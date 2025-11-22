  • Спортс
  • Агент Дзюбы: «Читаю, что уровень РПЛ упал, если Артем в 37 лет такое вытворяет. Что мешает Комличенко, Соболеву или Кордобе быть не хуже? Уровень их партнеров гораздо выше»
Агент Дзюбы: «Читаю, что уровень РПЛ упал, если Артем в 37 лет такое вытворяет. Что мешает Комличенко, Соболеву или Кордобе быть не хуже? Уровень их партнеров гораздо выше»

Леонид Гольдман высказался об игре Артема Дзюбы.

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал игру футболиста в этом сезоне.

Дзюба забил 4 гола и сделал 4 передачи в 14 матчах сезона Мир РПЛ.

«Сейчас читаю некоторые комментарии болельщиков и экспертов, которые говорят, что уровень нашей лиги сильно упал, если Дзюба в свои 37 лет такое вытворяет.

У меня отсюда просто один вопрос: а что мешает другим нашим форвардам, например, Комличенко, Соболеву или Кордобе, быть не хуже по голевым действиям? Тем более уровень партнеров у них гораздо выше, нежели у Артема в «Акроне».

Мне кажется, все же здесь надо говорить не о низком уровне лиги, а о высоком мастерстве, легендарном, я бы сказал, мастерстве Дзюбы, который в свои 37 лет находится в блестящей форме.

Сейчас, надеюсь, после травмы эта форма будет выходить уже на более высокий уровень к матчу с «Пари НН» и далее с «Зенитом». И стоит отмечать его заслуги в том, что он продолжает улучшать и свои статистические данные, бить рекорды, помогать «Акрону».

И то, что «Акрон» сейчас находится на седьмом месте, его заслуга в этом, по моему сугубо личному субъективному мнению, очень и очень большая, даже колоссальная», – сказал Леонид Гольдман.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
