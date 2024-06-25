Ростовцева, Барнашова, Пака наградили медалями за вклад в подготовку к Олимпиаде в Сочи, где Россию лишили двух медалей в биатлоне из-за допинга

Теги Сочи-2014 сборная России сборная России жен Павел Ростовцев Вадим Мелихов Николай Загурский Михаил Колосков Владимир Барнашов Александр Пак Министерство спорта России Иван Мелихов Биатлон

Барнашов, Ростовцев и Пак награждены медалями в честь 10-летия Олимпиады в Сочи.

Министерство спорта РФ опубликовало приказ о награждении памятными медалями в честь 10-летия Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи ряда биатлонных тренеров, членов персонала сборной и функционеров.

Медаль вручается за значительный вклад в подготовку и проведение соревнований.

В список награжденных вошли: Владимир Барнашов, Светлана Голубева, Николай Загурский, Михаил Колосков, Вадим Мелихов, Иван Мелихов, Александр Пак, Павел Ростовцев.

Сборную России по биатлону лишили золотой медали Сочи-2014 в мужской эстафете и серебряной в женской из-за допинга у Евгения Устюгова и Ольги Зайцевой.

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4 комментария
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Представляете сколько наград за организацию игр брикс будет
+2
0
+2
А сколько медалей в итоге вернули?
+1
0
+1
Ответ Ghost Ghost
Представляете сколько наград за организацию игр брикс будет
Раза в два больше, чем получила Россия.
+1
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