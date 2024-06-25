Англия выиграла группу С с 5 очками, Дания – вторая. Словения набрала 3 очка и вышла с 3-го места, Сербия стала 4-й

Англия выиграла группу С на Евро-2024.

Команда под руководством в 3-м туре групповой стадии Евро-2024 сыграла вничью с командой (0:0), а Дания также сыграла вничью с Сербией (0:0).

Таким образом, стала 1-й в группе с 5 очками, – второй, набрав 3 баллов, а Словения заняла третье место с 3 очками, уступив датчанам по рейтингу сборных в квалификации к турниру. Сербия с 2 баллами осталась на 4-м месте.

Англия, Дания и Словения вышли в 1/8 финала Евро-2024.

Положение команд в группе D:

Англия – 5 (3);

Дания – 3 (3);

Словения – 3 (3);

– 2 (3).

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