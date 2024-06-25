ИИХФ не упомянула Бобровского, Куликова и Тарасенко в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли
ИИХФ не упомянула россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.
Автором материала на официальном сайте Международной федерации хоккея стал Лукас Эйкройд.
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.
Обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды» стали россияне Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.
Вратарь Бобровский отразил 23 из 24 бросков в решающем матче и был признан первой звездой игры. Защитник Куликов ассистировал Сэму Райнхарту в эпизоде с победной шайбой.
Напомним, Бобровский также является чемпионом мира-2014 в составе сборной России.
Но его в этом перечислении - нет. Не странно?
Хотя о чем я? Вам ничего не странно, а "все правильно", "этодругое"
Ну-ну
Я уверен Бобровскому и товарищам сейчас похрен написали ли о них и что написали тем более такая организация как ИИХФ.
Они чемпионы!
Позор всей Западной культуре