делать с этими контрактами «мы не могли не дать ему макс» через пару лет
+15
-1
+14
Ответ ruprekht
ээээ... А не поторопились ли с такими цифрами
Нет, им, как всем другим, надо торопиться с этими цифрами. Когда НБА подпишет новый ТВ-контракт, цифры улетят в стратосферу, и нынешние максы будут казаться отличными контрактами.
+13
-3
+10
Ответ Askar Latyshev
Нет, им, как всем другим, надо торопиться с этими цифрами. Когда НБА подпишет новый ТВ-контракт, цифры улетят в стратосферу, и нынешние максы будут казаться отличными контрактами.
Ничего никуда не улетит. Нового 2016 года не будет, ибо, как минимум, до конца нынешнего срока коллективного соглашения чётко прописано, что максимальное увеличение потолка не может превышать отметку в 10% от прошлогоднего показателя.

В нынешнее межсезонье был маленький рост - от 136.021 млн. до 140.588 млн. (+3.36%), но дальше должны быть стабильные 10%
+7
-1
+6
Я так понимаю эти 270 на самом деле 220 и только если он попадёт в алл нба или пойдёт возьмёт станут 270.
+6
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можно заканчивать карьеру
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Но вы все равно продолжайте хвататься за голову от контракта Брауна
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-4
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Ответ Вадим flanec
Сумма контракта может составлять в пределах, от 224 до 270 мультов на 5 лет. Совсем не обязательно, что Вагнеру выпишут макс на 270 мультов. Хотя и без этого сумма высока.
Этот чувак не стоит максималки, даже максималка Ингрэма смотрится адекватно по сравнению с ним. Это очень рискованная инвестиция на последующий прогресс. Скотти Барнс на его позиции другого уровня игрок сейчас. Из всех детских максималок он один из самых переплаченных. Да даже Зайон с его максималкой и проблемами выглядит просто франчайз игроком по сравнению с ним. Он выдал 1 из 15 в 7 игре против Кливленда. Антирекорд, кстати. Не думаю, что кто-то готов был дать ему грузовик денег. Это просто хороший игрок, никак не элита. Что-то на уровне Деандре Хантера, может чуть лучше сейчас.
+5
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+4
Ответ Nightyork97
Этот чувак не стоит максималки, даже максималка Ингрэма смотрится адекватно по сравнению с ним. Это очень рискованная инвестиция на последующий прогресс. Скотти Барнс на его позиции другого уровня игрок сейчас. Из всех детских максималок он один из самых переплаченных. Да даже Зайон с его максималкой и проблемами выглядит просто франчайз игроком по сравнению с ним. Он выдал 1 из 15 в 7 игре против Кливленда. Антирекорд, кстати. Не думаю, что кто-то готов был дать ему грузовик денег. Это просто хороший игрок, никак не элита. Что-то на уровне Деандре Хантера, может чуть лучше сейчас.
Ну детские максималки получали многие. Например Хирро. У Орландо особого выбора не было. Сезон Франц провел посредственный, плей-офф по большому счету провалил. Да, если бы был контракт на 30 лямов - смотрелось бы адекватнее. Но звезды в Орландо не особо стремятся. Надо пробовать своих удержать.
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Ответ Rjcnbr
>не может превышать отметку в 10% от прошлогоднего показателя А минималка есть? Не особо понимаю зачем каждый год по максимуму потолок повышать. Можете объяснить, если не сложно
кратко - потому что максималка это процент от всех денег заработаных лигой, поделенный между командами. заработок растет -> максималка растет
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Ответ Вадим flanec
Вопросы есть. А на сколь тогда продлят Банкеро, и хватит ли у Мэджик на это финансов.
Настолько же и продлят +-, в зависимости от потолка. Это ж максималка
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Ответ AllanHouston
Ничего никуда не улетит. Нового 2016 года не будет, ибо, как минимум, до конца нынешнего срока коллективного соглашения чётко прописано, что максимальное увеличение потолка не может превышать отметку в 10% от прошлогоднего показателя. В нынешнее межсезонье был маленький рост - от 136.021 млн. до 140.588 млн. (+3.36%), но дальше должны быть стабильные 10%
Думаю, вы правы, май бэд. Извините за дезинформацию)
+2
0
+2
Ответ ruprekht
кратко - потому что максималка это процент от всех денег заработаных лигой, поделенный между командами. заработок растет -> максималка растет
Столько лет трындят, что надо защитить ролевиков и скамейку, в итоге топ1-3 команды получают условно 75% зарплаты, а скамеечники и новички после штрафа за критику судей на макарошки скидываются
+3
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+2
Сумасшествие. Игрок чуть выше среднего
+3
-1
+2
С таким контрактом, теперь будет с него больше спрос, чем раньше. Особенно его 28% из-за дуги вызывают сомнения
+2
0
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Сколько???
+3
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Норм так для цифр уровня Куминги, лол. У того в последних 50-ти играх (с тех пор, как начал получать заметное игровое время)

18.1/5.5/2.8 за 29.3 мин. при 54.2/31.5/78.0% (60.8%TS, у Франца 57.5%)

Франц в защите внушительней, конечно, но тем не менее.
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Ответ AllanHouston
Ничего никуда не улетит. Нового 2016 года не будет, ибо, как минимум, до конца нынешнего срока коллективного соглашения чётко прописано, что максимальное увеличение потолка не может превышать отметку в 10% от прошлогоднего показателя. В нынешнее межсезонье был маленький рост - от 136.021 млн. до 140.588 млн. (+3.36%), но дальше должны быть стабильные 10%
>не может превышать отметку в 10% от прошлогоднего показателя
А минималка есть? Не особо понимаю зачем каждый год по максимуму потолок повышать. Можете объяснить, если не сложно
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Ну Вагнер заслуживает хороших денег, ещё и с прогрессировать может
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Ответ Олененок Бэмби
Столько лет трындят, что надо защитить ролевиков и скамейку, в итоге топ1-3 команды получают условно 75% зарплаты, а скамеечники и новички после штрафа за критику судей на макарошки скидываются
минималка - это тоже проценты от общих денег.
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Вы шутите, если уж Квикли получил такое продление, то тут какие могут быть вопросы?
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Ответ Nightyork97
Жаль, что Банкеро так закапывают на старте карьеры. А еще что-то про максималку Каннингема говорили, этому 270 отвалили с бонусами 🤡
Сумма контракта может составлять в пределах, от 224 до 270 мультов на 5 лет. Совсем не обязательно, что Вагнеру выпишут макс на 270 мультов. Хотя и без этого сумма высока.
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Молодой+стабильный скорер,трешку подтянет и будет наводить шороху с Банкеро
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Ответ Nightyork97
Этот чувак не стоит максималки, даже максималка Ингрэма смотрится адекватно по сравнению с ним. Это очень рискованная инвестиция на последующий прогресс. Скотти Барнс на его позиции другого уровня игрок сейчас. Из всех детских максималок он один из самых переплаченных. Да даже Зайон с его максималкой и проблемами выглядит просто франчайз игроком по сравнению с ним. Он выдал 1 из 15 в 7 игре против Кливленда. Антирекорд, кстати. Не думаю, что кто-то готов был дать ему грузовик денег. Это просто хороший игрок, никак не элита. Что-то на уровне Деандре Хантера, может чуть лучше сейчас.
Так я и пишу, что Вагнеру необязательно выпишут макс, просто не могут выписать меньше чем 224. Я так понимаю. Хотя и эта сумма на мой взгляд достаточно велика.
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