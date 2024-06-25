Макдэвид доигрывал плей-офф с травмой брюшной полости – возможна операция. У Драйзайтля сломано ребро и палец (Oilers Nation)

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль играли с травмами в плей-офф НХЛ.

«Эдмонтон» отыгрался с 0-3 в ходе финальной серии Кубка Стэнли, но проиграл «Флориде» (1:2) в седьмом матче.

Лидеры канадского клуба Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль доигрывали плей-офф на фоне травм.

Капитан «Ойлерс» проводил матчи, несмотря на травму брюшной полости. По информации Oilers Nation, хоккеисту может потребоваться операция.

Немецкий форвард играл со сломанным ребром и пальцем. Драйзайтль ни разу не забил в финальной серии, набрав 3 (0+3) очка. Всего он записал на свой счет 31 (10+21) балл в 25 матчах плей-офф.

Макдэвид набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12» и получил приз «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист Кубка Стэнли.

32 комментария
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было видно что что-то не так,
первый шаг делал на ура, обыгрывая соперников, но , все равно, не такой реактивный и почти всегда терял после этого шайбу если начинал дриблинг после этого.
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Ответ trouble_shooter
Трус не играет в хоккей.
В плей-офф не играют только мёртвые.
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Ответ Nojevilka
В плей-офф не играют только мёртвые.
И Валера в загуле 😃
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Драйз с начала плей-оффа поломан был, я удивлен, как он вообще в топе бомбардиров ПО был долгое время
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Да и у Флориды Экблад еле живой был, Ткачак явно бросать не мог. Это финал, там по определению половина с травмами
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респект обоим хоккерам, молодцы что не снялись и продолжали сражаться до конца. Даже с травмами они все равно лучшие
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Трус не играет в хоккей.
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По Драйзу было видно, что он не своей тарелке, ничего не получалось, похоже, что действительно был с травмой, но если Мак выдавал такое, да ещё с травмой, видать на обезболивающих играл, ну короче, можно сетовать на то, если бы они были здоровы, что тогда!? Но всё теперь не имеет смысла, поезд 🚂 флоридский ушёл с первого пути…
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+7
драйз в конце смен тяжеловато катил, было заметно что что то не так
+8
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+6
Ответ андрей Киселев
было видно что что-то не так, первый шаг делал на ура, обыгрывая соперников, но , все равно, не такой реактивный и почти всегда терял после этого шайбу если начинал дриблинг после этого.
тоже сразу заметил в обзоре, той резкости, что в первых 3х играх, явно не наблюдалось
+6
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+5
Ответ Bzz Pvz
Драйз с начала плей-оффа поломан был, я удивлен, как он вообще в топе бомбардиров ПО был долгое время
да блин на лицо его просто разок посмотреть во время финала было видно сразу.. просто серое лицо после каждой смены и каждого резкого движения
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Здоровья парням!
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В финале КС многие так играют. Перелом травмой не считается)
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Воистину в хоккей играют настоящие мужчины. Здоровья парням
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Ну это хоккей. Тут так принято.
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Cкорейшего выздоравления.
Это финал. Думаю скоро узнаем и о травмах флоридцев
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Сразу вспомнилась фраза Владимира дяхтерева в НХЛ он ве флай об исторических матчах... От игры в плей офф вас может спасти только справка из морга
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Перелом ребра очень болезненно переносится .Драйз молодец,ему было очень тяжело
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Там так в борт впечатывают, что можно не только брюшную полость и рёбра, а и позвоночник ненароком переломать.Иногда с ужасом смотрю на эти их хиты.
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В финале ПО у многих травмы.
Это же ФИНАЛ.
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Интересно узнать инфо по Флориде. Там тоже интересно должно быть
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немца каждый плейофф ломают, а он все равно бегает. помнится против лавин он прям с трудом свою руку донес до лавки, а потом вышел и бился. вроде как начало серии было
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Мда , в футболе конечно все иначе
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Всё время болел за Флориду,еще со времен Павла Буре.
Наконец-то выиграли кубок
Теберь буду топить за Эдмонтон
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Думаю там все играли с большими или меньшими травмами.
Другое дело, что когда команда фатально зависима от игры лидеров, то их травмы сильнее влияют на командный результат.
У Флориды более сбалансированный состав и соответствующая тактика, в этом было ее преимущество.
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А сколько было недовольных тем, что матчи в разных городах (расстояние 4000 км) играют через два дня, а не через день.
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