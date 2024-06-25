Макдэвид доигрывал плей-офф с травмой брюшной полости – возможна операция. У Драйзайтля сломано ребро и палец (Oilers Nation)

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль играли с травмами в плей-офф НХЛ.

« » отыгрался с 0-3 в ходе финальной серии Кубка Стэнли, но проиграл «Флориде» (1:2) в седьмом матче.

Лидеры канадского клуба и доигрывали плей-офф на фоне травм.

Капитан «Ойлерс» проводил матчи, несмотря на травму брюшной полости. По информации Oilers Nation, хоккеисту может потребоваться операция.

Немецкий форвард играл со сломанным ребром и пальцем. Драйзайтль ни разу не забил в финальной серии, набрав 3 (0+3) очка. Всего он записал на свой счет 31 (10+21) балл в 25 матчах плей-офф.

Макдэвид набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12» и получил приз «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист Кубка Стэнли.