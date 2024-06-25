Ирина Слуцкая и Ольга Зайцева выдвинули свои кандидатуры на выборы в Мосгордуму
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинули свои кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу.
Бывшие спортсменки указаны в списке от партии «Единая Россия», который опубликован на сайте Мосгоризбиркома.
Слуцкая идет на выборы по 42-му избирательному округу, а Зайцева – по 2-му.
Представление списков кандидатов в депутаты продлится до 6 июля. Выборы пройдут с 6 по 8 сентября.
Ну ей точно место быть депутатом.