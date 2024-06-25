Мичков перешел в «Филадельфию» из СКА

Матвей Мичков переходит в «Филадельфию» из СКА.

Петербургский клуб подтвердил, что 19-летний нападающий присоединится к клубу НХЛ.

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В минувшем сезоне Мичков провел один матч за СКА, после чего перешел в «Сочи» на правах аренды. Форвард провел 47 матчей за клуб в Фонбет чемпионате и набрал 41 (19+22) очко.

В общей сложности Матвей отметился 66 (30+36) баллами в 91 матче в КХЛ.

Все подробности: Мичков уходит от Ротенберга и летит в «Филадельфию»