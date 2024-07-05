Тарасова о словах Кремлева про россиян, которые поедут на Олимпиаду: «Что за хамство такое по отношению к спортсменам? Он не умный человек»

Теги Татьяна Тарасова Париж-2024 Политика Умар Кремлев Спорт-Экспресс Фигурное катание

Тарасова назвала хамством слова Кремлева про россиян, готовых поехать на ОИ.

Ранее глава Международной боксерской ассоциации (IBA) заявил, что россиянам, которые примут приглашение и поедут на Игры в нейтральном статусе, лучше не возвращаться. «Для меня это предатели», – подчеркнул он. 

«Умару Кремлеву не надо работать на этой должности. Надо поберечься после таких слов. Что за хамство такое по отношению к нашим спортсменам? Что они такого плохого сделали?

Он не умный человек просто. Есть такая поговорка: «Не судите, да не судимы будете».

Считаю, что его высказывание очень вредное для всех русских атлетов — для тех, кто поедет на игры, и для тех, кто останется не по своей вине», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Умар Кремлев: «Те, кто согласился ехать на Олимпиаду без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Это предатели»

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24 комментария
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Повыползало всяких Кремлевых, накипи. Что это вообще за борзота "Им лучше не возвращаться, потому что для меня они...". А ты кто такой?
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Да там все из уголовников во власти!
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Полиграф Полиграфычу до человека еще расти и расти
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Ответ RusVector
Да там все из уголовников во власти!
Причем ему Путин подарил компанию Рольф
+8
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Татьяна Анатольевна редкая личность для сегодняшнего времени. Человек, который имеет своё мнение и не боится его высказывать.
+7
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+5
Ответ Рушан Нуриев
Это просто неуважение к тем,кто воюет! Кто то гибнет за страну,а кто то,ради славы,едет без флага и гимна! Кремлев прав на 100%
А почему те кто на СВО, собственно там?
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Адекватно
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Тарасова как раз всех и судит, то говном обзовет, то еще как-то.
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Ответ Eugene Leonov
Боксеры на ОИ под флагом?)
На чемпионате Европы в апреле выступали с флагом.
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+1
Ответ Биомеханоид
Повыползало всяких Кремлевых, накипи. Что это вообще за борзота "Им лучше не возвращаться, потому что для меня они...". А ты кто такой?
Кремлевский
Курант
+2
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Спортс и Полина Лоцик, слово "неумный" в данном контексте пишется слитно. Докатились, уже элементарные слова написать правильно не можете
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Кремлев имеет полное право так говорить. Он добился того, что наши боксеры выступают на международных турнирах с флагом и гимном. В отличие от него, Тарасова может только пустозвонить.
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ДВА САПОГА ПАРА. Точка.
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Сериал "Жабогадюкинг", 2 сезон, 3 серия...
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Привычки криминальные....И откуда взялись только ?
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Лутфуллоев
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Ответ Евгений Мамыкин
Кремлев имеет полное право так говорить. Он добился того, что наши боксеры выступают на международных турнирах с флагом и гимном. В отличие от него, Тарасова может только пустозвонить.
Боксеры на ОИ под флагом?)
0
0
0
Дальше по списку должен Терюшков свое важное мнение высказать! Не расходуем все буквы, +-, ждем😑
+1
-1
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