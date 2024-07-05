Турция оспорит дисквалификацию Демирала в CAS. УЕФА убеждали, что «волчий салют» – «1000-летний традиционный турецкий символ»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Турции по футболу происшествия Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия CAS Федерация футбола Турции Аль-Ахли Джидда Мерих Демирал Футбол

Федерация футбола Турции оспорит дисквалификацию Мериха Демирала.

Ранее УЕФА дисквалифицировал турецкого защитника на 2 матча за празднование «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

Федерация футбола Турции решила передать дело в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ожидается, что CAS быстро рассмотрит дело и вынесет решение завтра.

Завтра турецкая сборная сыграет с Нидерландами в четвертьфинале Евро-2024. Матч состоится в 22:00 по московскому времени.

Если решение не будет изменено, Демирал не сможет сыграть ни против Нидерландов, ни в полуфинальном матче, если сборная пройдет дальше.

Отмечается, что сегодня утром Федерация футбола Турции направила в УЕФА доводы в защиту футболиста. В 30-страничном документе подчеркивается, что жест, показанный Демиралом, является «1000-летним традиционным турецким символом». Кроме того, в тексте ссылаются на инциденты, произошедшие на других футбольных турнирах и не повлекшие за собой наказания.

Демирал официально дисквалифицирован на 2 матча за «волчий салют»

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34 комментария
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традиционный турецкий символ

Ахахаха
+61
-3
+58
Геноцид наверное тоже был приветствием
+49
-3
+46
Ответ CyberUnited
Геноцид наверное тоже был приветствием
Какой геноцид? Турки уже лет как сто отрицают общепризнанный исторический факт.

Какая нация, такие символы и поведение на поле.
+43
-1
+42
УЕФА приняло правильное решение 👍🏻
Теперь ждём Голландию в полуфинале Евро.
+47
-5
+42
Ответ andrei.danilenko2011
традиционный турецкий символ Ахахаха
Традиционная турецкая зига
+28
-2
+26
хорошо бы ему еще накинули
+20
0
+20
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сча,надеюсь, не разнесется вой про "свободу слова в этих ваших яуропах". Ведь давно можно было понять, что свобода ≠ вседозволенность
В большинстве веток на спортсе, где народ в коммент говорит за свободу слова, люди не понимают, что "свобода слова" не позволяет нарушать закон. Таким образом, если твои слова являются нарушением закона (оскорбление, расизм, сексизм и т.д.), то санкции к такому человеку не являются нарушением свободы слова.
А так открываешь новость про то, как на кого-то наложили санкции за слова и видишь в комментах бред про "Вот вам и свобода слова!"
+8
0
+8
Сча,надеюсь, не разнесется вой про "свободу слова в этих ваших яуропах". Ведь давно можно было понять, что свобода ≠ вседозволенность
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+7
Ну тогда можно и традиционный индийский символ реабилитировать, да и древне римское приветствие
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Если бы еще этот символ националисты не использовали)))
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Ответ Kubik_rubik
Комментарий скрыт
Турецкий профессор Танер Акчам пишет: "Власти Турции давали нам, работникам архивов, прямые указы уничтожать любые факты массовых убийств армян, и всё это должно было быть под грифом "совершенно секретно". Любого, кто раскрывал эту тайну, сажали в тюрьму за "предательство" и в этих тюрьмах доводили их до смерти.

Сам Танер Акчам чудом избежал этой участи и сбежал в Германию.
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Какая же тюркская классика, извиваться и хитрить
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если такой традиционный национальный символ, почему его нигде нет в национальной символике или хотя бы на форме хоть какой-то сборной (как например львы или розы у англичан)
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Ответ -= Masteryuga =-
По такому принципу весь Запад нужно гнобить за рабство и угнетение других народов или это другое?
Я разве где-то сказал что нужно гнобить турков? Просто они постоянно какую-то чушь несут пытаясь оправдать свои действия. Как связан петух изображенный на футболке французов и символ движения, которое в 70-80-х годах устраивали теракты?
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А ведь достаточно было сказать, что это шуточный жест в сторону друзей
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Ответ Kubik_rubik
Комментарий скрыт
Вы левый или исламист ? ))
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Ответ евГений
Какой геноцид? Турки уже лет как сто отрицают общепризнанный исторический факт. Какая нация, такие символы и поведение на поле.
Какая религия скорее))
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Ответ R Kukhov
Ну тогда можно и традиционный индийский символ реабилитировать, да и древне римское приветствие
Римский салют - традиционный итальянский жест.
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Ответ andrei.danilenko2011
традиционный турецкий символ Ахахаха
На самом деле так: ещё сельджкуи занимались зверским геноцидом, так что, конечно, традиционный
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Ответ andrei.danilenko2011
традиционный турецкий символ Ахахаха
А у римлян свой символ был , когда османы ещё даже сельджуками не были )
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Поскромничали, конечно. Очевидно, что символ 1000000000-летний.
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Сейчас они своими сказками про "традиционный турецкий символ" добьются, что всю сборную дисквальнут.
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Всю ночь, половина турции строчила сочинение.
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Ответ a2wai
Если бы еще этот символ националисты не использовали)))
Так интересно. Я узнал что этот символ использовали националисты ровно после того, как этот футболист его показал.
Я это не у тому, что давайте все использовать нац символы, а к тому что это не то чтобы общеизвестный факт. А ещё очень любят сейчас навешивать этот ярлык на всех неудобных людей.
Я понимаю, что играли с Австрией, где этот жест запрещён, но означает он вроде "убить серба", и причём здесь Австрия или Турция-вообще непонятно. Поэтому я думаю, что сова натянута на глобус.
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Ответ евГений
Традиционная турецкая зига
Волчий салют кидать не бросим
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Да пусть хоть в Спортлото пишут, до тех пока пока Демирал наказан - это хорошо. А вот если с него наказание снимут - будет плохо.
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Свастика - тоже 1000-летний символ, но есть один нюанс.
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