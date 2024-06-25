Загитова создала официальное сообщество «ВКонтакте»: «Обещаю выкладывать туда максимальное количество ЭКСКЛЮЗИВОВНОГО контента😜»
Алина Загитова пообещала выкладывать много «эксклюзивовного» контента.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию объявила о создании официального сообщества «ВКонтакте».
«Объединились синие, белое сердечко...🤍 💙Что это может означать?
Конечно же, это мое официальное сообщество «ВКонтакте»! Подписывайтесь, заходите, делитесь своими эмоциями и комментариями✍️
Я обещаю выкладывать туда максимальное количество ЭКСКЛЮЗИВОВНОГО контента😜
10 тысяч подписчиков и выложу новые фоточки туда➡️» – написала Загитова.
А интриги и пафоса вчера нагнала, оказался пшик...
Недорого, за 10 тыс подписчиков... за 5 тыс лайков...
Неподкупная наша))
Хотя это уже бессмысленно, сейчас она интересна только кучке самых ..... фанаток, типа аллас и фатимы. 😌