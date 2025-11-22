Зампред Госдумы Жуков: «Не думаю, что продажа пива на стадионах повлечет за собой пагубный эффект. На ЧМ-2018 не возникало проблем»
Александр Жуков: не думаю, что продажа пива на стадионах повлечет пагубный эффект.
Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков поделился мнением относительного возможной продажи пива на стадионах.
– Как вы оцените возможное возвращение пива на стадионы?
– Не думаю, что продажа пива на стадионах повлечет за собой пагубный эффект. Это нормальная практика.
На чемпионате мира-2018 пиво продавалось у нас, и никаких нарушений общественного порядка или проблем не возникало.
Я бы не стал называть пиво футбольным напитком, но думаю, что возвращение пива на стадионы возможно, – сказал Александр Жуков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
