Роман Ротенберг: «Надеюсь, Бобровский еще раз победит Макдэвида – уже на Олимпиаде за Россию, как и на Кубке мира-2016. Тогда он играл как раз с Куликовым, Тарасенко, я входил в штаб»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Кубок мира КХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ) защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

– Какие у вас эмоции от победы в Кубке Стэнли трех россиян?

– В первую очередь я скажу, что Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов всегда по первому зову приезжали в сборную России и играли за нашу страну. В любой ситуации они показывали себя настоящими патриотами.

Для нас всех важно, что россияне побеждают на самом высоком международном уровне. Мы все прекрасно понимаем, как тяжело завоевать Кубок Стэнли. А уж тех, кому удалось это сделать два раза, вообще считанные единицы. Но среди них теперь и Тарасенко. Очень большой талант, и я рад, что он справился со своими травмами, вернувшись на топ‑уровень.

Мы помним, как Владимир был капитаном золотой молодежки в Баффало в 2011 году. Из той команды Кубок Стэнли также завоевали Кузнецов, Орлов – там в самом деле играли золотые ребята.

Бобровский шел к чаше очень долго. Он самый трудолюбивый вратарь из тех, кого я лично видел. Он больше всех заслужил выиграть кубок. Много тренируется, с каждым годом играет все лучше. Внимательно следит за своим здоровьем, питанием, является примером для всех игроков.

Куликов всегда приезжал в национальную команду, помогал нам, когда мог, выкладывался на полную, играя на международном уровне.

– Вы правильно сказали про сборную.

– Я сразу вспоминаю Кубок мира 2016 года. Тогда за сборную играли как раз Бобровский, Куликов, Тарасенко, я входил в штаб. И уже тогда наши ребята остановили Коннора Макдэвида, когда победили сборную молодых звезд Северной Америки.

Там ведь у них был очень сильный состав: Маккиннон, Мэттьюс… Но Бобровский провел просто гениальный матч, и та победа помогла нам выйти в плей‑офф. А накопленный опыт помог сейчас завоевать Кубок Стэнли.

Ведь в современном хоккее вратарь – это больше, чем половина команды. Кстати, я думаю, Бобровский на этом не остановится, и он может взять еще несколько Кубков Стэнли. Возраст в хоккее – не главное. Гораздо важнее, как ты относишься к жизни и спорту.

Я надеюсь, что в скором времени Бобровский еще раз победит Макдэвида – уже на Олимпиаде за сборную России, как и в 2016 году, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

🏆 «Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!

Счастье Бобровского, боль Макдэвида и торжество Мориса. Все эмоции финала Кубка Стэнли

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35 комментариев
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Это уже диагноз . Нельзя же столько бредить . В своей спортивной карьере этот тренер , якобы олимпийский чемпион не воспитал ни одного спортсмена , не выиграл ни одной медали , но все время бредит победами над нхловцаии.
+26
-1
+25
Спортс, не надо портить новости о финале КС, комментами этого клоуна
+21
-1
+20
Если бы выиграл Эдмонтон - Ротен бы выложил фотку Макдэвида в майке СКА и написал бы, как его Бобровский обыграет на олимпиаде
+14
-3
+11
Ротан продолжает примазываться, смешно и жалко это читать, все понимают что ратынбэ к успеху Сергея не имеет ни малейшего отношения
+8
0
+8
Вот как у Романа Борисовича так получается? это ж надо уметь . Великий Тренер а говорит такую несуразицу...
+9
-2
+7
Напомнить Роману Борисовичу кто в итоге выиграл кубок мира 2016?:)))
+7
-1
+6
На какой, черт побери, Олимпиаде?
+6
0
+6
На какой олимпиаде? Нас туда пустят, уже когда он карьеру завершит
+6
0
+6
Мерзость
+6
-1
+5
Рома, не входил, а сидел возле штаба
+6
-1
+5
"Я сразу вспоминаю Кубок мира 2016 года. Тогда за сборную играли как раз Бобровский, Куликов, Тарасенко, я входил в штаб. И уже тогда наши ребята остановили Коннора Макдэвида, когда победили сборную молодых звезд Северной Америки."

фейс палм в стиле Гоблина-Пучкова
+6
-2
+4
Ответ КЕША
Это уже диагноз . Нельзя же столько бредить . В своей спортивной карьере этот тренер , якобы олимпийский чемпион не воспитал ни одного спортсмена , не выиграл ни одной медали , но все время бредит победами над нхловцаии.
Сейчас патриотический бред обязателен для тех, кто у кормушки(не путать с трезвым патриотизмом)
+3
0
+3
О, Наполеон из 6-й палаты прорезался)
+3
0
+3
Ромашка - в каждом кубке затычка))).
+3
0
+3
Рома знатный балобол.
+2
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+2
Ответ Беспонтий пилат
Рома, не входил, а сидел возле штаба
Брежнева спрашивают:
- Югославия входит в СЭВ?
Брежнев отвечает:
Югославия как яйца при половом акте - участвует, но не входит.
+4
-2
+2
Ну чтобы Рома не примазался к чужой славе, такого не бывает.
Наверно закажет себе копию чемпионского перстня))
+1
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Маленький мальчик учиться любил,
Просто он был от рожденья дебил.
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Штабная крыса Роман
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Входил и выходил
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Ответ Alkiviad7
Напомнить Роману Борисовичу кто в итоге выиграл кубок мира 2016?:)))
Макди тогда играл за u23, Роман очень рад победить основной сборной молодёжную
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Ответ Безымянный болельщик
На какой, черт побери, Олимпиаде?
Добавим к вашей реплике аудио
https://youtu.be/d1vRLfuF-wM?si=fCU0Xk9O5kPnP7ON
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Ответ Роман Романов
Штабная крыса Роман
кхе кхе
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Кучерявый уже примазался.
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"Я в 16-ом году сидел рядом с ними, поэтому они в 24-ом выиграли..."
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Представляете каким Роман будет, когда ему стукнет лет 60? Вот и я представил...
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"Я входил в штаб"
Смешно это слышать от человека, который ещё не вышел из мальчишеского штаба на дереве.
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Ну надо же и ему свои " 2 копейки" вставить.
Фетисов , Тарасова, ну и как без нелепых комментариев талантливого тренера😉
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Нет такой ситуации, которую Ротенберг не сумел бы раскрыть как зримое свидетельство успехов российского хоккея, системы СКА и его собственной скромной роли. Человек по-своему гениален.
Выиграли - хорошо.
Проиграли - точка роста на будущее, зато зрители, прибыль, первые по голам между 32 и 36 минутами.
Россия участвовала и победила - тут все понятно.
Россия проиграла - проверили молодые таланты, все впереди.
Россия вообще не участвовала - пиарим серии с Беларусью, И т.д.
Кажется, что это не человек, а программа.
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Как ты там оказался?
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