Товарищеский матч. «Спартак» играет с «Актобе» в Казахстане
«Спартак» проводит товарищеский матч с «Актобе» в Казахстане.
Товарищеский матч
«Актобе» – «Спартак» – 1:1 (1:0, второй тайм)
Голы: 1:0 – Самородов (12), 1:1 – Чернов (47).
«Спартак»: Максименко, Литвинов, Чернов, Денисов, Хлусевич, Мартинс, Зорин, Зобнин (к), Бонгонда, Соболев, Игнатов.
Запасные: Селихов, Дуарте, Гузиев, Рябчук, Тавареш, Умяров, Пруцев, Джебов, Плотников, Зиньковский, Мелешин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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