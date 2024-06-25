Мичков перешел в «Филадельфию» из СКА

Теги СКА переходы Филадельфия НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков переходит в «Филадельфию» из СКА.

Петербургский клуб подтвердил, что 19-летний нападающий присоединится к клубу НХЛ.

Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.

«Филадельфия» выбрала Матвея Мичкова под седьмым номером драфта НХЛ-2023.

В минувшем сезоне Мичков провел один матч за СКА, после чего перешел в «Сочи» на правах аренды. Форвард провел 47 матчей за клуб в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 41 (19+22) очко.

В общей сложности Матвей отметился 66 (30+36) баллами в 91 матче в КХЛ.

Все подробности: Мичков уходит от Ротенберга и летит в «Филадельфию»

60 комментариев
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Удачи пацану! Хочется, чтобы у него все сложилось там хорошо и он начал разрывать лигу. Буду надеяться и болеть за него, талант
+68
-3
+65
Ответ banchik1
Удачи пацану! Хочется, чтобы у него все сложилось там хорошо и он начал разрывать лигу. Буду надеяться и болеть за него, талант
Мечты сбываются это когда Ротенберг вручает тебе кубок фонбет матч кхл онлайн марафон бет лиги и крепко жмет руку, а это так, всего лишь нхл
+45
-6
+39
Мичкову удачи - мечты сбываются.
+20
-1
+19
Удачи Матвею, будет нелегко.
+15
-1
+14
Ответ DMITRIYSAR
Мечты сбываются это когда Ротенберг вручает тебе кубок фонбет матч кхл онлайн марафон бет лиги и крепко жмет руку, а это так, всего лишь нхл
не могу забыть чей-то старый комментарий: "Потому что у них НХЛ - сказка, а у нас КХЛ это СКАзка!"
+15
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+14
Свобода!
+12
-5
+7
Ну и наконец-то. Удачи ему!
+6
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+5
Забавно, что Мичков запросто бы ушел раньше 7-го пика, если бы команды знали, что он уже через год приехать сможет. Фила возможно сорвала банк.
+6
-1
+5
Ответ Don Huan
Друзья, что в итоге с отцом Матвея? Проводили разбирательство, кто в курсе?
Здоровье подвело, никакого криминала
+3
0
+3
Шикарно. Ушел от великого мастера,какое облегчение наверное для парня.Удачи и без травм.
+2
0
+2
Сплошные Петросяны в комментах. Думают, что у них чувство юмора имеется.
+2
0
+2
Сложиться может по-разному, но это, как минимум, интересно.
+2
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+2
Между прочим, тренер, вице-президент и глава штаба заработал для клуба денег за игрока. Гений?
+1
0
+1
Последние события убивают чувство причастности к людям, говорящим на моем родном языке, но я ж болела). Верил и верю , болел и буду болеть.
+1
0
+1
Друзья, что в итоге с отцом Матвея? Проводили разбирательство, кто в курсе?
+1
0
+1
Слава Богу . Наелся такого развития Матвей . Там вздохнет от самых великих на Земле. Удачи!
+4
-3
+1
Мама родил Ротенберг воспитал
+1
0
+1
Одна мечта сбылась - он попал в НХЛ. Теперь надо работать и пахать. Надеюсь, они понимает это.
+2
-1
+1
Если заиграет, Ротенберг скажет что благодаря системе. Если нет, скажет что это из-за того что выдернули из системы
+2
-1
+1
Ответ trav
Кто не рискует, то не пьет шампанское. Совсем недавно в НБА Милуоки драфтила одного игрока, который только за 2 года до драфта мяч в руки взял и набирал 3 очка в среднем за игру. Но потратили на него 15 что-ли пик. А потом он принес им чемпионство через несколько лет - Яннис Антетукумпо его взяли
Адетокумбо)
В греческом языке просто нет Д - вместо неё пишут НТ, и нет Б - вместо неё пишут МП
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Ответ Serge Vendino
Забавно, что Мичков запросто бы ушел раньше 7-го пика, если бы команды знали, что он уже через год приехать сможет. Фила возможно сорвала банк.
Кто не рискует, то не пьет шампанское. Совсем недавно в НБА Милуоки драфтила одного игрока, который только за 2 года до драфта мяч в руки взял и набирал 3 очка в среднем за игру. Но потратили на него 15 что-ли пик. А потом он принес им чемпионство через несколько лет - Яннис Антетукумпо его взяли
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Отлизал на опыте. Бггг. Даже Кожевников , Назаров и Артюхин не так глубоко .
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Ответ Serge Vendino
Ну одно дело просто попасть в игрока, которого недооценивают другие, а тут все считали Мичкова огромным талантом, но долгий контракт со СКА смущал. В этом году такая же ситуация будет с Силаевым.
Я про то что команда, которая рискует там где не желают этого другие, может очень выиграть. Что Милуоки, что Фила рискнули в очень неоднозначной ситуации. Никто не знал приедет ли Мичков в США, никто не знал что Яннис ТАК вырастет как игрок. Так что именно такие решения потом могут обеспечить 10 лет процветания целой франшизе. А я верю, что Мичков это будущее Филы на много лет вперёд
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Ответ Евгений Солонинкин
не могу забыть чей-то старый комментарий: "Потому что у них НХЛ - сказка, а у нас КХЛ это СКАзка!"
Неплохо)
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Ответ trav
Кто не рискует, то не пьет шампанское. Совсем недавно в НБА Милуоки драфтила одного игрока, который только за 2 года до драфта мяч в руки взял и набирал 3 очка в среднем за игру. Но потратили на него 15 что-ли пик. А потом он принес им чемпионство через несколько лет - Яннис Антетукумпо его взяли
Ну одно дело просто попасть в игрока, которого недооценивают другие, а тут все считали Мичкова огромным талантом, но долгий контракт со СКА смущал. В этом году такая же ситуация будет с Силаевым.
0
0
0
Ответ Евгений Солонинкин
не могу забыть чей-то старый комментарий: "Потому что у них НХЛ - сказка, а у нас КХЛ это СКАзка!"
казка
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Ответ Леха Нету
Роман Борисович что по этому поводу думает?
Р.Р. : "Видна работа систематически систематизированной системной системы "Красной машины""
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Ответ Shamarin
Почувствуйте разницу, как отпускают в НХЛ из СКА и как из ЦСКА. Хотя Ротенберг, мог легко его сгноить в какой-нибудь воинской части.
Ты откуда там вынырнул? Иди переподписывай договоры всей командой с понижением на 20% у каждого, чтобы 10 пятерок СКА и 5 вратарей уместились в потолок зарплат.

И Рендуличей не забывай выдёргивать из карманных клубов по ходу сезона.

Про ЦСКА он вспомнил, ёпта.
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Ответ Shamarin
1 миллион долларов. Ты серьёзно считаешь что для СКА это деньги???
А что лучше задаром отдавать?
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Не перешел, а убежал!!!! От суперкоуча!!!!
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