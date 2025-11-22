Роднина о лимите на иностранных тренеров в РПЛ: «Испугались конкуренции, видимо. Но идея хорошая в плане поддержки своих кадров»

Ирина Роднина о лимите на тренеров-иностранцев: хорошая идея.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возможном появлении лимита на иностранных тренеров.

Ранее появилась информация , что Министерство спорта РФ получило предложение ввести лимит на иностранных тренеров. Предполагается, что в штаб главного тренера должно входить не более двух иностранцев – остальные его члены должны быть местными специалистами.

«А чего они вдруг лимит на иностранных тренеров предлагают? Испугались конкуренции, видимо.

Раньше они выступали за большее количество легионеров-футболистов, а теперь количество иностранных тренеров хотят уменьшить. Но идея хорошая, я считаю, в плане поддержки своих кадров.

По крайней мере, сборную России точно должен тренировать отечественный специалист, а не иностранец», – сказала Ирина Роднина.