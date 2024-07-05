Демирала дисквалифицируют за «волчий салют», Аргентина в 1/2 Копы, «МЮ» продлил тен Хага,  6:0, 6:0 от Касаткиной на «Уимблдоне», Россия может сыграть с Замбией и другие новости

1. УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции Мериха Демирала на два матча из-за «волчьего салюта» в матче с Австрией, сообщает Bild. В Турции утверждают, что расследование УЕФА не завершено.

Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем оштрафован на 20 000 евро за жест с рукой у паха в матче со Словакией на Евро. Его не дисквалифицируют.

2. «Манчестер Юнайтед» и Эрик тен Хаг продлили контракт до 2026 года. Тренер уверен, что за время его работы есть «множество примеров прогресса».

3. Сафиуллин, Джокович, Зверев, де Минаур вышли в 3-й круг «Уимблдона», Хачанов, Циципас выбыли, Хуркач снялся. У женщин Самсонова, Калинская, Касаткина, Швентек, Рыбакина, Жабер, Бадоса, Возняцки вышли в 3-й круг, Пегула выбыла. 6:0, 6:0 от Касаткиной и другие итоги дня – здесь.

4. Кубок Америки. Аргентина вышла в 1/2 финала, одолев Эквадор (1:1, по пенальти 4:2). Месси открыл серию и попал в перекладину, но затем Мартинес отразил 2 удара подряд и обеспечил аргентинцам победу. При этом сначала они упустили ее в основное время, пропустив на 91-й минуте.

5. Никита Зайцев перешел в СКА из «Чикаго». Контракт хоккеиста – на 4 года.

6. Россия и Замбия договорились провести товарищеский матч в сентябре или октябре, заявил посол африканской страны в РФ. Правда, в РФС информацию не подтвердили.

7. Александр Никитин назначен заместителем министра спорта РФ. Ранее он был вице‑губернатором Хабаровского края.

8. Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре.

9. Кудерметова и Карацев не попали в заявку на Олимпиаду. В одиночке выступят шесть игроков из России.

10. Трансферные новости. «Локомотив» подписал Тимофеева, контракт с 30-летним хавбеком – по схеме «1+1». Сергеев или Коваленко предлагались «Спартаку» в сделке по переходу Соболева в «Зенит». «Арсенал» подписал долгосрочный контракт с Райей, вратаря выкупили у «Брентфорда» за 27 млн фунтов. «Барса» сомневается насчет выкупа Феликса и Канселу из-за высоких зарплат – по 9 млн евро.

11. Россия выплатила WADA часть взноса за 2023 год.

12. Федерация бокса России дала Hardcore испытательный срок. Органы ведут дело бойца, назвавшего соперника «русской свиньей».

13. ЦСКА разгромил сербский ОФК (4:0) в первом туре BetBoom Братского Кубка. Результативной передачей отметился бывший полузащитник армейцев Милош Красич: 39-летний серб вышел на поле на 89-й минуте, а на 94-й сделал ассист на Кристияна Бистровича.

14. 19-летний юниор «Феррари» Бермэн подписал многолетний контракт с «Хаасом» с сезона-2025.

15. Плющенко заявил, что готов посоревноваться с Ягудиным за 10 млн рублей: «Найдутся желающие заплатить – обязательно увидите меня на льду». Алексей не против: «Мне и пятерки достаточно».

Цитаты дня.

Аршавин о слезах Роналду: «Для меня он выглядит как девочка. Он плачет не потому, что плачет, а потому, что его снимут на камеру и об этом будут говорить»

Велогонщик Яковлев о том, почему Израиль допущен к Олимпиаде, в отличие от России: «Совершенно разные ситуации. Не понимаю, как их можно сравнивать»

Мбаппе о лидерстве «Национального объединения» на выборах во Франции: «Катастрофа. Мы не можем оставить страну в руках этих людей»

Михаил Дегтярев: «Игры БРИКС стали уникальным проектом, который объединил 5640 участников из 82 стран. За ними следили почти 20 млн зрителей»

Соболев опубликовал цитату на фоне Исаакиевского собора: «Если о тебе слышат хорошее, то скрывают это. Если слышат плохое, то распространяют. А если не слышат ничего, то придумывают»

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