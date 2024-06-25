Франция вышла в плей-офф Евро, забив 1 гол в группе с пенальти. 2-й мяч французов – автогол Вебера в матче с Австрией

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Австрии по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Максимилиан Вебер Футбол

Франция вышла в плей-офф Евро-2024, забив 1 гол на групповом этапе.

В заключительном туре группового этапа Евро-2024 французы сыграли вничью с Польшей (1:1). Единственный гол французов в этом матче забил Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 56-й минуте.

В предыдущих матчах групповой стадии Франция сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и обыграла Австрию (1:0) благодаря автоголу Максимилиана Вебера.

По итогам группового этапа Франция заняла 2-е место в группе D, набрав 5 очков, и вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

71 комментарий
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Дешам устроил соревнование с Саутгейтом, кто скучнее.
+120
-2
+118
Ответ K.Faromarz
Викторина: кто главный физрук Евро? Дешам, Спалетти или Саутгейт???
Команда Спалетти без Мбаппе и Гризманов хотя бы с игры умеет забивать
+96
-3
+93
Викторина: кто главный физрук Евро? Дешам, Спалетти или Саутгейт???
+47
-7
+40
Странно, местные эксперты писали, что Рангник - полное дно, а у него всегда предложения, наверное, только на спортсе понимают в футболе...
+44
-12
+32
Рагник на багаже Локо
+33
-3
+30
Ответ Max Semenik
Дешам устроил соревнование с Саутгейтом, кто скучнее.
Как то встретились Франция и Англия, и все уснули после первого тайма...
+26
-4
+22
Желаю Англии и Франции как можно скорее вернуться домой, игра ужасная
+24
-3
+21
Ответ Артём Амирджанян
Рагник на багаже Локо
Набрался опыта у Семака
+18
-2
+16
Вот вроде и бодрее англичан и где-то просто не везёт, но вообще французы не выглядят мощно. Есть ощущение, что первая же топ-сборная может их выкинуть с Евро, если и дальше в таком духе играть будут.
+10
-1
+9
Французы решили не идти в халявную половину сетки, респект)
+4
0
+4
Франция вышла и попала в сетку замеса с Португалией, Германией, Испанией😂
+4
0
+4
А ведь вполне возможно, что нас всех ждёт финал Франция-Англия(
+3
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+3
Ответ TOX
я Португалию 2016 вообще не помню
Сами португальцы хотят быстрее забыть Португалию 2016
+3
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Ответ Полуэктов Пётр
Нормальная игра. Франции её будет достаточно для победы на ЕВРО.
Пока неясно, как с такой игрой им победить Германию или Испанию
+3
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+3
Прям какие-то испорченные круассаны эта сборная Франции.
+3
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+3
Игра забудется, результат останется. Много ли кто помнит тошнотворную Испанию 2010? или Португалию 2016?
+3
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+2
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Странно, местные эксперты писали, что Рангник - полное дно, а у него всегда предложения, наверное, только на спортсе понимают в футболе...
МЮ кладбище талантов
+5
-3
+2
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Странно, местные эксперты писали, что Рангник - полное дно, а у него всегда предложения, наверное, только на спортсе понимают в футболе...
Потому что когда рангник колхозный хоффенхайм выводил на 1 место в бундеслиге эти эксперты еще не родились, будь снисходительнее
+5
-3
+2
Если бы спокойно довели дело до победы с Польшей, то уже могли бы бронировать билеты на полуфинал. А так, возможно, у них будет путь до финала: Бельгия - Португалия - Испания / Германия. Такую сетку будет невозможно пройти.
+3
-1
+2
Ответ Nicolas Erfe
Игра забудется, результат останется. Много ли кто помнит тошнотворную Испанию 2010? или Португалию 2016?
я Португалию 2016 вообще не помню
+3
-1
+2
Ответ K.Faromarz
Викторина: кто главный физрук Евро? Дешам, Спалетти или Саутгейт???
А на каком турнире при Дешама сборная Франции играла в группе лучше? Тем не менее результаты ровные
+3
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+2
🐸 это что-то)))
+2
0
+2
Ответ Рашпель793
Вот вроде и бодрее англичан и где-то просто не везёт, но вообще французы не выглядят мощно. Есть ощущение, что первая же топ-сборная может их выкинуть с Евро, если и дальше в таком духе играть будут.
Франция всегда так и выглядит, просто их мощное поколение (начиная с 2016-18 годов) совпало с кризисом по сути всех сборных.

До этого при великой Испании была хотя бы такая же смертельная Германия, а до этого в Европе было сразу 4-5 сборных примерно равного уровня
+2
0
+2
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Странно, местные эксперты писали, что Рангник - полное дно, а у него всегда предложения, наверное, только на спортсе понимают в футболе...
не дно, но и это показатель пока ни о чем. ибо французы полные днища, 1 гол забили и тот с пеналя Польше
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А вы говорите Англия плохо играет
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Ответ человек умелый
На ЧМ в России, французы тоже играли кое как на групповой стадии
Они и в полуфинале с Бельгией играли на 1:0
+2
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Ответ SayCoffet
Набрался опыта у Семака
Получается не физрук
+2
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Вообще чтобы чего то достичь тренеру,надо поработать в РПЛ. На Евро - Якин,Рангник,Спалетти уже вышли из группы,Тедеско тоже выйдет. Это мощь! А если бы Эмери тренировал любую команду,то стал бы чемпионом Европы.
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И этот цирк поклонницы клубнички говорят лучше чем кубок Америки, ещё они твердили что Рангник физрук
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Францию смотреть невозможно конечно , такой унылый футбол, Дешама идеи себя уже изжили, в конце даже штурм ворот Поляков не смогли организовать…
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