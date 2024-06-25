Ирина Слуцкая и Ольга Зайцева выдвинули свои кандидатуры на выборы в Мосгордуму

Теги Ирина Слуцкая Ольга Зайцева Политика Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинули свои кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу.

Бывшие спортсменки указаны в списке от партии «Единая Россия», который опубликован на сайте Мосгоризбиркома.

Слуцкая идет на выборы по 42-му избирательному округу, а Зайцева – по 2-му.

Представление списков кандидатов в депутаты продлится до 6 июля. Выборы пройдут с 6 по 8 сентября.

 

37 комментариев
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В Думе ещё остались не спортсмены?
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Люди которые все осознанное время развития отдавали спорту вместо обучения идут нажимать кнопки. Но на это даже шимпанзе способны, ничего не поменяется
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Зайцева - одна из самых "почётных" допингисток.
Ну ей точно место быть депутатом.
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Законодатели которых мы "заслужили"
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Хочу Алиночку в депутаты!
Не уровень Алины Мос.Дума, её ждёт Совет Федерации от государства Татарстан.
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Ответ Carasa
Голосуй или проиграешь
Зачем или, надо ставить и
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Лучше бы спортом занимались, а не к кормушке примазывались, продавая душу единой россии
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У нас в 42-м избирательном округе сына Газманова пиарили. Что-то видимо не срослось у него, раз теперь Слуцкая идет в депутаты. В целом это уже вообще никому не интересно, даже шутить на эту тему не охота.
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Ну эти и зэки ЧВК Вагнер будут скоро рассказывать, как правильно и по понятиям жить. Уже скоро..
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Что так скромно, сразу надо в Госдуму.
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Лозунг в МосГорДуму" Лосиху - в Депутаты!
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Лучше бы юристов и правоведов, экономистов.
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Правильно! Пуд соли съела, отстаивая наши интересы...
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Голосуй или проиграешь
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Хочу Алиночку в депутаты!
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Если ещё в Москве таких компетентных выберут, то избиратели не будут лучше таких "депутатов". И полностью их будут заслуживать.
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Интересно, Кто-нибудь из них конституцию хоть открывал?
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Ответ Tun
В Думе ещё остались не спортсмены?
Это не дума, но принцип схож. Хотя не совсем, в мосдуме реально ответишь за свой район, долго не просидишь если что..
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Ответ marchellinos
Лучше бы юристов и правоведов, экономистов.
есть один академик, кандидат экономических наук 🧔
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Ставлю 4 пачки соли за Зайкину победу /Без денег торговать, как без соли хлебать !))
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Голосуй не голосуй, все равно получишь...
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Не надо
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Фото Слуцкой в подъезде видела, да)
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Мой медведь мемно кричит на них из кустов....
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Это что спортивная база такая? Мосгордума.
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Ну, по Зайцевой давно понятно....Плюс еще один допингист в органах власти!!!!
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Ответ Леха Нету
Интересно, Кто-нибудь из них конституцию хоть открывал?
Послепеньковую?
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Ответ Клирик
Ну хотя бы в Москве родились. А так, толку ноль от обеих.
Не ноль, а минус.
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Зайцева в Москве живёт?
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Ответ Its my life
Люди которые все осознанное время развития отдавали спорту вместо обучения идут нажимать кнопки. Но на это даже шимпанзе способны, ничего не поменяется
им не надо туда идти. нужно их имя. потом возьмут самоотвод и заместо их будет следующий из списка едросни или лдпр.. это известная выборная манипуляция.
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