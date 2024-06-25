Макдэвид доигрывал плей-офф с травмой брюшной полости – возможна операция. У Драйзайтля сломано ребро и палец (Oilers Nation)
Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль играли с травмами в плей-офф НХЛ.
«Эдмонтон» отыгрался с 0-3 в ходе финальной серии Кубка Стэнли, но проиграл «Флориде» (1:2) в седьмом матче.
Лидеры канадского клуба Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль доигрывали плей-офф на фоне травм.
Капитан «Ойлерс» проводил матчи, несмотря на травму брюшной полости. По информации Oilers Nation, хоккеисту может потребоваться операция.
Немецкий форвард играл со сломанным ребром и пальцем. Драйзайтль ни разу не забил в финальной серии, набрав 3 (0+3) очка. Всего он записал на свой счет 31 (10+21) балл в 25 матчах плей-офф.
Макдэвид набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12» и получил приз «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист Кубка Стэнли.
первый шаг делал на ура, обыгрывая соперников, но , все равно, не такой реактивный и почти всегда терял после этого шайбу если начинал дриблинг после этого.
Это финал. Думаю скоро узнаем и о травмах флоридцев
Это же ФИНАЛ.
Наконец-то выиграли кубок
Теберь буду топить за Эдмонтон
Другое дело, что когда команда фатально зависима от игры лидеров, то их травмы сильнее влияют на командный результат.
У Флориды более сбалансированный состав и соответствующая тактика, в этом было ее преимущество.