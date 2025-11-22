Массимо Каррера: «Спартак» и ЦСКА – главное противостояние в российском футболе. Особенный матч для футболистов и болельщиков»

Массимо Каррера: «Спартак» и ЦСКА – главное противостояние российского футбола.

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал дерби с ЦСКА главным противостоянием в российском футболе. Московские команды сыграют 22 ноября в матче 16-го тура Мир РПЛ.

«Дерби – это особенный матч для футболистов и болельщиков. Очень трудно представить, как будут развиваться события в матче. Но точно могу сказать, что противостояние «Спартака » и ЦСКА – самое главное в российском футболе», – сказал Каррера.

