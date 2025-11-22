Мостовой о дерби: «Спартак» выиграет в один мяч или будет ничья. У ЦСКА хорошая команда, много не проигрывает»

Александр Мостовой: «Спартак» выиграет у ЦСКА в один мяч или будет ничья.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что «Спартак» не проиграет в дерби с ЦСКА. Встреча московских клубов в рамках 16-го тура Мир РПЛ состоится 22 ноября.

– Уход Карпина из «Динамо» и отставка Станковича из «Спартака» могут положительно сказаться на результатах команд и встряхнуть игроков?

– Конечно, могут. В футболе давным‑давно все придумано, поэтому бывает или встряхнуть, или наоборот. Здесь два варианта. По логике, учитывая позиции «Динамо », хуже уже некуда, поэтому в любом случае они поднимутся, потому что состав у них хороший. У «Спартака » тоже хороший состав, я остаюсь при своем мнении, они поднимутся.

– Сможет ли «Спартак» одержать победу над ЦСКА?

– Думаю, или будет ничья, или в один мяч «Спартак» выиграет. Все‑таки дома играют. ЦСКА тоже много не проигрывает, команда хорошая. Но «Спартак» может. Интересно будет, посмотрим, – сказал Мостовой.

