Мичков перешел в «Филадельфию» из СКА
Матвей Мичков переходит в «Филадельфию» из СКА.
Петербургский клуб подтвердил, что 19-летний нападающий присоединится к клубу НХЛ.
Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.
«Филадельфия» выбрала Матвея Мичкова под седьмым номером драфта НХЛ-2023.
В минувшем сезоне Мичков провел один матч за СКА, после чего перешел в «Сочи» на правах аренды. Форвард провел 47 матчей за клуб в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 41 (19+22) очко.
В общей сложности Матвей отметился 66 (30+36) баллами в 91 матче в КХЛ.
Все подробности: Мичков уходит от Ротенберга и летит в «Филадельфию»
В греческом языке просто нет Д - вместо неё пишут НТ, и нет Б - вместо неё пишут МП
И Рендуличей не забывай выдёргивать из карманных клубов по ходу сезона.
Про ЦСКА он вспомнил, ёпта.