Нидерланды в 1/4 Евро, дубль Демирала и победа Турции, Рублев психанул и проиграл 122-й ракетке мира, «Балтика» будет спонсором РПЛ, «Сент-Луис» продлил Бучневича и другие новости

1. На Евро-2024 завершилась стадия 1/8 финала. В последних матчах Нидерланды разгромили Румынию (3:0) с дублем Малена и гол и ассистом Гакпо, а Турция победила Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала, причем Мерих забил на 1-й минуте самый быстрый гол в истории плей-офф ЧЕ.

Таким образом, Испания сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024, Португалия – с Францией, Англия – со Швейцарией, а Нидерланды – с Турцией.

2. Андрей Рублев проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье в первом круге «Уимблдона». Россиянин разбил себе колено ракеткой в одном из эпизодов игры. Новак Джокович прошел Вита Копршиву, Роман Сафиуллин и Франсиско Серундоло доиграют в среду. Кроме того, на среду перенесли матч Хачанова и Карацева.

Элина Аванесян, Людмила Самсонова и Анна Калинская вышли во 2-й круг, Потапова и Блинкова выбыли.

3. «Балтика» будет спонсором РПЛ. Соглашение – до конца сезона-2025/26, пишет журналист Сергей Егоров.

4. НХЛ. Павел Бучневич подписал контракт с «Сент-Луисом» на 6 лет и 8 млн долларов в год. «Тампа» продлила контракт с Хедманом на 4 года и 32 млн долларов. Тарасенко получил предложение от «Питтсбурга». У клуба есть 4,2 млн долларов в платежке.

5. Часть игроков сборной Италии была недовольна работой и идеями Спаллетти на Евро. Фаджоли считали «стукачом» из-за показаний по делу о ставках, сообщает La Repubblica.

6. Кубок Америки. Бразилия и Колумбия сыграли 1:1 и вышли в плей-офф. В 1/4 финала бразильцы попали на Уругвай, Аргентина сыграет с Эквадором, Колумбия – с Панамой, Венесуэла – с Канадой.

7. Приставы списали со счета Матвея Сафонова 250 тысяч рублей, долг по алиментам сократился до 59,23 млн. На российские счета голкипера наложено требование о взыскании, пишет Baza.

8. Трансферные новости. Дьюзбери-Холл перешел в «Челси» из «Лестера» за 30 млн фунтов. Де Лигт согласился перейти в «МЮ». Клуб обсуждает структуру сделки с «Баварией». «Ювентус» покупает Кефрена Тюрама у «Ниццы» за 20+5 млн евро. Хавбек подпишет контракт до 2029-го.

9. Хавбек ЦСКА Фелипе Мендес отсутствует на сборах из-за суда об установлении отцовства в Чили. Его обвиняют в том, что он бросил беременную девушку и не платил алименты.

10. НБА. Донован Митчелл и «Кливленд» договорились о максимальном продлении контракта – 150,3 млн долларов за три года.

11. «Зенит» разгромил «Сочи» (5:2) в первом матче Winline Летнего Кубка РПЛ.

12. Боец ММА из Азербайджана назвал члена команды соперника «русской свиньей». Федерация бокса России проведет проверку.

13. Опубликовано расписание первых 7 туров Мир РПЛ: «Зенит» сыграет с «Динамо» 10 августа, со «Спартаком» – 24-го, «Динамо» примет «Краснодар» 25-го.

14. День Короля Пеле – новый национальный праздник в Бразилии. Он будет отмечаться 19 ноября.

15. Макс Ферстаппен и Ландо Норрис вернулись в Монако разными самолетами после столкновения на Гран-при Австрии. Советник «Ред Булл» Гельмут Марко назвал «жалким» поведение Норриса после аварии.

16. УЕФА попросил Беллингема объяснить жест с рукой у паха в матче со Словакией. Хавбек Англии будет настаивать, что не хотел никого оскорбить.

Цитаты дня.

Роналду о незабитом пенальти Словении: «Даже у сильнейших бывают плохие дни. Я был на самом дне, когда сборная нуждалась во мне больше всего»

Кунде о лидерстве «Национального объединения» на выборах во Франции: «Разочарован поддержкой партии, идущей против ценностей сосуществования и взаимоуважения. Важно помешать крайне правым»

Морган о «Промахтиану Пеналду»: «Это нормально – так дешево насмехаться над ​​легендой футбола? BBC поступила бы так с Месси? Нет. Почему они сделали это с Криштиану?»

Глава «Локомотива» о Глушенкове в «Зените»: «Не будем завышать стоимость контракта в реалиях, в которых живет страна. Нужно понимать текущее положение»

Семак о Соболеве в «Зените»: «Я работаю на базе в Удельном парке, домик закрытый. Кто приходит, с тем и работаем. Игрок такого амплуа нужен команде, конечно»

«Роналду думает только о себе, он показал свое истинное лицо. Его реакция постыдна – не все крутится вокруг него». Хаманн о слезах Криштиану после незабитого пенальти

Флорентино Перес: «Реал» – клуб, который принадлежит сердцам людей, независимо от их происхождения, религии или социального положения. За 122 года он стал самым любимым в мире»

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