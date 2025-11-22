Степашин о встрече с игроками «Динамо»: «Сегодня мы действительно одна команда, глаза в глаза с ребятами. У нас консультативный совет не на бумаге»
Сергей Степашин высказался о встрече с игроками «Динамо».
Председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин дал комментарий о встрече с футболистами команды.
21 ноября консультативный совет «Динамо» на базе в Новогорске провел встречу с футболистами и тренерским штабом бело‑голубых.
«Мы периодически собирались – у нас консультативный совет не на бумаге. А вот здесь – в первый раз. Глаза в глаза с ребятами.
Одно дело, когда ты сидишь: команда там, ты здесь. Другое дело – ты в команде. И сегодня мы действительно одна команда», – сказал Сергей Степашин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
