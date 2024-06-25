«МЮ» предложил «Барсе» Санчо. Каталонцы готовы арендовать вингера, но не купить (Diario Sport)

«МЮ» предложил «Барселоне» подписать Джейдона Санчо.

По информации Diario Sport, «Манчестер Юнайтед» предложил 24-летнего полузащитника каталонскому клубу около двух месяцев назад в ходе встречи между клубами. «МЮ» рассматривал возможность обмена игроками, но «Барселона» не согласилась.

Сейчас, когда «Боруссия», где Джейдон провел последние полсезона на правах аренды, и «Ювентус» отказались от полноценного трансфера англичанина, вероятность перехода Санчо в «Барсу» возросла. Каталонцы готовы арендовать Санчо, но не купить.

Главная проблема – высокая зарплата игрока, но «Барселона» уже получила сообщение, что вингер готов рассмотреть различные варианты изменения условий в случае перехода.

В минувшем сезоне на счету Санчо 24 матча во всех турнирах, 3 гола и 2 результативные передачи.

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