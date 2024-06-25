Роналду и Джорджина за 25 млн евро купили землю на острове в форме морского конька в Дубае. Пара построит там особняк

Криштиану Роналду за 25 млн евро купил землю на острове в Дубае.

Португальский нападающий вместе с Джорджиной Родригес стали владельцами части Джумейра Бэй в Дубае. Это рукотворный остров в форме морского конька, соединенный с Дубаем 300-метровым мостом.

Пара планирует построить там особняк для себя и пятерых детей. Работы должны быть завершены к концу года.

Сейчас 39-летний форвард «Аль-Насра» Роналду играет за Португалию на Евро-2024.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?