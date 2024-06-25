Франция вышла в плей-офф Евро, забив 1 гол в группе с пенальти. 2-й мяч французов – автогол Вебера в матче с Австрией
Франция вышла в плей-офф Евро-2024, забив 1 гол на групповом этапе.
В заключительном туре группового этапа Евро-2024 французы сыграли вничью с Польшей (1:1). Единственный гол французов в этом матче забил Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 56-й минуте.
В предыдущих матчах групповой стадии Франция сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и обыграла Австрию (1:0) благодаря автоголу Максимилиана Вебера.
По итогам группового этапа Франция заняла 2-е место в группе D, набрав 5 очков, и вышла в плей-офф чемпионата Европы.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
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