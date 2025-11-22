Радимов о фаворите дерби: «ЦСКА. «Спартак» стилистически им подходит, возвращаются Обляков, Мойзес и Алвес»

Владислав Радимов считает ЦСКА фаворитом в игре со «Спартаком».

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал фаворита дерби между «Спартаком » и ЦСКА . Команды сыграют 22 ноября в рамках 16-го тура Мир РПЛ.

– Кого вы видите фаворитом?

– ЦСКА. Возвращаются Обляков , Мойзес , Алвес . То пространство, которое «Спартак» обычно предоставляет соперникам, для ЦСКА стилистически очень сильно подходит.

Подарок? Я думаю, что да. А сильно состав Вадим Романов менять не будет, потому что не в силах сейчас это сделать, – сказал Радимов.

