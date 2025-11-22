Зампред Госдумы Жуков: «Не думаю, что продажа пива на стадионах повлечет за собой пагубный эффект. На ЧМ-2018 не возникало проблем»

Александр Жуков: не думаю, что продажа пива на стадионах повлечет пагубный эффект.

Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков поделился мнением относительного возможной продажи пива на стадионах.

– Как вы оцените возможное возвращение пива на стадионы?

– Не думаю, что продажа пива на стадионах повлечет за собой пагубный эффект. Это нормальная практика.

На чемпионате мира-2018 пиво продавалось у нас, и никаких нарушений общественного порядка или проблем не возникало.

Я бы не стал называть пиво футбольным напитком, но думаю, что возвращение пива на стадионы возможно, – сказал Александр Жуков.