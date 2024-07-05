Беллингем за жест рукой у паха оштрафован на 30 тысяч евро и условно дисквалифицирован на один матч. Англичанин сможет сыграть со Швейцарией
Джуд Беллингем оштрафован из-за поведения в матче со Словенией.
Сборная Англии обыграла команду Словении (2:1) в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2024.
Хавбек англичан Джуд Беллингем сравнял счет на 95-й минуте игры. После гола футболист «Реала» помахал рукой возле паха. Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей».
УЕФА официально оштрафовала Беллингема на 30 тысяч евро и условно дисквалифицировала на один матч с испытательным сроком в один год.
Таким образом, Джуд сможет принять участие в четвертьфинальном матче турнира против команды Швейцарии.
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Есть же разница какой жест - один просто неприличный (и то под вопросом), а другой - приветствие террористической организации.
придумают какой-то срок и к нему добавят ещё и этот условный
Когда один из помощников спросил Шухова, как он после этого собирается работать, последовал короткий ответ: «Без ошибок».
Два матча ему, похоже, за двойной жест, а помахать одной будучи Джудом это условно? )