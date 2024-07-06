У Франции два автогола в ее пользу и один забитый пенальти Мбаппе в 5 матчах Евро-2024. Команда Дешама вышла в полуфинал
Сборная Франция вышла в полуфинал Евро-2024 c 2 автоголами и забитым пенальти.
Сегодня команда Дидье Дешама одержала победу над Португалией в серии пенальти. Основное время завершилось вничью 0:0.
Ранее в 1/8 финала французы обыграли Бельгию (1:0) благодаря автоголу защитника Яна Вертонгена на 85-й минуте.
В заключительном туре группового этапа французы сыграли вничью с Польшей (1:1). Единственный гол французов в том матче забил Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 56-й минуте.
В предыдущих матчах групповой стадии Франция сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и обыграла Австрию (1:0) благодаря автоголу Максимилиана Вебера.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
ну реально шляпа, а не футбол
св мый нелепый турнир на моей памяти, за 24 года, как смотрю чемпионаты
Но и не пропускают)
Дешам такими темпами возьмет ЕВРО
Тем более очень велика вероятность что в финале будут играть со своим клоном Англией
Забивать только от спин и коленок соперников.
Возможно, со временем, это назовут новым трендом.
По крайне мере команды играли,а не мучались как Фрвнция-Португалия
Но скорее всего Евро выиграют Испанцы
они единственная сборная на футбол которых интересно смотреть
Спасибо хоть Испании за глоток свежего воздуха 🙏