Дацюк введен в Зал хоккейной славы. Уэбер, Реник и Пойл также вошли в него

Павел Дацюк выбран в Зал хоккейной славы.

Стали известны имена новых членов в Торонто.

В Зал хоккейной славы вошли экс-игроки , , , экс-хоккеистки Натали Дарвиц и Крисси Венделл-Пол, а также Колин Кэмпбелл и в категории «строители».

Российский нападающий, выступавший за «Детройт» на протяжении 14 сезонов, провел 953 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 918 (314+604) очков. Павел – олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Реник выступал в НХЛ на протяжении 19 сезонов, сыграв в общей сложности 1363 матча и набрав 1216 (513+703) балла за результативность. Он играл за такие команды, как «Чикаго», «Финикс», «Филадельфия», «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе». Он является девятикратным участником Матча звезд и выиграл серебро Олимпиады-2002.

Уэбер провел 19 сезонов в НХЛ и отметился 589 (224+365) баллами за результативность в 1038 матчах. Он представлял в ходе карьеры «Нэшвилл» и «Монреаль».

Дарвиц является трехкратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. Венделл-Пол выигрывала серебро и бронзу олимпийских игр.

Кэмпбелл занимает пост директора по хоккейным операциям НХЛ с 1998 года.

Пойл в общей сложности отработал в НХЛ 41 год в роли генменеджера – с 1982 по 1997 занимал эту должность в «Вашингтоне», с 1997 по 2023 – в «Предаторс» (клуб дебютировал в лиге в 1998 году, но генменеджер был назначен раньше).

Пойлу принадлежат рекорды НХЛ среди генменеджеров по числу матчей его команд в регулярных чемпионатах (3075) и побед (1533). В 2017 году «Нэшвилл» под его руководством впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли.