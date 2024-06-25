Англия вышла в плей-офф Евро с 1-го места, забив 2 гола в группе. У Кейна 1 гол в 3 матчах

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Сборная Англии забила 2 гола на групповом этапе Евро-2024.

В 3-м туре команда Гарета Саутгейта сыграла вничью со Словенией (0:0).

На групповой стадии турнира Англия забила 2 гола. В матче с Сербией (1:0) отличился Джуд Беллингем, а в игре с датчанами (1:1) – Харри Кейн.

Англия вышла из группы С с 1-го места, набрав 5 очков.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

92 комментария
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Как тут модно говорить, пару никому не нужных быстрых мыслей после матча Англии:
1) Англия абсолютно не умеет играть против автобусов. Они не понимают, как сделать свободные зоны для рывков быстрых Джуда, Фодена и Сака. Как бы смешно не звучало , но они не умеют создавать хаос, как будто их что-то сковывает.
2)Рывки Кейна в центр поля для получения мяча не работают, т.к. он этим движением никого не уводит из защитников, а в его зону никто не делает рывок. Всё статично.
3) Палмер за 20 минут сделал больше обостряющих действий, чем Галахер и Трент в предыдущих матчах
4) Ощущение, что поставьте Эмила Хески в нападение, и Англия заиграет лучше просто навешивая бесконечно на него.
+60
-6
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Самая тошнотворная топ-сборная. Саутгейт - просто уникум, как можно взять топовых игроков из топ-клубов и превратить их в Газмяс
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Ответ r.magadeeff1991
Хлопающий Саутгейт после матча выглядел просто позорно. Кому и чему он хлопал я так и не понял, наверное радовался что не пропустили
Он пытался разбудить фанатов на трибунах
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+29
Настолько отвратительных групп на крупных турнирах я даже не помню. Ни одного матча смотрибельного от слова совсем, разве что может с огромной натяжкой Дания-Словения был более менее, хотя нет, тоже ужасно. Жаль все команды не могли вылететь одновременно из группы.
+30
-1
+29
Хлопающий Саутгейт после матча выглядел просто позорно. Кому и чему он хлопал я так и не понял, наверное радовался что не пропустили
+25
0
+25
Показывают евро 2004 и оказывается Греки играли в атакующий футбол по сравнению с ,, сегодня,, 🤣🤣🤣
+24
-1
+23
Ответ Log in
Хески, блин, карьера Дариуса Вассела заиграла бы новыми красками, если бы он прям сейчас возобновил её.
Бери выше-Крауча! Выше в прямом смысле слова🤣
+20
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+20
Подходит Саутгейт к Дешаму и говорит:
-Я припаркуюсь?
+20
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+20
Ответ Гудман Сол
Как тут модно говорить, пару никому не нужных быстрых мыслей после матча Англии: 1) Англия абсолютно не умеет играть против автобусов. Они не понимают, как сделать свободные зоны для рывков быстрых Джуда, Фодена и Сака. Как бы смешно не звучало , но они не умеют создавать хаос, как будто их что-то сковывает. 2)Рывки Кейна в центр поля для получения мяча не работают, т.к. он этим движением никого не уводит из защитников, а в его зону никто не делает рывок. Всё статично. 3) Палмер за 20 минут сделал больше обостряющих действий, чем Галахер и Трент в предыдущих матчах 4) Ощущение, что поставьте Эмила Хески в нападение, и Англия заиграет лучше просто навешивая бесконечно на него.
Хески, блин, карьера Дариуса Вассела заиграла бы новыми красками, если бы он прям сейчас возобновил её.
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+18
Новый формат совершенно не стимулирует "большие" сборные. Франция, Англия - как под копирку: первый матч кое-как заковыряли, второй уже и ничьей достаточно, третий без разницы как играть. Италия туда же - даже после проигрыша во втором матче, в третьем достаточно было ничьей. Вот они и не стремились. Хорошо хоть Модрич запустил веселье. Да и "малые" сборные берегутся до последнего - 3 очка за 3 матча и ты вышел. Это значит, не лезь на рожон - дороже будет. Вот и имеем большую часть матчей, как разогрев перед настоящим концертом - абсолютно проходная, скучная часть.
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Новый формат подразумевает бОльший заработок от турнира.
Но когда такую батву в группе видишь, невольно возникает мысль, что надо что-то делать с групповым этапом.
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Мир не видел ещё более позорного фаворита Евро
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Веселей смотреть,как вода течет из крана,чем эту сборную Англии
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Позор футбола. Они хотят, чтоб он вернулся домой? Да он, видя такую игру, продолжит бегать по планете от англичан.
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Сборная Саутгейта - самая душная и унылая команда этого Евро
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Пока для выхода в ПО будет хватать 3 очка с нулевой разницей, то всегда будут находится Саутгейты, Дешамы, Куманы, которые будут катать вату надеясь больше сил сэкономить перед ПО и избежать травм.

УЕФА убила групповой этап, не Саутгейт.
+11
-5
+6
Круче только Франция с автоголом и пенкой 🤣
+6
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+5
Стремная группа) 7 мячей на четверых) Ужас, а не Евро) Испания только старается играть в футбол, а остальные это Сборные России)
+5
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Еще пару таких матчей и "Саутгейт" станет нарицательным.
Саутгейтить (от англ. Gareth Southgate) - осторожничать, не рисковать, перестраховываться
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Что, не смешно, да?!
+5
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Самая блевотная игра из всех фаворитов. Франция где-то рядом, но они постарались и их опередили
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Ответ Artem89S
Бери выше-Крауча! Выше в прямом смысле слова🤣
«Он как бы говорит: Расти, Крауч. Ты должен быть еще выше, Крауч» (с)
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+4
Ответ mantihor_e
Сборная Саутгейта - самая душная и унылая команда этого Евро
Достойный кандидат, да. Но увы, конкуренция за этот титул выше, чем за победу в турнире.
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Праздник футбола.
+3
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Англия душная не только из-за Саутгейта. Все игроки какие-то одинаковые. Никто не отличается изяществом на поле. Максимально топорный стиль на выносливости и прессинге.
+3
0
+3
Ответ Vasilii Mishchenko
Новый формат совершенно не стимулирует "большие" сборные. Франция, Англия - как под копирку: первый матч кое-как заковыряли, второй уже и ничьей достаточно, третий без разницы как играть. Италия туда же - даже после проигрыша во втором матче, в третьем достаточно было ничьей. Вот они и не стремились. Хорошо хоть Модрич запустил веселье. Да и "малые" сборные берегутся до последнего - 3 очка за 3 матча и ты вышел. Это значит, не лезь на рожон - дороже будет. Вот и имеем большую часть матчей, как разогрев перед настоящим концертом - абсолютно проходная, скучная часть.
Выход большинства третьих мест стимулирует такой ватокат. Одна победа, одна ничейка в 2 оставшихся, и вышел. Не выйти с третьего места можно только если сильно на отрицательную разницу влететь как хорваты и видимо венгры.
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Позорный Евро) Пешком все ходят, голов нет. Звезд нет, открытий нет. Первый раз вижу такой низкий уровень. Как будто играет 24 Сборные России.
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просто топ🤣
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+3
Палмера и Майну в основу, брусков Беллингема и Саку в глубокий запас.
+3
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+2
Ответ zzzeeerrrooo
Такие что даже гол не смогли забить?
Да, не забили.Так это не отменяет того,что моменты были. А у Англии и моментов не было.
+2
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