Дацюк введен в Зал хоккейной славы. Уэбер, Реник и Пойл также вошли в него

Теги Филадельфия Монреаль Нэшвилл Детройт Чикаго Сан-Хосе Лос-Анджелес Павел Дацюк Дэвид Пойл Ши Уэбер Джереми Реник НХЛ Зал хоккейной славы Хоккей

Павел Дацюк выбран в Зал хоккейной славы.

Стали известны имена новых членов Зала хоккейной славы в Торонто.

В Зал хоккейной славы вошли экс-игроки Павел Дацюк, Ши Уэбер, Джереми Реник, экс-хоккеистки Натали Дарвиц и Крисси Венделл-Пол, а также Колин Кэмпбелл и Дэвид Пойл в категории «строители».

Российский нападающий, выступавший за «Детройт» на протяжении 14 сезонов, провел 953 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 918 (314+604) очков. Павел – олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Реник выступал в НХЛ на протяжении 19 сезонов, сыграв в общей сложности 1363 матча и набрав 1216 (513+703) балла за результативность. Он играл за такие команды, как «Чикаго», «Финикс», «Филадельфия», «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе». Он является девятикратным участником Матча звезд и выиграл серебро Олимпиады-2002.

Уэбер провел 19 сезонов в НХЛ и отметился 589 (224+365) баллами за результативность в 1038 матчах. Он представлял в ходе карьеры «Нэшвилл» и «Монреаль».

Дарвиц является трехкратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. Венделл-Пол выигрывала серебро и бронзу олимпийских игр.

Кэмпбелл занимает пост директора по хоккейным операциям НХЛ с 1998 года.

Пойл в общей сложности отработал в НХЛ 41 год в роли генменеджера – с 1982 по 1997 занимал эту должность в «Вашингтоне», с 1997 по 2023 – в «Предаторс» (клуб дебютировал в лиге в 1998 году, но генменеджер был назначен раньше).

Пойлу принадлежат рекорды НХЛ среди генменеджеров по числу матчей его команд в регулярных чемпионатах (3075) и побед (1533). В 2017 году «Нэшвилл» под его руководством впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли.

19 комментариев
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Дацюк вообще без вопросов! JR наконец-то, сколько его мариновали! Но где опять Могильный??? Какой нафиг Уэбер??
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Это отлично! Но когда же Александр Могильный?! Это очень несправедливо и некрасиво!
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Как туда попал Уэббер, у которого действующий контракт до 2026 года?
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Заслуженно! Поздравления Волшебнику!
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Ахах. Все кроме Павла, это просто смех...😂😂😂
В какое же посмешище превращается этот зал славы))
Люди с нулём личных трофеев.
А Могильного по прежнему нет)
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Абсолютно заслуженно. А вот Могильного не хотят в зал славы брать . За Калгари им еще больно. )))
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Нуу, Уэбер это сильно))
Дац и Реник по делу
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Спасибо за Игру, Паша!
А твоя Игра была прекрасной!
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Уэбер и Пойл легенды Нешвилла круто что их вклад отметили
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Отличная новость!
Волшебник заслужил однозначно!
ЗЫ Джей Ар тоже
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Восьмирукий. Наконец то
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Ответ makar gusev
Дацюк вообще без вопросов! JR наконец-то, сколько его мариновали! Но где опять Могильный??? Какой нафиг Уэбер??
Я ничего не упустил?
У Вебера же нет чашки?
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Ответ makar gusev
Дацюк вообще без вопросов! JR наконец-то, сколько его мариновали! Но где опять Могильный??? Какой нафиг Уэбер??
Он по моему первый раз попал в претенденты ещё в 2019. И постоянно его прокатывают
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Ответ trouble_shooter
Я ничего не упустил? У Вебера же нет чашки?
Ни чашки, ни Норриса 🤦🏼‍♂️
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Ответ trouble_shooter
Я ничего не упустил? У Вебера же нет чашки?
И вообще-то действующий контракт с Ютой
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