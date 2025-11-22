Агент Дзюбы: «Читаю, что уровень РПЛ упал, если Артем в 37 лет такое вытворяет. Что мешает Комличенко, Соболеву или Кордобе быть не хуже? Уровень их партнеров гораздо выше»

Леонид Гольдман высказался об игре Артема Дзюбы.

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона » Артема Дзюбы , прокомментировал игру футболиста в этом сезоне.

Дзюба забил 4 гола и сделал 4 передачи в 14 матчах сезона Мир РПЛ.

«Сейчас читаю некоторые комментарии болельщиков и экспертов, которые говорят, что уровень нашей лиги сильно упал, если Дзюба в свои 37 лет такое вытворяет.

У меня отсюда просто один вопрос: а что мешает другим нашим форвардам, например, Комличенко , Соболеву или Кордобе , быть не хуже по голевым действиям? Тем более уровень партнеров у них гораздо выше, нежели у Артема в «Акроне».

Мне кажется, все же здесь надо говорить не о низком уровне лиги, а о высоком мастерстве, легендарном, я бы сказал, мастерстве Дзюбы, который в свои 37 лет находится в блестящей форме.

Сейчас, надеюсь, после травмы эта форма будет выходить уже на более высокий уровень к матчу с «Пари НН» и далее с «Зенитом». И стоит отмечать его заслуги в том, что он продолжает улучшать и свои статистические данные, бить рекорды, помогать «Акрону».

И то, что «Акрон» сейчас находится на седьмом месте, его заслуга в этом, по моему сугубо личному субъективному мнению, очень и очень большая, даже колоссальная», – сказал Леонид Гольдман.