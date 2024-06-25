ИИХФ не упомянула Бобровского, Куликова и Тарасенко в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

ИИХФ не упомянула россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.

Автором материала на официальном сайте Международной федерации хоккея стал Лукас Эйкройд.

«Пантерс» обыграли « » в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей .

Обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды» стали россияне , и .

Вратарь Бобровский отразил 23 из 24 бросков в решающем матче и был признан первой звездой игры. Защитник Куликов ассистировал Сэму Райнхарту в эпизоде с победной шайбой.

Напомним, Бобровский также является чемпионом мира-2014 в составе сборной России.