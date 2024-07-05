Беллингем за жест рукой у паха оштрафован на 30 тысяч евро и условно дисквалифицирован на один матч. Англичанин сможет сыграть со Швейцарией

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига УЕФА Сборная Словении по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем оштрафован из-за поведения в матче со Словенией.

Сборная Англии обыграла команду Словении (2:1) в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2024.

Хавбек англичан Джуд Беллингем сравнял счет на 95-й минуте игры. После гола футболист «Реала» помахал рукой возле паха. Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей».

УЕФА официально оштрафовала Беллингема на 30 тысяч евро и условно дисквалифицировала на один матч с испытательным сроком в один год.

Таким образом, Джуд сможет принять участие в четвертьфинальном матче турнира против команды Швейцарии.

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25 комментариев
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Штраф пусть оплатит Саутгейт, только благодаря таким игрокам он еще на Евро
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Что значит условно дисквалифицирован?
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Ответ VuNePonimaete
Что значит условно дисквалифицирован?
Если в 1/2 почешет яйца во время матча, то в финале его не будет.
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Турка можно закрыть за жест, негра нет. Одна из сторон демократичной демократии...
+14
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Ответ VuNePonimaete
Что значит условно дисквалифицирован?
Это как условный срок.Накосячишь снова-применят.
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Ответ VuNePonimaete
А Симеоне и Роналду платили штраф, когда такие же жесты показывали, или это другое?
там счёт 1:1, никто не в обиде)
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Ответ Russ Ivan
Турка можно закрыть за жест, негра нет. Одна из сторон демократичной демократии...
А белый арегнтинский вратарь ничего не получил.
Есть же разница какой жест - один просто неприличный (и то под вопросом), а другой - приветствие террористической организации.
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План по штрафам нужно выполнять...и перевыполнять.))
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Ответ makuvat
Возможно, что если в течение года он ещё раз так сделает, то уже дисквалифицируют полноценно на матч
скорее уже больше, чем на матч
придумают какой-то срок и к нему добавят ещё и этот условный
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Ответ VuNePonimaete
Что значит условно дисквалифицирован?
Возможно, что если в течение года он ещё раз так сделает, то уже дисквалифицируют полноценно на матч
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интересный факт - Англия на Евро забила 4 гола, 2 Джуд из Ла Лиги, 2 Кейн из Бундеслиги. Все остальные 24 из 26 игроков заявки играют в АПЛ
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Гниловатый персонаж.
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Англия по любому самая невзрачная сборная
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А если условно это был бы игрок предположим Румынии, условно и штраф, сомневаюсь
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Ответ VuNePonimaete
Что значит условно дисквалифицирован?
Беллингем сам выберет матч, в котором не сможет принять участие
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Ответ Данияр Жумабекович
Так делать можно только Мартинесу
И Роналду, и Симеоне:)
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Что с Беллингемом, что без него - все равно будет унылая игра Саутгейта. Вот как раз лучше бы его дисквалифицировали
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Смех
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Сто лет назад молодое советское правительство поручило инженеру Шухову построить радио-башню (ныне знаменитую Шуховскую башню). Во время строительства произошла авария, открыли дело по статье диверсии и саботажа, революционный суд в отношении Шухова вынес приговор: расстрелять условно.
Когда один из помощников спросил Шухова, как он после этого собирается работать, последовал короткий ответ: «Без ошибок».
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А Демирал это другое?
Два матча ему, похоже, за двойной жест, а помахать одной будучи Джудом это условно? )
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Вовремя Йоахим Лёв ушел из сборной. Представляю, какие бы ему штрафы после каждого матча выкатывали)
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Так делать можно только Мартинесу
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что если бы он показал волчий жест Демирала возле паха?
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Ответ VuNePonimaete
Что значит условно дисквалифицирован?
Это значит сам может выбрать, какой матч пропустить
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А Симеоне и Роналду платили штраф, когда такие же жесты показывали, или это другое?
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