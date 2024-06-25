«МЮ» и тен Хаг почти согласовали новый контракт. Переговоры выходят на завершающую стадию

Эрик тен Хаг близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб уже почти согласовал условия нового соглашения с главным тренером, сообщает Фабрицио Романо. На этой неделе переговоры с агентами нидерландского специалиста выходят на завершающую стадию.

Ожидается, что в тренерском штабе « » произойдут изменения. К нему может присоединиться Руд ван .

Ранее появилась информация о том, что новое соглашение тен с манкунианцами может быть рассчитано до 2027 года.

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