У Франции два автогола в ее пользу и один забитый пенальти Мбаппе в 5 матчах Евро-2024. Команда Дешама вышла в полуфинал

Теги Сборная Португалии по футболу Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Евро-2024 Ян Вертонген Килиан Мбаппе Максимилиан Вебер Футбол

Сборная Франция вышла в полуфинал Евро-2024 c 2 автоголами и забитым пенальти.

Сегодня команда Дидье Дешама одержала победу над Португалией в серии пенальти. Основное время завершилось вничью 0:0.

Ранее в 1/8 финала французы обыграли Бельгию (1:0) благодаря автоголу защитника Яна Вертонгена на 85-й минуте.

В заключительном туре группового этапа французы сыграли вничью с Польшей (1:1). Единственный гол французов в том матче забил Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 56-й минуте.

В предыдущих матчах групповой стадии Франция сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и обыграла Австрию (1:0) благодаря автоголу Максимилиана Вебера.

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67 комментариев
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Проходы без голов этой Франции, как общее олицетворение большинства матчей Евро
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В финале забьют рикошетом от фодена в спину мбаппе
+30
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Ответ -vasteros
В финале забьют рикошетом от фодена в спину мбаппе
При этом играть будут Испания - Нидерланды
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0
+19
Ответ ciao.ragazzi.2519
Очень скучное Евро
хрень а не Евро

ну реально шляпа, а не футбол
св мый нелепый турнир на моей памяти, за 24 года, как смотрю чемпионаты
+15
-1
+14
Очень скучное Евро
+15
-2
+13
Не забивают толком
Но и не пропускают)
Дешам такими темпами возьмет ЕВРО
Тем более очень велика вероятность что в финале будут играть со своим клоном Англией
+10
-1
+9
Новость как олицетворение нынешнего Евро
+6
-1
+5
Как выглядит этот футболист Автогол?)
+4
0
+4
Они достойны финала с Англией. Будут играть на 0:0. Пенальти будут бить все 15 человек или сколько там их останется. Последними пойдут бить Дешам и Саутгейт...
+4
0
+4
Футбол будущего, вот он какой.
Забивать только от спин и коленок соперников.
Возможно, со временем, это назовут новым трендом.
+4
-1
+3
Ответ Си Эм Панк
Как выглядит этот футболист Автогол?)
Автогол внебрачный сын Батигола, загугли)
+3
0
+3
Лучшим бомбардиром чемпиона Евро-2024 будет автогол.
+2
0
+2
В баре люди уснули, это полная жесть, а не матч
+2
0
+2
Ответ John Johnson
Они достойны финала с Англией. Будут играть на 0:0. Пенальти будут бить все 15 человек или сколько там их останется. Последними пойдут бить Дешам и Саутгейт...
Ну тут без вариантов грузить хату на Францию, если вспомнить как бьёт пенальти на Евро Саутгейт)
+2
0
+2
В ключевые моменты они были сильнее соперников. Это единственное, что важно для победы
+2
0
+2
Сегодня как будто Портуки больше заслуживали пройти дальше ! Настолько унылый футбол у французов,тоска смертная
+3
-1
+2
Ответ Пирс Морган
Все надеялись на Испанию Германию, но даже там не было феерии
Испания Германия довольно хороший матч был
По крайне мере команды играли,а не мучались как Фрвнция-Португалия
+3
-1
+2
*плачущий роналду*
+1
0
+1
французы в целом молодцом, парни стараются, хотя им и политика мешает и травмы Мбаппе, Комана, да и Гриз совсем нулевой
+1
0
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Раньше российский футбол критиковали за то, что детям тут не дают развиваться, от них требует в первую очередь результат, а все остальное вторично. Теперь же как мы видим в европейском футболе все абсолютно также. И причем уже довольно давно
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Жуть.. но результат есть 🤷🏻‍♂️ если они выиграют евро на таком богаже все будут говорить о бездарной игре Мбапе и позорном чемпионе ))
Но скорее всего Евро выиграют Испанцы
они единственная сборная на футбол которых интересно смотреть
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Ответ SergioRamos92
Не забивают толком Но и не пропускают) Дешам такими темпами возьмет ЕВРО Тем более очень велика вероятность что в финале будут играть со своим клоном Англией
Как легко все списывают со счетов Нидерланды, которые сравнительно недавно играли в полуфинале ЧМ)
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Тошно.
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Не стоит грустить, после очередного унылого матча Евро Франция - Португалия рекомендую всем хоть футбол посмотреть, четвертьфинал Копы Венесуэла - Канада через пару часов.
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Надеюсь вылетят в полуфинале
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Убожество
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На фоне этой Франции бердыевский Рубин покажется тики-такой.
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Какой убогий Евро.
Спасибо хоть Испании за глоток свежего воздуха 🙏
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Не такими уже и дикими кажутся идеи новые по изменениям правил в футболе, то к чему сейчас он катится смотреть просто невозможно, а уж тем более получить от этого удовольствие
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Все же нейтральные болельщики будут болеть за испанцев в полуфинале?
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