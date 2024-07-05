Товарищеский матч. «Спартак» играет с «Актобе» в Казахстане

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) результаты Актобе Sports – Казахстан Футбол

«Спартак» проводит товарищеский матч с «Актобе» в Казахстане.

Товарищеский матч

«Актобе» – «Спартак» – 1:1 (1:0, второй тайм)

Голы: 1:0 – Самородов (12), 1:1 – Чернов (47).

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Чернов, Денисов, Хлусевич, Мартинс, Зорин, Зобнин (к), Бонгонда, Соболев, Игнатов.

Запасные: Селихов, Дуарте, Гузиев, Рябчук, Тавареш, Умяров, Пруцев, Джебов, Плотников, Зиньковский, Мелешин.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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70 комментариев
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Вперёд, Спартак!!!
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+11
Сегодня лучший клуб России играет
Весь Питер у экранов телевизора
Им даже плевать что они сегодня играют
+24
-18
+6
Ответ Владимир Молявин
Вперёд, Спартак!!!
👍
+8
-3
+5
И за это позорище Зенит хотел отвалить 20 лямов? Даже если 12, не верю.
+5
-1
+4
А вы, друзья, как ни садитесь
Всё в музыканты не годитесь ©
+3
0
+3
Ответ Remedy
Че херово, что нет нигде трансляции, это упущение со стороны обоих клубов👎
: https://k231.liveball.cc/match/1225642 - смотреть по этой ссылке
+3
0
+3
Актобе - назывался когда то Актюбинец. В детстве пару раз ходил на игры. Ссср вторая лига)))
+2
0
+2
Ответ Коля Строгонов
: https://k231.liveball.cc/match/1225642 - смотреть по этой ссылке
Спасибо! Рискну пройти по ссылке)
+1
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Ответ Марик05
Есть ссылка где можно посмотреть?
На Кинопоиске
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Ответ Спартак сила
Удачи лучший клуб России Смотрю питерские уже у телевизора Воистину народная команда
Вся страна у телевизора, цирк и клоунов практически не показывают, а тут во всей красе))
+3
-2
+1
Ответ Remedy
Спасибо! Рискну пройти по ссылке)
С компа открыл- ссылка работает, трансляция идёт! Спасибо! 🤙
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Стадик полный. Как буд- то матч еврокубков. Ну а наши… пока наши есть наши.
+1
0
+1
Незареган( спасибо!
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Ответ Remedy
Че херово, что нет нигде трансляции, это упущение со стороны обоих клубов👎
смотрю прямую трансляцию.
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Щас бы эти тухлые товарняки смотреть, когда 1/4 Евро начинается😐
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Ответ Remedy
Где транслируют? Я везде обыскал- нигде нет. На ютубе клоуны под этой вывеской заманивают по ссылке..
Кинопоиск
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Ответ Ксюша Каблукова
У сербов есть поговорка - реальные ценности не продаются)) А ты на товарищеский матч все спихиваешь)) Смешные ты и твоя команда )))
А при чём тут сербы с их поговорками?! Вы, являясь болельщиком красно-синих, влезли на ветку игры красно-белых и несёте полную дичь про товарищескую встречу. Ждите следующий матч Братского кубка и обсуждайте на полном серьёзе перепитии тех игр, где все тренеры наигрывают схемы и комбинации плюс просматривают игроков по позициям. Жаль Вас, не умеете ни аргументировать свою позицию, ни выводить людей из себя дешёвыми провокациями.
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Ответ За_909!
А при чём тут сербы с их поговорками?! Вы, являясь болельщиком красно-синих, влезли на ветку игры красно-белых и несёте полную дичь про товарищескую встречу. Ждите следующий матч Братского кубка и обсуждайте на полном серьёзе перепитии тех игр, где все тренеры наигрывают схемы и комбинации плюс просматривают игроков по позициям. Жаль Вас, не умеете ни аргументировать свою позицию, ни выводить людей из себя дешёвыми провокациями.
Издеваюсь над вами))
Ладно, не нервничай, пошли футбол смотреть))
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Ответ Ксюша Каблукова
Издеваюсь над вами)) Ладно, не нервничай, пошли футбол смотреть))
У Вас это очень плохо получается.
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Ответ За_909!
Товарищеская игра в середине первого сбора, а Вы натужно пытаетесь создать искусственный антураж важнейшего матча для красно-белых. Смешная Вы...
У сербов есть поговорка - реальные ценности не продаются)) А ты на товарищеский матч все спихиваешь)) Смешные ты и твоя команда )))
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Ответ Ксюша Каблукова
Вы хоть выиграете сегодня?))) Нельзя позорить Россию))
Товарищеская игра в середине первого сбора, а Вы натужно пытаетесь создать искусственный антураж важнейшего матча для красно-белых. Смешная Вы...
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Ответ За_909!
У Вас это очень плохо получается.
Не научилась наверное еще))
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Ответ Ксюша Каблукова
Да)) А для вас казахи))
ну, болельщику ЦСКА, который смотрит товарняк Спартака, естественно виднее в этом моменте.
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Ответ Ком иль фо
Красич даже сейчас даст фору вашему Промясу и Соболеву
Смешной Вы)
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Ответ За_909!
Куда же Спартаку до ЦСКА, где в товарняках с серьезными соперниками аж Красич, который пять лет назад карьеру завершил, голевую передачу отдал.
Красич даже сейчас даст фору вашему Промясу и Соболеву
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Ответ За_909!
Куда же Спартаку до ЦСКА, где в товарняках с серьезными соперниками аж Красич, который пять лет назад карьеру завершил, голевую передачу отдал.
Сербы по себе уже сами сильны, не то что ваши))
+1
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Ответ SCR
Где смотришь?
Кинопоиск
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Где транслируют? Я везде обыскал- нигде нет. На ютубе клоуны под этой вывеской заманивают по ссылке..
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где смотреть?))
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У кого-то Испания- Германия. У нас Спартак - Актобе( Казахстан) 😁😁😁😁
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