Эрдоган о «волчьем салюте» Демирала: «Он выразил радость этим жестом. Кто-нибудь говорит, что у Франции на футболках петух, а у Германии – орел?»
Реджеп Эрдоган прокомментировал жест Мериха Демирала.
Защитник сборной Турции отстранен на два матча после празднования «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.
Турции вышла в четвертьфинал финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Мериха Демирала. Футболист отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом».
«Кто-нибудь говорит, что у сборной Германии на футболках изображен орел?
Кто-нибудь говорит, что у сборной Франции на футболках изображен петух? Кто-нибудь говорит «почему у них петух на форме?»
Мерих выразил свою радость этим жестом», – сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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