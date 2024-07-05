Эрдоган о «волчьем салюте» Демирала: «Он выразил радость этим жестом. Кто-нибудь говорит, что у Франции на футболках петух, а у Германии – орел?»

Реджеп Эрдоган прокомментировал жест Мериха Демирала.

Защитник сборной Турции отстранен на два матча после празднования «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

Турции вышла в четвертьфинал финала , обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю . Футболист отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом».

«Кто-нибудь говорит, что у сборной на футболках изображен орел?

Кто-нибудь говорит, что у сборной на футболках изображен петух? Кто-нибудь говорит «почему у них петух на форме?»

Мерих выразил свою радость этим жестом», – сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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