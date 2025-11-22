Петров считает, что «Балтика» может стать российским «Лестером»: «Уже и так всех удивили игрой и результатами. Нам сейчас все по силам»

Максим Петров: «Балтика» уже и так всех удивила игрой и результатами.

Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался о выступлении команды в сезоне Мир РПЛ.

– Каким итоговым местом «Балтики» будете довольны?

– Сейчас мы пятые. Нам важно не сбавлять обороты.

Продолжать побеждать, набирать очки в каждом туре. А уже весна покажет, на что мы наиграем. В турнирную таблицу особо не смотрим. Концентрируемся на ближайшем матче.

– Неужели не хочется залезть в медали?

– Конечно, хочется! Почему нет? Попадание в тройку – очень серьезный результат, к которому надо стремиться.

– Способна ли «Балтика» стать русским «Лестером»?

– Считаю, что да. Почему бы и нет? «Балтика» уже и так всех удивила и игрой, и результатами, и местом в таблице. Сами мы верим в себя.

Нам в принципе сейчас все по силам. В первом круге проиграли лишь однажды. Двигаемся поступательно, – сказал Максим Петров.