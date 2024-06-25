Англия выиграла группу С с 5 очками, Дания – вторая. Словения набрала 3 очка и вышла с 3-го места, Сербия стала 4-й

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Сербии по футболу Сборная Дании по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Футбол

Англия выиграла группу С на Евро-2024.

Команда под руководством Гарета Саутгейта в 3-м туре групповой стадии Евро-2024 сыграла вничью с командой Словении (0:0), а Дания также сыграла вничью с Сербией (0:0). 

Таким образом, Англия стала 1-й в группе с 5 очками, Дания – второй, набрав 3 баллов, а Словения заняла третье место с 3 очками, уступив датчанам по рейтингу сборных в квалификации к турниру. Сербия с 2 баллами осталась на 4-м месте. 

Англия, Дания и Словения вышли в 1/8 финала Евро-2024. 

Положение команд в группе D:

Англия – 5 (3);

Дания – 3 (3);

Словения – 3 (3);

Сербия – 2 (3). 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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108 комментариев
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Ответ Товарищ Наркотик
Из 6 матчей в группе 5 ничьих, Евро стремный, конечно, в этом году
не евро а одна конкретная группа на евро
+96
-3
+93
Самая унылая группа Евро. Сегодня оба матча было невозможно смотреть
+87
0
+87
Ответ Товарищ Наркотик
Из 6 матчей в группе 5 ничьих, Евро стремный, конечно, в этом году
группа смерти где болельщики умирают от скуки
+75
-1
+74
Сербия выпускает кучу рослых столбов вперёд, но даже не пытается навешивать, ох уж эти гении. Самедова на них не хватает
+72
-1
+71
Ответ Госпокрин
Дания выше Словении по более лучшей позиции в общем рейтинге отборочного турнира
Хорошо хоть не из-за алфавитного порядка
+52
-1
+51
а можно сделать так чтобы вся группа не квалифицировалась в плей-офф?
+45
-1
+44
Из 6 матчей в группе 5 ничьих, Евро стремный, конечно, в этом году
+63
-23
+40
Дания выше Словении по более лучшей позиции в общем рейтинге отборочного турнира
+25
-4
+21
Саутгейт это просто лютый кринж. По сравнению с ним Рой Ходжсон играет в сверх современный футбол, а Моуриньо вообще тактический гик с потрясной позиционной атакой.
+21
0
+21
Тому кто при жеребьевке доставал шары с этой группой хочу руку пожать. Отличный квартет получился. 5 голов за 6 матчей, 5 ничьих из 6, 2 унылых нулевых ничьи в последнем туре. Очень весёлая группа попалась. По хорошему конечно все 4 команды лучше бы в плей офф не выходили
+19
0
+19
у сербов 10 лет назад был нормальный тренер - Дик Адвокат. И то его уволили через 3 матча. Я не понимаю, зачем они своих физруков ставят, когда в Европе спокойно можно найти тренера, который не будет выпускать двух столбов в паре
+14
-1
+13
Ответ Госпокрин
Дания выше Словении по более лучшей позиции в общем рейтинге отборочного турнира
нет, на 75 минуте бийол жк получил, после этого по жк у дании приемущество (6-7)
+19
-6
+13
Это ж надо было в одну группу свести четыре говнокоманды, 7 голов родили за 6 игр, почти столько же было забито в одном только матче открытия. Вообще Евро пока разочаровывает - праздником футбола это точно не назвать, тоска и уныние почти во всех группах, смотрибельные матчи по пальцам пересчитать. Прошлый турнир как-то пободрее был. Может в плей-офф команды раскочегарятся, а не будут катать надоевшие 0:0 и 1:1, пора уже как-то стимулировать команды за голы, интерес к футболу и так падает, а они ещё и антирекламу ему делают такими играми. Речь в первую очередь об Англии и Франции - так играть с такими составами это преступление.
+15
-2
+13
Ответ ОттоДракула
Братья ниже даже Словении. Вот это позор. 1 забитый гол-меньше всех на евро. Бездари.
Франция и Англия забили по 2.Вот это тоже позор. У Франции так вообще пенальти и автогол.
+15
-4
+11
Группа смерти. От скуки.
+11
0
+11
Этот надо было в одной группе собрать самые скучные команды на турнире
+9
0
+9
А нельзя зрительским голосованием всю эту группу нулевых пассажиров отправить домой вместе с их великолепным футболом?
+8
0
+8
Братья ниже даже Словении. Вот это позор. 1 забитый гол-меньше всех на евро. Бездари.
+12
-5
+7
Есть группа "смерти", а здесь получилась группа "сна". Тоска.
+7
-1
+6
Ответ Three Days Grace
у сербов 10 лет назад был нормальный тренер - Дик Адвокат. И то его уволили через 3 матча. Я не понимаю, зачем они своих физруков ставят, когда в Европе спокойно можно найти тренера, который не будет выпускать двух столбов в паре
Хороший европейский тренер не станет хавать, если за него начнут выбирать игроков по принципу "подсветить в сборной для продажи". Потому хорватов, сербов, черногорцев, албанцев, боснийцев и т.д. тренируют либо свои, либо лояльные балканским агентам средненькие латиносы.
+6
0
+6
Англию накажут в плей-офф с таким подходом
+6
0
+6
Группа С- это автобусный парк, во главе которого английский двухъярусный.
+6
0
+6
Худшая группа в истории Евро
+5
0
+5
Англия на столько блевотная, что невозможно смотреть
+5
0
+5
Ответ Three Days Grace
у сербов 10 лет назад был нормальный тренер - Дик Адвокат. И то его уволили через 3 матча. Я не понимаю, зачем они своих физруков ставят, когда в Европе спокойно можно найти тренера, который не будет выпускать двух столбов в паре
У сербов сборная надутых нулей. Тадич, Митрович, Савич - конфликтные, токсичные игроки. Нет желания у адекватных европейцев туда идти
+5
0
+5
Ответ Azrail
А чего словенцы радовались? Их же подвинуть могут третьи места в двух оставшихся группах
Кто их подвинет? Хорваты - 2 очка. Венгры 3 очка с -3.
+4
0
+4
Группа "безудержное веселье"
+5
-1
+4
Кто забьёт тот Лох.
Сегодняшний девиз в этой группе)
+5
-1
+4
Саутгейт надеюсь играет последние матчи за Англию
+4
0
+4
Ответ Germanwah 999
нет, на 75 минуте бийол жк получил, после этого по жк у дании приемущество (6-7)
Я насчитал у них по 6 после карточки Бийола. Так что Дания выше по рейтингу.
+4
0
+4
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