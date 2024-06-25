Англия вышла в плей-офф Евро с 1-го места, забив 2 гола в группе. У Кейна 1 гол в 3 матчах

Сборная Англии забила 2 гола на групповом этапе Евро-2024.

В 3-м туре команда сыграла вничью со Словенией (0:0).

На групповой стадии турнира забила 2 гола. В матче с Сербией (1:0) отличился , а в игре с датчанами (1:1) – .

Англия вышла из группы С с 1-го места, набрав 5 очков.

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