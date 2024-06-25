ИИХФ не упомянула Бобровского, Куликова и Тарасенко в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Хоккей

ИИХФ не упомянула россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.

Автором материала на официальном сайте Международной федерации хоккея стал Лукас Эйкройд. 

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

Обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды» стали россияне Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.

Вратарь Бобровский отразил 23 из 24 бросков в решающем матче и был признан первой звездой игры. Защитник Куликов ассистировал Сэму Райнхарту в эпизоде с победной шайбой.

Напомним, Бобровский также является чемпионом мира-2014 в составе сборной России.

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35 комментариев
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Клоуны
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Обсосы дешевые)
+37
-3
+34
а говорят никакой отмены не существует и это все выдумки 🙃
+18
-2
+16
Опять, скажут, техническая ошибка, клоуны)))
+17
-3
+14
стандартная Русофобия, не более
+16
-2
+14
Ответ dorofeyev
Там больше половины команды нет. БОльший акцент сделан на именах, кто может войти в «Тройной клуб» на предстоящей Олимпиаде. Вот и всё.
А Бобровский (чисто случайно) - не чемпион мира???
Но его в этом перечислении - нет. Не странно?
Хотя о чем я? Вам ничего не странно, а "все правильно", "этодругое"
+14
-2
+12
зачем они освещают НХЛ на офсайте,если не имеют к нему никакого отношения?)
+10
-1
+9
Ответ VladosParovoz
Федерации стран США, Канады платят взносы в эту организацию, так же как и ФХР
и причем тут НХЛ?)
+7
-1
+6
Ответ dorofeyev
Там больше половины команды нет. БОльший акцент сделан на именах, кто может войти в «Тройной клуб» на предстоящей Олимпиаде. Вот и всё.
Поэтому всех фиников перечислили?
Ну-ну
+7
-2
+5
Ответ VladosParovoz
Федерации стран США, Канады платят взносы в эту организацию, так же как и ФХР
Ну НХЛ к этому никаким боком
+7
-2
+5
Бобровский - главный залог успеха Флориды в этом плей-офф! А ИИХФ - шакалы!
+7
-3
+4
Всех почти упомянули, кроме россиян
+6
-2
+4
Ответ VladosParovoz
Федерации стран США, Канады платят взносы в эту организацию, так же как и ФХР
про АХЛ осветили?)тоже вроде те же две страны)
+3
0
+3
Это совет всем спортсменам готовимшимся к Олимпиаде: будут ли я вас говорить, что и как о вас будут говорить, или быть может вообще не скажут ни слова - добивайтесь своих целей и своих побед!
Я уверен Бобровскому и товарищам сейчас похрен написали ли о них и что написали тем более такая организация как ИИХФ.
Они чемпионы!
+4
-1
+3
На жизнь обиженные людишки...
+5
-3
+2
Ответ vital_and_89@icloud.com
Клоуны
Западное лицемерие , без чести и совести.
+3
-1
+2
Респектище Флориде, с пустыми воротами взяли кубок!
+3
-1
+2
Ничего страшного, все знают что Бобровский лучший вратарь , и тащил Флориду, а вот этого засиканого журналюгу знают только местные аборигены
+3
-1
+2
ИИХФ - полнейшие скоты.
+3
-1
+2
Ответ e1ther - e1ther
зачем они освещают НХЛ на офсайте,если не имеют к нему никакого отношения?)
Федерации стран США, Канады платят взносы в эту организацию, так же как и ФХР
+4
-4
0
Ответ dorofeyev
Там сказано в контексте, что на ОИ-2026 у некоторых игроков есть шанс войти в «Тройной клуб». Россия не участвует, по крайне мере на данный момент.
Ну там упоминаются Лундель, Хайман, Бушар. У всех отсутсвует золото ЧМ. Т.е. пока никаких шансов на тройной клуб в 26. Так что слабая отмазка. Причина другая и она очевидна - ИИХФ дешевые, стыдные лицемеры. Вот и всё.
0
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Ответ Alex1104
А Бобровский (чисто случайно) - не чемпион мира??? Но его в этом перечислении - нет. Не странно? Хотя о чем я? Вам ничего не странно, а "все правильно", "этодругое"
Там сказано в контексте, что на ОИ-2026 у некоторых игроков есть шанс войти в «Тройной клуб». Россия не участвует, по крайне мере на данный момент.
+1
-1
0
Ответ Андрей Спиркин
Опять, скажут, техническая ошибка, клоуны)))
Скажут, но не исправят
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Смех и грех
Позор всей Западной культуре
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Автор из Канады вроде бы.
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Я 3 часа назад написал что так и будет. "Случайно" забыли трëх человек, в том числе основного вратаря😂. Позор иихфским подстилкам. На арене во Флориде был российский флаг, а эти клоуны ссутся даже упомянуть россиян
0
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Ну а как иначе? Какие-то лапотные славяне из "Путинс Раша", а не богоподобные представители германских наций, в крови которых пульсирует неразбавленная демократия. Запретить и предать забвению памяти.
+1
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Да это кремлевская пропаганда, русофобии же нет на самом деле
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0
Вот уроды (с)
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🤡🤡🤡
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