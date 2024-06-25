Роман Ротенберг высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей .

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ) защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

– Какие у вас эмоции от победы в Кубке Стэнли трех россиян?

– В первую очередь я скажу, что Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и всегда по первому зову приезжали в сборную России и играли за нашу страну. В любой ситуации они показывали себя настоящими патриотами.

Для нас всех важно, что россияне побеждают на самом высоком международном уровне. Мы все прекрасно понимаем, как тяжело завоевать Кубок Стэнли. А уж тех, кому удалось это сделать два раза, вообще считанные единицы. Но среди них теперь и Тарасенко. Очень большой талант, и я рад, что он справился со своими травмами, вернувшись на топ‑уровень.

Мы помним, как Владимир был капитаном золотой молодежки в Баффало в 2011 году. Из той команды Кубок Стэнли также завоевали Кузнецов, Орлов – там в самом деле играли золотые ребята.

Бобровский шел к чаше очень долго. Он самый трудолюбивый вратарь из тех, кого я лично видел. Он больше всех заслужил выиграть кубок. Много тренируется, с каждым годом играет все лучше. Внимательно следит за своим здоровьем, питанием, является примером для всех игроков.

Куликов всегда приезжал в национальную команду, помогал нам, когда мог, выкладывался на полную, играя на международном уровне.

– Вы правильно сказали про сборную.

– Я сразу вспоминаю Кубок мира 2016 года. Тогда за сборную играли как раз Бобровский, Куликов, Тарасенко, я входил в штаб. И уже тогда наши ребята остановили , когда победили сборную молодых звезд Северной Америки.

Там ведь у них был очень сильный состав: Маккиннон, Мэттьюс… Но Бобровский провел просто гениальный матч, и та победа помогла нам выйти в плей‑офф. А накопленный опыт помог сейчас завоевать Кубок Стэнли.

Ведь в современном хоккее вратарь – это больше, чем половина команды. Кстати, я думаю, Бобровский на этом не остановится, и он может взять еще несколько Кубков Стэнли. Возраст в хоккее – не главное. Гораздо важнее, как ты относишься к жизни и спорту.

Я надеюсь, что в скором времени Бобровский еще раз победит Макдэвида – уже на Олимпиаде за сборную России, как и в 2016 году, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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Счастье Бобровского, боль Макдэвида и торжество Мориса. Все эмоции финала Кубка Стэнли