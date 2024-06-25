Роман Ротенберг: «Надеюсь, Бобровский еще раз победит Макдэвида – уже на Олимпиаде за Россию, как и на Кубке мира-2016. Тогда он играл как раз с Куликовым, Тарасенко, я входил в штаб»
Роман Ротенберг высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.
В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ) защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).
– Какие у вас эмоции от победы в Кубке Стэнли трех россиян?
– В первую очередь я скажу, что Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов всегда по первому зову приезжали в сборную России и играли за нашу страну. В любой ситуации они показывали себя настоящими патриотами.
Для нас всех важно, что россияне побеждают на самом высоком международном уровне. Мы все прекрасно понимаем, как тяжело завоевать Кубок Стэнли. А уж тех, кому удалось это сделать два раза, вообще считанные единицы. Но среди них теперь и Тарасенко. Очень большой талант, и я рад, что он справился со своими травмами, вернувшись на топ‑уровень.
Мы помним, как Владимир был капитаном золотой молодежки в Баффало в 2011 году. Из той команды Кубок Стэнли также завоевали Кузнецов, Орлов – там в самом деле играли золотые ребята.
Бобровский шел к чаше очень долго. Он самый трудолюбивый вратарь из тех, кого я лично видел. Он больше всех заслужил выиграть кубок. Много тренируется, с каждым годом играет все лучше. Внимательно следит за своим здоровьем, питанием, является примером для всех игроков.
Куликов всегда приезжал в национальную команду, помогал нам, когда мог, выкладывался на полную, играя на международном уровне.
– Вы правильно сказали про сборную.
– Я сразу вспоминаю Кубок мира 2016 года. Тогда за сборную играли как раз Бобровский, Куликов, Тарасенко, я входил в штаб. И уже тогда наши ребята остановили Коннора Макдэвида, когда победили сборную молодых звезд Северной Америки.
Там ведь у них был очень сильный состав: Маккиннон, Мэттьюс… Но Бобровский провел просто гениальный матч, и та победа помогла нам выйти в плей‑офф. А накопленный опыт помог сейчас завоевать Кубок Стэнли.
Ведь в современном хоккее вратарь – это больше, чем половина команды. Кстати, я думаю, Бобровский на этом не остановится, и он может взять еще несколько Кубков Стэнли. Возраст в хоккее – не главное. Гораздо важнее, как ты относишься к жизни и спорту.
Я надеюсь, что в скором времени Бобровский еще раз победит Макдэвида – уже на Олимпиаде за сборную России, как и в 2016 году, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
🏆 «Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!
Счастье Бобровского, боль Макдэвида и торжество Мориса. Все эмоции финала Кубка Стэнли
фейс палм в стиле Гоблина-Пучкова
- Югославия входит в СЭВ?
Брежнев отвечает:
Югославия как яйца при половом акте - участвует, но не входит.
Наверно закажет себе копию чемпионского перстня))
Просто он был от рожденья дебил.
https://youtu.be/d1vRLfuF-wM?si=fCU0Xk9O5kPnP7ON
Смешно это слышать от человека, который ещё не вышел из мальчишеского штаба на дереве.
Фетисов , Тарасова, ну и как без нелепых комментариев талантливого тренера😉
Выиграли - хорошо.
Проиграли - точка роста на будущее, зато зрители, прибыль, первые по голам между 32 и 36 минутами.
Россия участвовала и победила - тут все понятно.
Россия проиграла - проверили молодые таланты, все впереди.
Россия вообще не участвовала - пиарим серии с Беларусью, И т.д.
Кажется, что это не человек, а программа.