«МЮ» и тен Хаг почти согласовали новый контракт. Переговоры выходят на завершающую стадию
Эрик тен Хаг близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб уже почти согласовал условия нового соглашения с главным тренером, сообщает Фабрицио Романо. На этой неделе переговоры с агентами нидерландского специалиста выходят на завершающую стадию.
Ожидается, что в тренерском штабе «Юнайтед» произойдут изменения. К нему может присоединиться Руд ван Нистелрой.
Ранее появилась информация о том, что новое соглашение тен Хага с манкунианцами может быть рассчитано до 2027 года.
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До этих кубков нет дела никому за пределами Англии, но даже в Англии большинство важнее чемпионат и ЛЧ, а не какие-то там кубки. 10Хаг несмотря на победы в кубках, позорится в МЮ изрядно.
Жаль лишь, что МЮ не попал в Лигу Чемпионов, и снова зажигательных перфомансов против Галатасарая и Копенгагена мы не увидим.