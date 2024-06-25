«Реал» объявил об уходе Начо. Защитник провел 364 матча за клуб и выиграл 26 трофеев

Начо Фернандес покидает «Реал».

Мадридский клуб сообщил об уходе 34-летнего защитника. Ранее появилась информация о том, что он присоединится к саудовской «Аль-Кадисии».

находился в системе «Реала» с 2001 года. За основную команду он провел 364 матча и выиграл 26 трофеев: Лигу чемпионов (6 раз), клубный чемпионат мира (5), Суперкубок Испании (5), Суперкубок Европы (4), (4) и Кубок Испании (2).

«С тех пор, как Начо еще ребенком пришел в нашу академию, он всегда был примером для всех и заслужил любовь, признание и восхищение всех болельщиков «Реала». Мадридский « » всегда был и будет его домом», – сказал президент клуба .

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