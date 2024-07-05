Плющенко о гонорарах за шоу: «Максимум был – $150 тысяч за один выход. Был одним из самых дорогих спортсменов, считаю, что имел на это право»

Теги Евгений Плющенко деньги ледовые шоу Фигурное катание

Евгений Плющенко назвал свой максимальный гонорар за участие в ледовых шоу.

«У каждого участника ледового шоу есть своя цена. Я в этом бизнесе очень давно, прошел с низов до вершины. Начинал кататься за гонорар в тысячу долларов. Максимум был – 150 тысяч долларов за один выход. Был одним из самых дорогих спортсменов, считаю, что имел на это право.

В свое время хорошим источником заработков для фигуристов были турниры Pro-Am, в которых выступали профессионалы и любители. Там вообще платили баснословные деньги», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко.

«Найдутся желающие заплатить – обязательно увидите меня на льду». Плющенко заявил, что готов посоревноваться с Ягудиным за 10 млн рублей

Материалы по теме

76 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Других интересов нет кроме денег.
" Ох, вы деньги, деньги, деньги, рублики,
Франки, фунты-стерлинги, да тугрики,
Ой, день-день- день - деньжата, денежки,
Слаще пряника, милее девушки"...
+70
-8
+62
Раньше за 150 тысяч долларов выходил, сейчас за 10 тысяч готов, так и этих денег никто не предлагает. Желающих нет. Вот ведь как получается...
+38
-7
+31
Ответ Док Аксель
Других интересов нет кроме денег. " Ох, вы деньги, деньги, деньги, рублики, Франки, фунты-стерлинги, да тугрики, Ой, день-день- день - деньжата, денежки, Слаще пряника, милее девушки"...
Именно так! Лавэ, капуста, бабки, башли. Кто о чнм, а Плющ о них, любимых. Раб лампы. Супружница точно такая же, они нашли друг друга
+36
-7
+29
Опять "Р-Спорт". Баба Яна активизировала "независимые" от неё ресурсы)
+23
-3
+20
Я раз Конора с Хабибом встретил, обоим навалял. Жаль, никто не видел.
+25
-5
+20
150 000 баксов за выход? Свистеть не мешки таскать, главное никто не проверит.
+23
-5
+18
Что-то постоянно о деньгах трещат в последнее время. Не хватает что ли
+22
-6
+16
Ответ АннаФ
Ну это же журналисты спрашивают. Спортсмены просто отвечают на вопросы журналистов.
Да нет, иногда просто спрашивают, про участие в Русском вызове, а он сразу про денежки)
Да и про доп финансирование от Казахстана для тренировок Самоделкиной его также не спрашивали напрямую, сам завел эту тему
+18
-3
+15
Ответ Potapson
Раньше за 150 тысяч долларов выходил, сейчас за 10 тысяч готов, так и этих денег никто не предлагает. Желающих нет. Вот ведь как получается...
Так он и не спортсмен сейчас :)
+11
-2
+9
Женя ни дня без разговоров о деньгах. Также его жена в интервью: " мы верующие, мы прихожане, бог нам помогает".
+9
-1
+8
Ответ papadok
Я раз Конора с Хабибом встретил, обоим навалял. Жаль, никто не видел.
Я видела, подтверждаю, особенно Конору досталось)
+11
-3
+8
Что ж в своем собственном шоу себе любимому не заплатить. Все в дом, все в семью
+10
-2
+8
Праймовый Плющ был мегапопулярным, так что все логично
+8
-1
+7
Я не продаюсь, но за деньги да (с) 😂
+7
-2
+5
Кто о чем, а Плющ о деньгах. Только. Это ж надо, чтоб так выродился великолепный спортсмен...
+8
-3
+5
Ключевое здесь слово " был". А теперь другие реалии, чтоб просить 10 мультов. Это сегодня звучит из его уст как наглость.
+9
-4
+5
Покажите мне того идиота, который 150к зелени за выход фигуриста платит. Вранье, не верю совершенно
+4
0
+4
Кто о чём,а Плюшивый тооько про бабло.
+6
-2
+4
Ответ N-fox
Что ж в своем собственном шоу себе любимому не заплатить. Все в дом, все в семью
С государственных грантов-то - можно, конечно.
И себе, и сородичам.
+5
-2
+3
Ответ Виктория Обер
Комментарий удален модератором
Подлый и алчный тип это другой, который не зная Плющенко завидует ему и унижает))
У него хоть пятая точка нормальная, а не с багажник)))
+5
-2
+3
Если человек разбогател с ноля, он все равно будет думать только о деньгах и рассказывать (в первую очередь себе), как он крут.
+6
-3
+3
С правами понятно
Что с обязанностями
+3
0
+3
Ответ Ксюша Каблукова
А ты?))) Если я предложу тебе миллион) Или два)) Или три))
Что бы ни предложили, пойдете в дальнее путешествие. И на «ты» мы с вами не переходили
+3
-1
+2
Ответ Виктория Обер
Комментарий удален модератором
Он 2 кратный ЧОИ, 2 серебра ОИ, 3ЧМ, 7 ЧЕ, 10 ЧР, а ты дисквалифицированный ноунейм со спортса и этим всё сказано.
+3
-1
+2
Ответ Ксюша Каблукова
А разве куча фигуристок, влючая Алину, Сашу, Женю - все понтуются)) И ты будешь понтоваться, как только заработаешь копеечку))
Вы бы вышли в плюс в рейтинге, а то пишете много, а читать Вас некомфортно :)
+3
-1
+2
Хороший агент был у Евгения.)
И собственно, мы его знаем.
+4
-2
+2
кто бы что ни говорил, но Плющ был гениальным фигуристом и заслуживает этих денег.
+10
-8
+2
Праймовый Плющ был мегапопулярным, так что все логично
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Рабко
Лично я о Плющенко узнал только тогда, когда он бочком-бочком-бочком со второй ступеньки на первую шмыганул и тут же соскочил. Вот смеху то было. А, вспомнил ещё - он же из рояля на концерте вылезал.
Не помню в каком году он появился. Тоже, подишь, четверть века назад. Я как увидела его на льду, сразу вся скривилась, такой неэстетичный, не артистичный, вульгарный, напыщенные движения руками, весь жеманный, программ нет. Раскат, прыжок, взмах руками, раскат... Я его вообще смотрела раз пять и мне этого достаточно оказалось. Где-то в начале 2000-х, и на ОИ 2006 и 2010. Больше не видела и не желаю. Вот только здесь на спортсе впаривают с утра до ночи. Доколе!
+1
0
+1
Ответ papadok
Если человек разбогател с ноля, он все равно будет думать только о деньгах и рассказывать (в первую очередь себе), как он крут.
Не стоит обобщать.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий