Загитова создала официальное сообщество «ВКонтакте»: «Обещаю выкладывать туда максимальное количество ЭКСКЛЮЗИВОВНОГО контента😜»

Теги сборная России женское катание соцсети Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова пообещала выкладывать много «эксклюзивовного» контента.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию объявила о создании официального сообщества «ВКонтакте».

«Объединились синие, белое сердечко...🤍 💙Что это может означать?

Конечно же, это мое официальное сообщество «ВКонтакте»! Подписывайтесь, заходите, делитесь своими эмоциями и комментариями✍️

Я обещаю выкладывать туда максимальное количество ЭКСКЛЮЗИВОВНОГО контента😜

10 тысяч подписчиков и выложу новые фоточки туда➡️» – написала Загитова.

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26 комментариев
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Это туда должна дверь открыться..? )
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Загитовщина это карма
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Это то самое "новое пространство"??
А интриги и пафоса вчера нагнала, оказался пшик...
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А за сто тысяч подписчиков начнет писать и говорить грамотно?
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Эксклюзивовный контент - енто вам не шутки!
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Дверь в новое пространство, оказалось банальной рекламой, идущего ко дну VK.
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мдя... по анонсу что-то более масштабное ожидалось....
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Эксклюзивовный контент безызбежен судя по всему… жаль
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А бабули с "флутца" поди и не знают)
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Решила тоже торговать "эксклюзивом"?
Недорого, за 10 тыс подписчиков... за 5 тыс лайков...
Неподкупная наша))
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Добро пожаловать в 2010-й год!
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Не онлифанс и на том спасибо!
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Даа а такая интрига была .
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ВК уже давно мертв и неинтересен. Все в других сетях сидят. Зачем сейчас там это сообщество создавать?
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Словарный запас почти как у Фимы Собак, а Эллочку уже превзошла, молодец.
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А шуму-то было, можно ещё в одноклассниках создать.
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А можно тот контент так и останется только там, типа эксклюзив, мне правда надоело скроллить эти бредовые заголовки! Не тащите это в новости!
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Видимо ее серьезно потрясло, что на сабантуе в Казани никто её не узнал. Решила что нужно сделать страницу в российской соцсети.
Хотя это уже бессмысленно, сейчас она интересна только кучке самых ..... фанаток, типа аллас и фатимы. 😌
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VK уже не знает, что придумать. денег на инфлюэнсеров вбухивают жуть, а платформа валится. Посмотрим
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Уже 670 подписчиков . У меня 32 и 109 друзей. 🤣
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Набрали отряд отстирывающих поехавших в вк?)
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Господи, а пафоса-то было... Гора родила очередную мышь
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Алина в своем репертуаре...
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«ВКонтакте» идёт на дно - ему и безрамотная Загитова не поможет.
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Ответ Wintersun
ВК уже давно мертв и неинтересен. Все в других сетях сидят. Зачем сейчас там это сообщество создавать?
Да ладно. Весь спорт оттуда у меня, кроме нашего спортс. Всё, что хочешь можно найти. ОК отстой, а ВК мне нужен. Иногда Телега. Инсты никогда и не было. Куда податься, по твоему мнению?
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