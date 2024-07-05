Эрдоган о «волчьем салюте» Демирала: «Он выразил радость этим жестом. Кто-нибудь говорит, что у Франции на футболках петух, а у Германии – орел?»

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Турции по футболу Сборная Австрии по футболу Евро-2024 Политика Мерих Демирал Реджеп Тайип Эрдоган Футбол

Реджеп Эрдоган прокомментировал жест Мериха Демирала.

Защитник сборной Турции отстранен на два матча после празднования «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

Турции вышла в четвертьфинал финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Мериха Демирала. Футболист отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом».

«Кто-нибудь говорит, что у сборной Германии на футболках изображен орел? 

Кто-нибудь говорит, что у сборной Франции на футболках изображен петух? Кто-нибудь говорит «почему у них петух на форме?»

Мерих выразил свою радость этим жестом», – сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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87 комментариев
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Полная жесть. Причем тут орёл, петух и нацистские фичи?
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У Эрдогана на старости лет совсем все плохо 🤕
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Никто не волк, кроме волка!
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Если что, на футболках сборной Турции волка нет. И в националистическом, террористическом движении в честь волка нет ничего общего, связанного с мирными, исторически выбранными животными на форме других команд
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Ответ Ебздрогыч
Никто не волк, кроме волка!
Ауф
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А что, на футболках сборной Турции изображён волк, или к чему эти аналогии? Футболиста сб Турции дисквалифицировали потому, что он показал жест, запрещённый в близкой Германии стране, которая видимо разделяет идеалы этого соседа. Да и не изображал условный Гризманн петуха во время празднований в сборной.
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Ответ Ебздрогыч
Никто не волк, кроме волка!
Волк волку волк
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Сравнивать национальные символы стран с жестом запрещённой организации, как-то некорректно.
+18
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Ответ Wiley Fox
Ну так у нацистов Гитлера был орёл везде
Орёл является гербом Германии со средних веков, нацисты к этому никакого отношения не имеют. У нацистов были не орлы, а свастики. За изображение свастики вас несомненно забанят.
+17
-3
+14
Ответ Папа Футбола
У Эрдогана на старости лет совсем все плохо 🤕
Да потому что он сам в каком-то роде петух, сперва да Я да Я, а потом идёт на попятную я чё я не чего
+17
-4
+13
Эрдоган:» Петух на эмблеме так то вообще не по понятиям «
+12
0
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Ответ Karra
Полная жесть. Причем тут орёл, петух и нацистские фичи?
Ну так у нацистов Гитлера был орёл везде
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Ответ Папа Футбола
У Эрдогана на старости лет совсем все плохо 🤕
Нет все хорошо просто он лицемер и так удобно за 30 лет власти прокачал эту компетенцию до 99%
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+8
Ответ Carasa
Волк волку волк
А зомби зомби зомби)
+7
0
+7
Ответ Александр Кудрявцев
Комментарий скрыт
Вижу, сильно задевают чужие браки
+13
-7
+6
Эрдоган про западню: "Кругом одни пидарасы и ..."
+6
0
+6
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А зомби зомби зомби)
Петух петуху петух
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Пусть радуется дома теперь в обнимку с Эрдоганом
+5
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А Голландия в оранжевом вообще играет 🤣
+4
0
+4
Ну вот и показывал бы полумесяц с турецкого флага
+3
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Ответ Aleksey Yashin
Кто-нибудь уже сказал, что у Франции петух на футболке?
Иногда у Франции петух на футболке, а иногда и футболка на петухе.
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Ответ deadjoker
Эрдоган намекнул что французы петухи :)
Ты же в курсе, что французам на пропитанную тюремной романтикой терминологию абсолютно до петушиного гребня, клюва, или хвоста?
+2
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+2
Ответ Log in
Вижу, сильно задевают чужие браки
Не то что скрепные Шура, Зверев и Моисеев... это другое)
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+2
Ответ Алексей Елистратов
А когда руки поднимают игроки при подачах, можно расценивать это как "римский салют"? Показал какую-то "козу" - дали 2 матча. Смех. За албанских птичек почему-то не наказывали. Там была прямая провокация соперника, в разы хуже. 2 грязных албанца насмехались. Оказывается теперь, что это вообще детский жест "молчаливой лисы", придуманный в Германии. Можно же так трактовать?
Будем честны, между козой и волчьим салютом есть разница - 2, 3 и 4 пальцы располагаются в этих жестах по-разному
+2
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Ответ Фантом
Тут интересный вопрос - запрещенной где? В Германии оно вроде как не запрещено. Демирал, конечно, свалял дурака, да и в целом эта символика "с душком", мягко говоря, но тут вопрос скорее формальный. Кто и как определяет то, что можно делать, а что - нельзя? Откуда Демирал должен был узнать, что вот такой жест показывать нельзя, если в его стране это можно, в стране, в которой он в этот момент находится - тоже можно, и правилами организатора соревнований оно тоже не запрещено?
Любые жесты будут трактовать, так или иначе. Уверен, что футболисты это знают. Сколько уже было этих историй,не сосчитать.
+2
0
+2
Я бы после таких слов и Эрдогану запретил вход на матч Турция - Голландия
+7
-5
+2
Ди Канио тоже один раз выразил радость
+2
0
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Ну ещё бы про волчицу на эмблеме Ромы упомянул бы.
+2
0
+2
Эрдоган не смог тут на двух стульях удержаться, не вышло.
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0
+1
Ответ Log in
Пусть радуется дома теперь в обнимку с Эрдоганом
Они поцелуют друг другу глаза.
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0
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