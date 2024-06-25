«МЮ» предложил «Барсе» Санчо. Каталонцы готовы арендовать вингера, но не купить (Diario Sport)

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

«МЮ» предложил «Барселоне» подписать Джейдона Санчо.

По информации Diario Sport, «Манчестер Юнайтед» предложил 24-летнего полузащитника каталонскому клубу около двух месяцев назад в ходе встречи между клубами. «МЮ» рассматривал возможность обмена игроками, но «Барселона» не согласилась.

Сейчас, когда «Боруссия», где Джейдон провел последние полсезона на правах аренды, и «Ювентус» отказались от полноценного трансфера англичанина, вероятность перехода Санчо в «Барсу» возросла. Каталонцы готовы арендовать Санчо, но не купить.

Главная проблема – высокая зарплата игрока, но «Барселона» уже получила сообщение, что вингер готов рассмотреть различные варианты изменения условий в случае перехода.

В минувшем сезоне на счету Санчо 24 матча во всех турнирах, 3 гола и 2 результативные передачи.

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32 комментария
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Ответ <Inter>
Его кроме Боруссия никто не готов купить
Его и Дортмунд не купит.
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+9
Ответ Cristiano Ronaldo
Санчо отличный игрок, но зарплата у него феноменальная. Однако, его хоть продать можно, так как на него спрос имеется. Антони же, не удастся продать никому.
Кому он нужен с такой личкой и с таким характером.
+8
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+8
Еще бы предложили обменять на Ямаля.
Нееа , спасибо, сейчас все внимание и деньги нужно направить на Уиллямса чтоб закрыть левый фланг на 10 лет
+8
-2
+6
А Барсе сказали про 13 обводок в матче против ПСЖ?
+5
-1
+4
Ответ Cristiano Ronaldo
Санчо отличный игрок, но зарплата у него феноменальная. Однако, его хоть продать можно, так как на него спрос имеется. Антони же, не удастся продать никому.
Санчо никому не нужен по факту. Пусть талант у него какой-то имеется, но в реальности это чел с огромными запросами, огромной зп, огромными проблемами с дисциплиной, и максимальной нестабильностью. Кому он такой сдался? Очень жаль, что Юнайтед от него избавиться не может.
+5
-1
+4
Санчо отличный игрок, но зарплата у него феноменальная. Однако, его хоть продать можно, так как на него спрос имеется. Антони же, не удастся продать никому.
+14
-10
+4
Ответ Cristiano Ronaldo
Санчо отличный игрок, но зарплата у него феноменальная. Однако, его хоть продать можно, так как на него спрос имеется. Антони же, не удастся продать никому.
Его кроме Боруссия никто не готов купить
+4
0
+4
Ответ Ебздрогыч
С тем же успехом можно и Факелу или Акрону предложить - они тоже будут готовы арендовать вингера, но не купить
У него зарплата, как бюджет всего Акрона. А отдавать его в аренду и платить целиком зп Манчестер вряд ли захочет
+3
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+3
24 матча, 3 гола 😂
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+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Санчо отличный игрок, но зарплата у него феноменальная. Однако, его хоть продать можно, так как на него спрос имеется. Антони же, не удастся продать никому.
Такой игрочище что родной клуб умыл руки 👏
+2
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+1
🤣 такой топарь и никому не нужен, как же так
+1
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Барселоне он явно не нужен . Ждём новостей про опорника .
+1
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Ну в случае продажи Рафиньи саудитам, адекватная аренда Санчо, не самый плохой вариант.
+2
-1
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Санчо отличный игрок, но зарплата у него феноменальная. Однако, его хоть продать можно, так как на него спрос имеется. Антони же, не удастся продать никому.
в статье написано, что Дортмунд с Ювентусом уже отказались покупать отличного Санчо, и кто ж тогда его купит с его зарплатой? разве что, уж совсем по дешёвке отдавать, что с отличными игроками не должно происходить
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Ответ Cristiano Ronaldo
Это Антони никому не нужен, а Санчо найдёт себе команду без проблем. В Боруссии он был шикарен
настолько шикарен, что они его выкупать не собираются
и 3+2 за 24 игры - охренеть какой показатель для игрока атаки
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Игрок сейчас в аренде в Боруссии. Чем аренда в Барсу лучше для МЮ ?
Деньгами)
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Ответ PIT-BUL
🤣 такой топарь и никому не нужен, как же так
А кто говорил, что он топарь? Довольно средний игрок на данный момент, хотя неплохо защитникам Псж позвонки крутил, мне самому понравилось. Парень талантливый, но ленивый. Зря он в МЮ пошёл. Хотя, продался за деньги.
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Никому не нужен такой топарик ....
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Вопрос в том, как сильно готовы задействовать в сезоне 17 летнего Ямаля.
Опять 50-55 матчей за сезон? Выдержит?
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Нужно закрывать другие позиции, там справа Ямаль есть и Ферран может сыграть, пока еще и рафинья есть
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Игрок сейчас в аренде в Боруссии.
Чем аренда в Барсу лучше для МЮ ?
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