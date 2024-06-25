Роналду и Джорджина за 25 млн евро купили землю на острове в форме морского конька в Дубае. Пара построит там особняк

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу светская хроника Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Джорджина Родригес Футбол

Криштиану Роналду за 25 млн евро купил землю на острове в Дубае.

Португальский нападающий вместе с Джорджиной Родригес стали владельцами части Джумейра Бэй в Дубае. Это рукотворный остров в форме морского конька, соединенный с Дубаем 300-метровым мостом.

Пара планирует построить там особняк для себя и пятерых детей. Работы должны быть завершены к концу года.

Сейчас 39-летний форвард «Аль-Насра» Роналду играет за Португалию на Евро-2024.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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55 комментариев
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«Роналду и Джорджина за 25 млн евро купили землю на острове в форме морского конька в Дубае.»
Звучит как «Я и Джефф Безос владеем Amazon’ом»🤓
+116
-9
+107
Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Роналду и Джорджина за 25 млн евро купили землю на острове в форме морского конька в Дубае.» Звучит как «Я и Джефф Безос владеем Amazon’ом»🤓
«Я решила постирать шторы - муж снял, стиралка постирала, муж повесил обратно, я такая молодец!»
+67
-8
+59
Ответ Великий Алонсо
Кришти наверное чпокает Джорджину каждый день по несколько раз....
Хочешь быть на ее месте?
+32
-3
+29
Может Роналду один купил? 😀
+23
-7
+16
Ответ Капибарбер
А когда контракт с Джорджином закончится, что делать с этим особняком? 🤔
Заключит контракт с тобой
+19
-3
+16
Если бы у меня были эти 25 млн евро,🥱 то я бы их с радостью раздал всем юзерам Спортса....😉🙃
+18
-7
+11
Ответ Данзан Басаев
Может Роналду один купил? 😀
Это как у Эдди Мерфи в стендапе Raw. У чувака было 300 миллионов долларов, жена поработала день в своем бутике, принесла выручку в 500 долларов и говорит мужу держи, я заработала, теперь у нас 300 миллионов 500 доларов
+12
-4
+8
Ответ Сергей Жарковский
Красивый дом, красивая жена, что ещё нужно, чтобы спокойно встретить старость?!
"Хорошая жена и хороший дом" - разница, как видите, принципиальная.
+6
0
+6
Я тоже недавно купил землю и строю там дачный домик. Напишите об этом, пожалуйста.
+5
0
+5
Ответ Верховный Лорд
«Я решила постирать шторы - муж снял, стиралка постирала, муж повесил обратно, я такая молодец!»
А погладил кто?
+7
-2
+5
Ответ Kuryanin
Надо было на острове в форме дельфина.
За что вы так дельфинов не любите
+7
-2
+5
Скорее всего, план стать налоговым резидентом Дубая и на этом основании легально не платить налоги с огромных доходов.
+4
0
+4
Красивый дом, красивая жена, что ещё нужно, чтобы спокойно встретить старость?!
+10
-7
+3
По любому Джорджина купила, Роналду чисто на хвост упал)
+2
0
+2
Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Роналду и Джорджина за 25 млн евро купили землю на острове в форме морского конька в Дубае.» Звучит как «Я и Джефф Безос владеем Amazon’ом»🤓
Вспоминается шутка Сабурова: "подходит ко мне моя безработная жена и спрашивает, а сколько МЫ зарабатываем?"
+2
0
+2
Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
Поселить тебя и преобразовать в публичный дом для арабских шейхов
+5
-3
+2
Ответ Sutekh Hexen
А погладил кто?
А зачем?
+2
-2
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Ответ ArnoNeputevy
Я тоже недавно купил землю и строю там дачный домик. Напишите об этом, пожалуйста.
Молодец ты уже написал)
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Комментарий удален пользователем
Ответ Radik_2.0
Это как у Эдди Мерфи в стендапе Raw. У чувака было 300 миллионов долларов, жена поработала день в своем бутике, принесла выручку в 500 долларов и говорит мужу держи, я заработала, теперь у нас 300 миллионов 500 доларов
https://www.youtube.com/watch?v=oDpQqQBAXxg - ага, тоже сразу вспомнил ))))
+1
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Ответ Артем Фенькин
За что вы так дельфинов не любите
умные слишком
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Ответ Sutekh Hexen
А погладил кто?
Для чего? Сразу после стирки повесил и они как глаженые.
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Ответ cektor
Джорджина сколько скинула ?
Скорее набрала)
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Ответ cektor
Джорджина сколько скинула ?
Килограмм веса? Скорее она ещё прибавила)
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Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ umahanov87
Поселить тебя и преобразовать в публичный дом для арабских шейхов
Комментарий удален модератором
Без рыбы жить не может уже. Даже остров купил в виде морепродукта.
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За 25 лямов? Пффф... Тоже мне новость. У нас на рублевке дороже...
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На Волге не прикупил в свое время. Вот теперь мучаются.
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При таком нарциссизме ему давно нужен рукотворный остров в виде себя любимого, а не какого-то конька.
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