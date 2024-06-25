Загитова создала официальное сообщество «ВКонтакте»: «Обещаю выкладывать туда максимальное количество ЭКСКЛЮЗИВОВНОГО контента😜»

Алина Загитова пообещала выкладывать много «эксклюзивовного» контента.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию объявила о создании официального сообщества «ВКонтакте».

«Объединились синие, белое сердечко...🤍 💙Что это может означать?

Конечно же, это мое официальное сообщество «ВКонтакте»! Подписывайтесь, заходите, делитесь своими эмоциями и комментариями✍️

Я обещаю выкладывать туда максимальное количество ЭКСКЛЮЗИВОВНОГО контента😜

10 тысяч подписчиков и выложу новые фоточки туда➡️» – написала .