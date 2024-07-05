Беллингем за жест рукой у паха оштрафован на 30 тысяч евро и условно дисквалифицирован на один матч. Англичанин сможет сыграть со Швейцарией

Джуд Беллингем оштрафован из-за поведения в матче со Словенией.

обыграла команду (2:1) в дополнительное время в матче 1/8 финала .

Хавбек англичан сравнял счет на 95-й минуте игры. После гола футболист « » помахал рукой возле паха. Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей».

УЕФА официально оштрафовала Беллингема на 30 тысяч евро и условно дисквалифицировала на один матч с испытательным сроком в один год.

Таким образом, Джуд сможет принять участие в четвертьфинальном матче турнира против команды Швейцарии.

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