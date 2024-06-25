«МЮ» предложил «Барсе» Санчо. Каталонцы готовы арендовать вингера, но не купить (Diario Sport)
«МЮ» предложил «Барселоне» подписать Джейдона Санчо.
По информации Diario Sport, «Манчестер Юнайтед» предложил 24-летнего полузащитника каталонскому клубу около двух месяцев назад в ходе встречи между клубами. «МЮ» рассматривал возможность обмена игроками, но «Барселона» не согласилась.
Сейчас, когда «Боруссия», где Джейдон провел последние полсезона на правах аренды, и «Ювентус» отказались от полноценного трансфера англичанина, вероятность перехода Санчо в «Барсу» возросла. Каталонцы готовы арендовать Санчо, но не купить.
Главная проблема – высокая зарплата игрока, но «Барселона» уже получила сообщение, что вингер готов рассмотреть различные варианты изменения условий в случае перехода.
В минувшем сезоне на счету Санчо 24 матча во всех турнирах, 3 гола и 2 результативные передачи.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Нееа , спасибо, сейчас все внимание и деньги нужно направить на Уиллямса чтоб закрыть левый фланг на 10 лет
и 3+2 за 24 игры - охренеть какой показатель для игрока атаки
Опять 50-55 матчей за сезон? Выдержит?
Чем аренда в Барсу лучше для МЮ ?