«Реал» объявил об уходе Начо. Защитник провел 364 матча за клуб и выиграл 26 трофеев

Теги Реал Мадрид Ла Лига трансферы Флорентино Перес Начо Фернандес Футбол

Начо Фернандес покидает «Реал».

Мадридский клуб сообщил об уходе 34-летнего защитника. Ранее появилась информация о том, что он присоединится к саудовской «Аль-Кадисии». 

Начо находился в системе «Реала» с 2001 года. За основную команду он провел 364 матча и выиграл 26 трофеев: Лигу чемпионов (6 раз), клубный чемпионат мира (5), Суперкубок Испании (5), Суперкубок Европы (4), Ла Лигу (4) и Кубок Испании (2). 

«С тех пор, как Начо еще ребенком пришел в нашу академию, он всегда был примером для всех и заслужил любовь, признание и восхищение всех болельщиков «Реала». Мадридский «Реал» всегда был и будет его домом», – сказал президент клуба Флорентино Перес.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Начо 34г - 6лч
бчк 150 лет - 5лч
Прощай легенда)
+88
-39
+49
Начо спасибо за всё легенда и удачи!!!
+50
-6
+44
Ответ ILya__Filimonov
Как бы к нему не относились , вписал себя в историю клуба , удачи в будущем ! Спасибо за все
А как к нему относятся? Для Реала - легенда, для всех остальных человек, который может служить примером верности клубу и его ценностям, на поле - выкладывался, как мог, за пределами поля - ни одной мутной истории
+27
-3
+24
Ответ войд
Начо 34г - 6лч бчк 150 лет - 5лч Прощай легенда)
а тебе ежедневно не даёт покоя Барса, кайф)
+36
-22
+14
Как бы к нему не относились , вписал себя в историю клуба , удачи в будущем ! Спасибо за все
+9
-1
+8
лучшая роль второго плана! очень сильная рабочая лошадка
+8
-1
+7
Никогда не жаловался и всегда выручал команду когда нужно. Спасибо за всё капитан и удачи!
+8
-3
+5
Ответ войд
Начо 34г - 6лч бчк 150 лет - 5лч Прощай легенда)
гугл выдает, что бчк это Брестский Чулочный Комбинат
+6
-1
+5
Спасибо!
+5
-2
+3
Ответ войд
Начо 34г - 6лч бчк 150 лет - 5лч Прощай легенда)
Что сподвигло тебя вспомнить о Барсе в этом контексте? У тебя комплексы
+8
-5
+3
Начо>вся история барселоны
+3
0
+3
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Интересно, причем тут Месси и Португалия))?
+5
-2
+3
Ответ Никита Воронин
а тебе ежедневно не даёт покоя Барса, кайф)
Не только.
Еще Ямаль стал самым молодым игроком Барселоны, который наблюдал за уходом Начо из Реала.
+8
-6
+2
Ответ Никита Воронин
от детских и однообразных шуток про Ямаля блевать тянет, вы настолько узколобые?))
А где тут шутка? Это сухая констатация фактов. Ламаля и его среднюю игру , на фоне ужасной команды, возвели в не что монструозное , каждый раз намекая на возраст.
Это сложивший спортивный мем, который будет с ним до его взросления.
+2
-1
+1
Ответ Дени Сыч
Не только. Еще Ямаль стал самым молодым игроком Барселоны, который наблюдал за уходом Начо из Реала.
от детских и однообразных шуток про Ямаля блевать тянет, вы настолько узколобые?))
+2
-1
+1
Заслужил хорошую пенсию от саудов.
+1
0
+1
Такая легенда, о которой школьники и домохозяйки не слыхали. Начо - это чисто история про футбол, без всякого лоска, блеска, шика и понтов. Исключительно тяжёлая работа и преданность любимому клубу, вне зависимости от игрового времени и статуса.
+2
-1
+1
Успехов! Можно сказать Легенда клуба, играть так долго на высоком уровне с сахарным диабетом это мощь
+2
-1
+1
легенда реала
+1
0
+1
Ответ Никита Воронин
а тебе ежедневно не даёт покоя Барса, кайф)
Барселона как коврик для ног. Возвращаешься домой, вытираешь ноги и заходишь
0
0
0
Ответ Никита Воронин
а тебе ежедневно не даёт покоя Барса, кайф)
Да
0
0
0
Ответ войд
Начо 34г - 6лч бчк 150 лет - 5лч Прощай легенда)
Не трясись)
0
0
0
Ответ corazon blanco
Спасибо за все, капитан и удачи в дальнейшем! Настоящий боец и универсал, который всегда отдавал всего себя на поле. Его карьера- это пример и образец для подражания для многих мальчишек.
Тебе самому не стыдно, белые уходят из реала, африканцы приходят, испанский клуб в какую-то клоаку блм превратился, просто позорище:))) Жаль что у нашего реала такие болельщики как ты:)))
0
0
0
Редко кто играет любого в защите, на память приходит только Галлас, но ему это не нравилось, а Начо все равно.
0
0
0
Кросс, Начо, Хоселу ушли

Эндрик, Мбаппе, возможно Йорро и Дэвис пришли

Думаем🗿
0
0
0
Спасибо за всё капитан и "выручалочка"! Были времена, когда Начо затыкали любые дыры и "кадровые проблемы". Начо отрабатывал и вытаскивал матчи. Настоящий работяга, преданный делу мадридизма.
0
0
0
Почти 25 лет приходил тренироваться в одно место.... всегда очень скептически относился к Начо в составе Мадрид, но этот сезон отбросил все сомнения.
Спасибо за всё Капитан!!!
0
0
0
Ла Лигу 4 паза, ЛЧ - 6 раз )))
0
0
0
Капитан, настоящая легенда Реала.
Спасибо за всё !
0
0
0
это такой гути, но защитник))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий