«Зенит» близок к трансферу Жедсона из «Бешикташа» за 18 млн евро. С хавбеком согласован контракт до 2028-го с зарплатой 3 млн евро в год (A Bola)

Теги Зенит высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Жедсон Фернандеш Футбол

«Зенит» близок к подписанию Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

По информации A Bola, клубы согласовывают детали трансфера полузащитника за 18 миллионов евро. Половину этой суммы получит «Бенфика», бывший клуб Фернандеша

Оформление сделки затянулось из-за того, что сине-бело-голубые решили изменить сроки оплаты. 

С самим футболистом петербуржцы согласовали контракт до 2028 года, его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон. 

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87 комментариев
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Зенит двумя командами заявляется в новом сезоне?
На третью уже собираем)
+107
-7
+100
Зенит двумя командами заявляется в новом сезоне?
+106
-14
+92
Ответ КИРИЛЛ УСТИНОВ
Короче, на выход сразу несколько игроков. Интересно, кто 🤔
Клаудиньо в Динамо, Вендел в Краснодар. За такой подгон чемпионства обычной проставы маловато.
+27
-2
+25
Видимо Клауд или Вендел на выход
+20
-5
+15
Короче, на выход сразу несколько игроков. Интересно, кто 🤔
+11
-2
+9
Ответ Злодей Спб
Если в дополнение к Клауду и Венделу - это будет круто. Если на замену - ну такое себе. Чтобы уложиться в легионерский лимит можно отпустить Изидора или Родригао, которые практически не играли в прошлом сезоне.
Клаудиньё скорей всего продадут в Палмейрас, видимо Жедсон его заменит.
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+8
Про Зенит уже так много трансферных новостей, что скоро закончатся футболисты и придется снова писать про Сальвио, Баделя и Пасторе :)
+8
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Ответ Алексей Шукалов
Комментарий удален пользователем
Это же не запрещено.
+10
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+7
Я не пойму, у них половина основы уходит, или параллельно еще где то собираются играть вторым составом?
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+6
Ответ Electro
Ложную десятку нашу, Изидора надо как то сплавить.
Можно по Неве сплавлять, потом уже морем.
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0
+6
Ответ Алексей Шукалов
Комментарий удален пользователем
Вы так говорите, как будто это плохо :)
Все серии когда-нибудь обновляют.
+9
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Зенит расширяет географию. Теперь португалец! В основе - Бразилия, дубль - Португалия, золотой запас - паспортисты.
+7
-3
+4
Если в дополнение к Клауду и Венделу - это будет круто.
Если на замену - ну такое себе.

Чтобы уложиться в легионерский лимит можно отпустить Изидора или Родригао, которые практически не играли в прошлом сезоне.
+9
-5
+4
Зенит готовится к 100 летию, вот закуп, чуть позже половину в Сочи, вторую в Оренбург, а если пролетят с чемионством ? С них спроса нет, пока можно тратить, будут это делать!
+7
-3
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Пир во время чумы ...
Не болейте.
+16
-13
+3
Ложную десятку нашу, Изидора надо как то сплавить.
+3
0
+3
Ответ xoms
На третью уже собираем)
🤣
+7
-5
+2
Ответ Stas Politik
Не понятно, зачем Жедсон нужен. В идеале хотелось бы видеть сильного легионера напа вместо Изидора и сильного паспортиста в центр
Кассьерра, Сергеев, Глушенков (как опция) будем играть в этом сезоне - этого достаточно.

Семак, как бывший полузащитник, всегда делает ставку на укрепление средней линии. Сильная полузащита - это помощь и в обороне и в атаке.

Без сильной полузащиты даже самый распрекрасный нападающий будет сидеть без мяча, а самые распрекрасные вратари пропускать пачками :)
+3
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В фифе 18 до 90 качался
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+2
Ответ Злодей Спб
Если в дополнение к Клауду и Венделу - это будет круто. Если на замену - ну такое себе. Чтобы уложиться в легионерский лимит можно отпустить Изидора или Родригао, которые практически не играли в прошлом сезоне.
Не понятно, зачем Жедсон нужен. В идеале хотелось бы видеть сильного легионера напа вместо Изидора и сильного паспортиста в центр
+4
-2
+2
Ответ 47hell
Видимо Клауд или Вендел на выход
На самом деле хз.Клауд вроде во второй половине раскочегарился, Вендел не феерил но я не помню чтоб прям провалы были
Если выбирать одного я бы оставил Вендела
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Ответ 47hell
Видимо Клауд или Вендел на выход
Насколько я понимаю, Желсон по функционалу не заменяет точно ни того, ни другого.
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Ответ фанат спартака с 1967
газпром терпит убытки,работягам задерживают зарплаты,но на зените это не скажется.
Работяги Газпрома вроде не жалуются.
+7
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+1
Ответ Александр Воронин
Сейчас питерские будут рассказывать, какой это топ-трансфер будет из топ-чемпионата. А вот когда Спартак интересуется игроком сборной Мексики из чемпионата Голландии, это "другое" )))
С чего ты это взял,всегда за то чтобы в РПЛ играло больше хороших игроков,команда значения не имеет.
Жедсон это усиление,купите Хименеса-только плюс всей РПЛ.
+2
-1
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Ерохин таким образом может бутсы не заказывать
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0
+1
Ответ Эдуард Глянцев
Про Зенит уже так много трансферных новостей, что скоро закончатся футболисты и придется снова писать про Сальвио, Баделя и Пасторе :)
Моутиньо забыл еще
+1
0
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Ответ Media Team
В фифе 18 до 90 качался
Если в зенит переходит значит не докачался
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Ответ Дмитрий9779
Все же думаю к Роналдо поедет.Приветствую Otto!
Привет Дмитрий, или к Роналдо.
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«Газпром» впервые за 25 лет получил убыток по итогам года (с) РБК

Откуда деньги ?
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Ответ SopTecret
Интересно, из злорадных запитерских многие болели за Зенит до 2007?
Многие, а что?
+1
0
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