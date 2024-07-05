Франц Вагнер подпишет максимальное продление новичка на 5 лет и сумму до 270 миллионов долларов

«Орландо» согласовал продление Франца Вагнера.

22-летний немецкий форвард подпишет 5-летний максимальный контракт новичка на сумму до 270 миллионов долларов. Соглашение продлится до конца сезона-2029/30.

Базовая сумма контракта – 224 миллиона.

Вагнер набирал 19,7 очка, 5,3 подбора, 3,7 передачи и 1,1 перехвата в 72 матчах прошлого регулярного чемпионата. Форвард реализовал 48,2% бросков с игры, 28,1% трехочковых и 85% штрафных.

В первом плей-офф в карьере на счету 18,9 очка, 6,9 подбора, 4,4 передачи и 1,3 блок-шота при 40,8% с игры, 26,5% трехочковых и 88,6% штрафных.

« » уступил « » в 7 матчах первого раунда Восточной конференции.