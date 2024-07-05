Плющенко о гонорарах за шоу: «Максимум был – $150 тысяч за один выход. Был одним из самых дорогих спортсменов, считаю, что имел на это право»
Евгений Плющенко назвал свой максимальный гонорар за участие в ледовых шоу.
«У каждого участника ледового шоу есть своя цена. Я в этом бизнесе очень давно, прошел с низов до вершины. Начинал кататься за гонорар в тысячу долларов. Максимум был – 150 тысяч долларов за один выход. Был одним из самых дорогих спортсменов, считаю, что имел на это право.
В свое время хорошим источником заработков для фигуристов были турниры Pro-Am, в которых выступали профессионалы и любители. Там вообще платили баснословные деньги», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко.
«Найдутся желающие заплатить – обязательно увидите меня на льду». Плющенко заявил, что готов посоревноваться с Ягудиным за 10 млн рублей
" Ох, вы деньги, деньги, деньги, рублики,
Франки, фунты-стерлинги, да тугрики,
Ой, день-день- день - деньжата, денежки,
Слаще пряника, милее девушки"...
Да и про доп финансирование от Казахстана для тренировок Самоделкиной его также не спрашивали напрямую, сам завел эту тему
И себе, и сородичам.
У него хоть пятая точка нормальная, а не с багажник)))
Что с обязанностями
И собственно, мы его знаем.