Тарасова о словах Кремлева про россиян, которые поедут на Олимпиаду: «Что за хамство такое по отношению к спортсменам? Он не умный человек»

Тарасова назвала хамством слова Кремлева про россиян, готовых поехать на ОИ.

Ранее глава Международной боксерской ассоциации (IBA) заявил, что россиянам, которые примут приглашение и поедут на Игры в нейтральном статусе, лучше не возвращаться. «Для меня это предатели», – подчеркнул он.

« не надо работать на этой должности. Надо поберечься после таких слов. Что за хамство такое по отношению к нашим спортсменам? Что они такого плохого сделали?

Он не умный человек просто. Есть такая поговорка: «Не судите, да не судимы будете».

Считаю, что его высказывание очень вредное для всех русских атлетов — для тех, кто поедет на игры, и для тех, кто останется не по своей вине», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию .

Умар Кремлев: «Те, кто согласился ехать на Олимпиаду без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Это предатели»

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