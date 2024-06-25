Фетисов о Евро: «Я считаю предательством показ этих соревнований. Какого хрена вы надеетесь, что вас вернут на эту площадку, если вы показываете матчи»

Теги Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение Государственная дума Евро-2024 Политика контент Футбол

Вячеслав Фетисов считает предательством трансляцию матчей Евро-2024 в России.

Россия была отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА в 2022 году.

– Президент относится к нашим спортсменам без флага и без гимна очень милосердно. А вы могли бы выступить на международных соревнованиях сегодня?

– Нет. Я даже не смотрю никакие международные соревнования. Более того, я считаю предательством сегодня показывать чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу.

Я не понимаю, почему мы так подробно в студиях обсуждаем эти трансляции?! Какого хрена вы надеетесь, что, если вы показываете эти матчи, вас вернут на эту площадку, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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137 комментариев
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Доктора что говорят?Шансы есть?
+250
-8
+242
Ответ Зверёк
Доктора что говорят?Шансы есть?
Просто те, кто должен принимать таблетки, принимают законы
+176
-3
+173
Чё ж он на Овечкина и ко из НХЛ рот не откроет? или там не предатели, а истинные патриоты, ломающие западные устои?)
+159
-2
+157
Славик, а как назвать государственного функционера, чья дочь в США живет?)
+114
-1
+113
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Чё ж он на Овечкина и ко из НХЛ рот не откроет? или там не предатели, а истинные патриоты, ломающие западные устои?)
Трус, приспособленец и подхалим. А, хотя нет же - нынче это смелый патриот с нерушимыми принципами :-)
+99
-2
+97
Фетисов - паразит
+54
-1
+53
Ответ Михаил Ильин
Славик, а как назвать государственного функционера, чья дочь в США живет?)
Истинный патриот!
+53
-1
+52
Фетисова надо заставить игры брикс смотреть как в Заводном апельсине
+50
-1
+49
Ответ Зверёк
Доктора что говорят?Шансы есть?
Врачи уже махнули на него рукой...
+43
-3
+40
а как связана надежда, что нас могут куда-то вернуть с показом матчей?

у Фетисова видимо совсем с кукухой проблемы
+37
-1
+36
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Чё ж он на Овечкина и ко из НХЛ рот не откроет? или там не предатели, а истинные патриоты, ломающие западные устои?)
Дааа! При чем сам играл и жил в сша! Просто не любовь к футболу на лицо!
+32
-1
+31
показывают для зрителей, не для депутатов
+27
-1
+26
что вы хотите сделать в этой стране когда чиновники такого уровня??? это дикость которой даже в ссср не было((( это убожество как интеллекта так и совести
+25
-1
+24
Действительно, зачем СПОРТИВНЫМ медиа показывать СПОРТИВНЫЕ соревнования.
+18
-1
+17
помню новость из СЭ года так 2001, типа Фетисов возвращается в Россию из Нью-Джерси. типа пропитанный американизмом и вообще прозападный человек приедет в Россию что бы прививать американские порядки у нас. а тут вот оно как по итогу все вышло)))
+15
-1
+14
Ладно, уважаемый спортсмен, травм много было. Но сейчас он и депутат! Как? Они мед.осмотры не проходят? Кто там в думе сидит вообще? Страшно же.
+12
-1
+11
Кто бы рассуждал о предательстве, Слава, кто бы рассуждал)))
+12
-1
+11
Предательство, это когда такие дилетанты как ты, занимаются вопросами экологии и природопользования. Вот скажи, что конкретно ты сделал в этой области? Ещё варежку раскрываешь. Лучше молчи.
+10
-1
+9
Да пошел ты в глубокие воды .................
+8
-1
+7
"Ой дурак..." (с) к/ф "Иван Васильевич меняет профессию".
+8
-1
+7
Славик ты дебил
+7
-1
+6
Как сбежать из своей страны в клятые Штаты клюшкой махать - так это не предательство. Как показать матч по ТВ - это предательство. Не перепутайте.
+7
-1
+6
Я говорю, что все эти спортсмены в министерствах, думах, правительствах - олени, оторванные от жизни
+7
-1
+6
Ответ Виктор Никитин
а как связана надежда, что нас могут куда-то вернуть с показом матчей? у Фетисова видимо совсем с кукухой проблемы
вроде бы надо отработать повесточку путриотически "антизападную", но там ещё проблемы с пониманием, что болельщикам футбола нужно это
+6
-1
+5
Идиот. Классическое произведение
+6
-1
+5
Этого клоуна-патриота-эколога даже Дягтерев в эфире умыл подколом про выпавшую Грин-карту
+7
-2
+5
Ещё один укол ботокса и хватит с него..
+5
-1
+4
А как в НХЛ урвал играть при СССР, так это норм
+5
-1
+4
Ответ Vitor Dia
Фетисов - паразит
Третьяк. А исимбаева в Монако)))
+5
-1
+4
Конченный идиот
+3
0
+3
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