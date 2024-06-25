«Зенит» близок к трансферу Жедсона из «Бешикташа» за 18 млн евро. С хавбеком согласован контракт до 2028-го с зарплатой 3 млн евро в год (A Bola)
«Зенит» близок к подписанию Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».
По информации A Bola, клубы согласовывают детали трансфера полузащитника за 18 миллионов евро. Половину этой суммы получит «Бенфика», бывший клуб Фернандеша.
Оформление сделки затянулось из-за того, что сине-бело-голубые решили изменить сроки оплаты.
С самим футболистом петербуржцы согласовали контракт до 2028 года, его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Все серии когда-нибудь обновляют.
Если на замену - ну такое себе.
Чтобы уложиться в легионерский лимит можно отпустить Изидора или Родригао, которые практически не играли в прошлом сезоне.
Семак, как бывший полузащитник, всегда делает ставку на укрепление средней линии. Сильная полузащита - это помощь и в обороне и в атаке.
Без сильной полузащиты даже самый распрекрасный нападающий будет сидеть без мяча, а самые распрекрасные вратари пропускать пачками :)
Если выбирать одного я бы оставил Вендела
Жедсон это усиление,купите Хименеса-только плюс всей РПЛ.
Откуда деньги ?