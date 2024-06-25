Франция вышла в плей-офф Евро, забив 1 гол в группе с пенальти. 2-й мяч французов – автогол Вебера в матче с Австрией

Франция вышла в плей-офф Евро-2024, забив 1 гол на групповом этапе.

В заключительном туре группового этапа французы сыграли вничью с Польшей (1:1). Единственный гол французов в этом матче забил , реализовавший пенальти на 56-й минуте.

В предыдущих матчах групповой стадии сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и обыграла Австрию (1:0) благодаря автоголу .

По итогам группового этапа Франция заняла 2-е место в группе D, набрав 5 очков, и вышла в плей-офф чемпионата Европы.

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