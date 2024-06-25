«МЮ» и тен Хаг почти согласовали новый контракт. Переговоры выходят на завершающую стадию

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Руд ван Нистелрой Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб уже почти согласовал условия нового соглашения с главным тренером, сообщает Фабрицио Романо. На этой неделе переговоры с агентами нидерландского специалиста выходят на завершающую стадию.

Ожидается, что в тренерском штабе «Юнайтед» произойдут изменения. К нему может присоединиться Руд ван Нистелрой

Ранее появилась информация о том, что новое соглашение тен Хага с манкунианцами может быть рассчитано до 2027 года

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32 комментария
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МЮ греет мысль о том, чтобы выплатить Хагу ещё больше компенсации после увольнения. Стокгольмский синдром
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Жаль этих добряков (болельщиков МЮ)
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Ответ Tun
Кто там на адекватность Рэдклиффа надеялся? Получайте
...ему наоборот - чем хуже - тем лучше. Он хочет выкупить весь МЮ и рулить самостоятельно, а не жалкие 15%...
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Ну все понятно, к концу года, когда Хаг провалит половину сезона, МЮ возглавит РВН
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Кто там на адекватность Рэдклиффа надеялся? Получайте
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Ответ Aleksey Yashin
Жаль этих добряков (болельщиков МЮ)
Знаете, мне кажется, у болельщиков МЮ уже иммунитет к фейлам своего клуба. Учитывая, что 10+ лет они терпели, почти всегда, боль и поражения, которые разбавлялись короткими по времени победами, уже иммунитет должен закалиться к этому. Хотя, у любого клуба было возрождение. Может и МЮ скоро возродиться и начнёт снова брать чашки, как было при Ферги. Но, думаю, таких унижений, как было в этом сезоне, фанаты МЮ не испытывали ещё никогда, по крайней мере после эпохи Сэра Алекса Фергюсона.
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РазводХаг
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В следующем сезоне Тен Хаг выиграет суперкубок Англии и Лигу Европы. В чемпе будут 5 и нормалек
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Очень хорошая новость… для других клубов АПЛ
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Все понятно, трофеев и побед можно не ждать)
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Есть у кого приличные слова ? У меня на уме одни ругательства.
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Это правильно, ещё не весь Аякс куплен, спиннеры уже вышли из моды. Опять же, игра поставлена, любо-дорого не смотреть, дисциплина в команде железокартонная, конфликтов нет, лидеры в идеальной форме, команда на подъёме, заслужил лысый.
+3
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+1
Ответ PatrickShapka2
Знаете, мне кажется, у болельщиков МЮ уже иммунитет к фейлам своего клуба. Учитывая, что 10+ лет они терпели, почти всегда, боль и поражения, которые разбавлялись короткими по времени победами, уже иммунитет должен закалиться к этому. Хотя, у любого клуба было возрождение. Может и МЮ скоро возродиться и начнёт снова брать чашки, как было при Ферги. Но, думаю, таких унижений, как было в этом сезоне, фанаты МЮ не испытывали ещё никогда, по крайней мере после эпохи Сэра Алекса Фергюсона.
Боли нет, злости нет, просто плывём по течению. Своеобразная медитация эдакая. Уже не жду побед над грандами, надеюсь на победы с середняками. Уже привык к тому, что под комментариями всегда есть фанаты Месси и фанаты Лео, хотя Криштиану тут уже давно нет, но спорят всегда. Одни обвиняют его в том, что он утопил клуб, другие - что он спас. А потом оба разбредутся кто куда. Одни обсуждать рычаги, другие - арабов, а по итогу на ветке остаёшься один и любуешься воочию агонией своего любимого клуба. Такие дела
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Ответ CR6
Очень хорошая новость… для других клубов АПЛ
Челси просит дополнительную минуту)
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Ответ YoRHa
Если по одному сезону судить нельзя — зачем вспоминать первый сезон ТХ?
А я разве сужу Тен Хага по первому сезону? Я просто сказал, что первый сезон у него был неплохим. Это констатация факта.
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Ответ PatrickShapka2
Ну, знаете, нисколько не защищаю ТенХага, но его первый сезон в МЮ был достаточно успешным. Судить по одному сезону не совсем правильно. Во втором сезоне сказались травмы многих игроков. Сезон 24/25 покажет, насколько компетентен ТенХаг.
Если по одному сезону судить нельзя — зачем вспоминать первый сезон ТХ?
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Ответ Proper Chels
Один из самых фартовых тренеров в истории АПЛ, иначе его два кубка никак не объяснить. Брали его как надежду на яркий современный футбол, а человек паркует бусы против бусов.
Ну, знаете, нисколько не защищаю ТенХага, но его первый сезон в МЮ был достаточно успешным. Судить по одному сезону не совсем правильно. Во втором сезоне сказались травмы многих игроков. Сезон 24/25 покажет, насколько компетентен ТенХаг.
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Ответ Константин Мееров
В следующем сезоне Тен Хаг выиграет суперкубок Англии и Лигу Европы. В чемпе будут 5 и нормалек
Четвёртыми и договорились)
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Ответ Proper Chels
Один из самых фартовых тренеров в истории АПЛ, иначе его два кубка никак не объяснить. Брали его как надежду на яркий современный футбол, а человек паркует бусы против бусов.
На эти кубки никто толком и внимания не обращает. В голове массового зрителя позорное 8 место при плохой разнице мячей + изрядной доли фарта(могли быть ниже, если бы так не фартило), плюс еще позорное выступление в ЛЧ, где Копенгаген и Галатасарай были лучше МЮ по игре и заслуженно нахлобучили его.

До этих кубков нет дела никому за пределами Англии, но даже в Англии большинство важнее чемпионат и ЛЧ, а не какие-то там кубки. 10Хаг несмотря на победы в кубках, позорится в МЮ изрядно.
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Ответ PatrickShapka2
Знаете, мне кажется, у болельщиков МЮ уже иммунитет к фейлам своего клуба. Учитывая, что 10+ лет они терпели, почти всегда, боль и поражения, которые разбавлялись короткими по времени победами, уже иммунитет должен закалиться к этому. Хотя, у любого клуба было возрождение. Может и МЮ скоро возродиться и начнёт снова брать чашки, как было при Ферги. Но, думаю, таких унижений, как было в этом сезоне, фанаты МЮ не испытывали ещё никогда, по крайней мере после эпохи Сэра Алекса Фергюсона.
Честео сказать я фан мю с 2006 года , и очень трудно принять тот факт что. В апл доминирует другие клубы кроме мю , сейчас у нас у фанов мю такая стадия «просто терпения» уже нас ничем не удивить , просто ждем и надеемся что когда нибудь надеюсь скоро мю вернется на топ уровень
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Ответ Aleksey Yashin
Жаль этих добряков (болельщиков МЮ)
Самое смешное, что болельщики МЮ нормально к этой новости относятся, а фаны других клубов как всегда знают лучше. Будет умора если в следующем сезоне МЮ заиграет, даже для местной фауны переобувка будет небывалых масштабов
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Отличная новость. С нетерпением жду следующего сезона и новых "рекордов" 10Хага у руля клуба. Сможет ли МЮ закончить сезон за пределами топ-10? Будет ли МЮ вести так же сильно, как в последнем сезоне, где МЮ лишь благодаря везению закончил на 8-ом месте, а не на 10-11? На все эти вопросы нам дадут ответ и это будет прекрасно.

Жаль лишь, что МЮ не попал в Лигу Чемпионов, и снова зажигательных перфомансов против Галатасарая и Копенгагена мы не увидим.
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Мои соболезнования фанатам МЮ. Точнее, настоящим фанатам МЮ. А не адептам лысого шарлатана.
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Невозможно понять. Максимум что смог себе объяснить, если бы они дали доработать текущий контракт, а дальше уже в зависимости от результатов
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Тенхагену нужно памятник с агентом ставить. Уже легенда МЮ несомненно 😁
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