У Франции два автогола в ее пользу и один забитый пенальти Мбаппе в 5 матчах Евро-2024. Команда Дешама вышла в полуфинал

Сборная Франция вышла в полуфинал Евро-2024 c 2 автоголами и забитым пенальти.

Сегодня команда одержала победу над Португалией в серии пенальти. Основное время завершилось вничью 0:0.

Ранее в 1/8 финала французы обыграли Бельгию (1:0) благодаря автоголу защитника на 85-й минуте.

В заключительном туре группового этапа французы сыграли вничью с Польшей (1:1). Единственный гол французов в том матче забил , реализовавший пенальти на 56-й минуте.

В предыдущих матчах групповой стадии Франция сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и обыграла Австрию (1:0) благодаря автоголу .

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