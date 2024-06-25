Ростовцева, Барнашова, Пака наградили медалями за вклад в подготовку к Олимпиаде в Сочи, где Россию лишили двух медалей в биатлоне из-за допинга
Барнашов, Ростовцев и Пак награждены медалями в честь 10-летия Олимпиады в Сочи.
Министерство спорта РФ опубликовало приказ о награждении памятными медалями в честь 10-летия Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи ряда биатлонных тренеров, членов персонала сборной и функционеров.
Медаль вручается за значительный вклад в подготовку и проведение соревнований.
В список награжденных вошли: Владимир Барнашов, Светлана Голубева, Николай Загурский, Михаил Колосков, Вадим Мелихов, Иван Мелихов, Александр Пак, Павел Ростовцев.
Сборную России по биатлону лишили золотой медали Сочи-2014 в мужской эстафете и серебряной в женской из-за допинга у Евгения Устюгова и Ольги Зайцевой.
А кто выиграл Олимпиаду в Сочи? Под вопросом одно наше золото – оно все и решит
«Стою босиком, и мои ноги как у трупа – полностью синие!» Как оправдывается Устюгов, пытаясь вернуть золото Сочи-2014
У наших биатлонисток отобрали олимпийское серебро из-за Зайцевой – суд не поверил, что она ела соль ложками