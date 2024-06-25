Англия выиграла группу С с 5 очками, Дания – вторая. Словения набрала 3 очка и вышла с 3-го места, Сербия стала 4-й
Англия выиграла группу С на Евро-2024.
Команда под руководством Гарета Саутгейта в 3-м туре групповой стадии Евро-2024 сыграла вничью с командой Словении (0:0), а Дания также сыграла вничью с Сербией (0:0).
Таким образом, Англия стала 1-й в группе с 5 очками, Дания – второй, набрав 3 баллов, а Словения заняла третье место с 3 очками, уступив датчанам по рейтингу сборных в квалификации к турниру. Сербия с 2 баллами осталась на 4-м месте.
Англия, Дания и Словения вышли в 1/8 финала Евро-2024.
Положение команд в группе D:
Англия – 5 (3);
Дания – 3 (3);
Словения – 3 (3);
Сербия – 2 (3).
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
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