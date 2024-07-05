Турция оспорит дисквалификацию Демирала в CAS. УЕФА убеждали, что «волчий салют» – «1000-летний традиционный турецкий символ»

Федерация футбола Турции оспорит дисквалификацию Мериха Демирала.

Ранее УЕФА дисквалифицировал турецкого защитника на 2 матча за празднование «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

Федерация футбола Турции решила передать дело в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ожидается, что CAS быстро рассмотрит дело и вынесет решение завтра.

Завтра турецкая сборная сыграет с Нидерландами в четвертьфинале Евро-2024. Матч состоится в 22:00 по московскому времени.

Если решение не будет изменено, Демирал не сможет сыграть ни против Нидерландов, ни в полуфинальном матче, если сборная пройдет дальше.

Отмечается, что сегодня утром Федерация футбола Турции направила в УЕФА доводы в защиту футболиста. В 30-страничном документе подчеркивается, что жест, показанный Демиралом, является «1000-летним традиционным турецким символом». Кроме того, в тексте ссылаются на инциденты, произошедшие на других футбольных турнирах и не повлекшие за собой наказания.

Демирал официально дисквалифицирован на 2 матча за «волчий салют»

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола