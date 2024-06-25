Фетисов о Евро: «Я считаю предательством показ этих соревнований. Какого хрена вы надеетесь, что вас вернут на эту площадку, если вы показываете матчи»

Вячеслав Фетисов считает предательством трансляцию матчей Евро-2024 в России.

Россия была отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА в 2022 году.

– Президент относится к нашим спортсменам без флага и без гимна очень милосердно. А вы могли бы выступить на международных соревнованиях сегодня?

– Нет. Я даже не смотрю никакие международные соревнования. Более того, я считаю предательством сегодня показывать чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу.

Я не понимаю, почему мы так подробно в студиях обсуждаем эти трансляции?! Какого хрена вы надеетесь, что, если вы показываете эти матчи, вас вернут на эту площадку, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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