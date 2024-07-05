Турция оспорит дисквалификацию Демирала в CAS. УЕФА убеждали, что «волчий салют» – «1000-летний традиционный турецкий символ»
Федерация футбола Турции оспорит дисквалификацию Мериха Демирала.
Ранее УЕФА дисквалифицировал турецкого защитника на 2 матча за празднование «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.
Федерация футбола Турции решила передать дело в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ожидается, что CAS быстро рассмотрит дело и вынесет решение завтра.
Завтра турецкая сборная сыграет с Нидерландами в четвертьфинале Евро-2024. Матч состоится в 22:00 по московскому времени.
Если решение не будет изменено, Демирал не сможет сыграть ни против Нидерландов, ни в полуфинальном матче, если сборная пройдет дальше.
Отмечается, что сегодня утром Федерация футбола Турции направила в УЕФА доводы в защиту футболиста. В 30-страничном документе подчеркивается, что жест, показанный Демиралом, является «1000-летним традиционным турецким символом». Кроме того, в тексте ссылаются на инциденты, произошедшие на других футбольных турнирах и не повлекшие за собой наказания.
Демирал официально дисквалифицирован на 2 матча за «волчий салют»
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Ахахаха
Какая нация, такие символы и поведение на поле.
Теперь ждём Голландию в полуфинале Евро.
А так открываешь новость про то, как на кого-то наложили санкции за слова и видишь в комментах бред про "Вот вам и свобода слова!"
Сам Танер Акчам чудом избежал этой участи и сбежал в Германию.
Я это не у тому, что давайте все использовать нац символы, а к тому что это не то чтобы общеизвестный факт. А ещё очень любят сейчас навешивать этот ярлык на всех неудобных людей.
Я понимаю, что играли с Австрией, где этот жест запрещён, но означает он вроде "убить серба", и причём здесь Австрия или Турция-вообще непонятно. Поэтому я думаю, что сова натянута на глобус.