Англия вышла в плей-офф Евро с 1-го места, забив 2 гола в группе. У Кейна 1 гол в 3 матчах
Сборная Англии забила 2 гола на групповом этапе Евро-2024.
В 3-м туре команда Гарета Саутгейта сыграла вничью со Словенией (0:0).
На групповой стадии турнира Англия забила 2 гола. В матче с Сербией (1:0) отличился Джуд Беллингем, а в игре с датчанами (1:1) – Харри Кейн.
Англия вышла из группы С с 1-го места, набрав 5 очков.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
1) Англия абсолютно не умеет играть против автобусов. Они не понимают, как сделать свободные зоны для рывков быстрых Джуда, Фодена и Сака. Как бы смешно не звучало , но они не умеют создавать хаос, как будто их что-то сковывает.
2)Рывки Кейна в центр поля для получения мяча не работают, т.к. он этим движением никого не уводит из защитников, а в его зону никто не делает рывок. Всё статично.
3) Палмер за 20 минут сделал больше обостряющих действий, чем Галахер и Трент в предыдущих матчах
4) Ощущение, что поставьте Эмила Хески в нападение, и Англия заиграет лучше просто навешивая бесконечно на него.
-Я припаркуюсь?
Но когда такую батву в группе видишь, невольно возникает мысль, что надо что-то делать с групповым этапом.
УЕФА убила групповой этап, не Саутгейт.
Саутгейтить (от англ. Gareth Southgate) - осторожничать, не рисковать, перестраховываться