Дания сыграет с Германией в 1/8 финала Евро-2024

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Дания сыграет с Германией в плей-офф Евро-2024.

В 3-м туре Евро-2024 датчане сыграли вничью с Сербией (0:0) и с 3 очками заняли 2-е место в группе С, .

В 1/8 финала датчане сыграют с Германией, занявшей 1-е место в группе А. Матч пройдет в субботу, 29 июня.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

94 комментария
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Надеюсь все вылетят в 1/8 с этой группы
+105
-3
+102
Группа - с отрывом - самая унылая!
+63
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Датчане тоже катали унылое гуано, поэтому скорее всего отлетят в 1/8 и далеко не пройдут
+49
-4
+45
Во втором тайме датчане отдали мяч мертвейшим сербам и перестали ходить в атаку, вместо того, что бы добить сербский труп и занять первое место в группе. Надеюсь, после такого перформанса датчан выбьют в первой же стадии плейофф
+41
-2
+39
Англия со своей каловой игрой попадает в сетку где лишь Нидерланды и Италия тусуют
Вот так повезло
+33
-1
+32
Ответ Filipp Gorski
Англия со своей каловой игрой попадает в сетку где лишь Нидерланды и Италия тусуют Вот так повезло
Их вполне может закрыть уже Швейцария.
+21
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+19
Одна из самых отвратительных групп, что я видел. Тяжелое зрелище. Три физрука во главе потенциально очень приличных команд. Надеюсь, повылетают быстро. Уж на что Стойкович шикарным игроком был, как тренер-полнейшее физручелло, по Саутгейту давно все понятно. Юлманд провалил ЧМ, здесь все тоже к этому идет.
+13
-1
+12
Поздравляем Немцев с выходом в 1/4
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Карл Россия вылетела с евро 12 с 4 очками и классной игрой а здесь с тремя выходят со второго места...
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Чувствую тяжелый для немцев матч будет если быстрый гол не произойдет. Так и вижу, как Юлиан опять выпустит деревянного Хавертца, датчане будут плотно обороняться, ничего не будет получаться в атаке долгое время. Кроос и Киммих будут пешком ходить, пасуясь вдоль и поперек, Миттельштадт будет навесы и прострелы в никуда давать, Гюндоган бить по воробьям, а Мусиала пытаться обводить по 3-4 соперника. Будет куча угловых и штрафных, но бесполезных, при этом датчане будут частенько убегать в контратаку, Нойер будет кричать, Рюдигер будет с выпученными глазами. Надеюсь конечно на лучшее, но против таких команд пока только такой сценарий и вижу.
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Я так понимаю критерием были жёлтые карточки, у Дании их меньше, чем у Словении?
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Ответ Artem Vuatkin
Я так понимаю критерием были жёлтые карточки, у Дании их меньше, чем у Словении?
По матч ТВ сказали, что одинаковое кол-во карточек. Прошли по рецтингу
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Ответ Filipp Gorski
Англия со своей каловой игрой попадает в сетку где лишь Нидерланды и Италия тусуют Вот так повезло
Да не факт, что повезло. Кажется, это не так называемый "эконом-режим" у Англии, а их реальный уровень прямо сейчас. Не удивлюсь, если уже Нидерланды их выбьют, хоть те и слабы(но чем соперники по группе С сильнее? А с ними все у Англии через одно место было)
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А ну сейчас эксперт Эдик прости господи Мор нам нарисует тактику…
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Отмените всю эту группу пожалуйста))
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Ответ Зизуха
Надеюсь все вылетят в 1/8 с этой группы
Увы, там у Англии слабая сетка намечается, как бы они до финала не доползли. И Саутгейта до 2040 года продлят.
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Этот тот самый топ европейский мировой футбол? Лучше факел шинник смотреть, чем этот гуано
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Ответ Harryck
Чувствую тяжелый для немцев матч будет если быстрый гол не произойдет. Так и вижу, как Юлиан опять выпустит деревянного Хавертца, датчане будут плотно обороняться, ничего не будет получаться в атаке долгое время. Кроос и Киммих будут пешком ходить, пасуясь вдоль и поперек, Миттельштадт будет навесы и прострелы в никуда давать, Гюндоган бить по воробьям, а Мусиала пытаться обводить по 3-4 соперника. Будет куча угловых и штрафных, но бесполезных, при этом датчане будут частенько убегать в контратаку, Нойер будет кричать, Рюдигер будет с выпученными глазами. Надеюсь конечно на лучшее, но против таких команд пока только такой сценарий и вижу.
Мне кажется все проще, Германия закончит игру в первом тайме. Дания ужасна, Швейцария на порядок лучше сейчас в построении игры.
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Ответ Artem Vuatkin
Я так понимаю критерием были жёлтые карточки, у Дании их меньше, чем у Словении?
Желтых поровну
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3 ничьи и 2-е место, ну и лулумба, конечно. А их игра против сербов да и словенцев больше описывает фраза Карпина, про игра была ровна....
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Потом удивлюятся, почему пропадает интерес у молодьёжь к футболу?!
+3
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До свидания, Дания, делать вам нечего в плей-офф с вашими нулями и катанием ваты, немцы вас уничтожат
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Германия, Испания, Франция и Португалия попали В ОДНУ СЕТКУ ПЛЕЙ-ОФФ!

Если эти команды пройдут 1/8, то в 1/4 мы увидим следующие пары:

🇫🇷 Франция — Португалия 🇵🇹
🇩🇪 Германия — Испания 🇪🇸
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Я может не совсем в тему, но почему Шалимов сейчас сидит в студии федерального канала, пьяный, не может связать 2 слова и что-то нам рассказывает???!!!!!
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Ответ Антон Фалафель
Сраный футбол, доходили до ворот и спецом не били. Хз почему так.
Я вообще в непонятках с матча Дания - Сербия. Первый тайм еще туда сюда. Второй тайм команды отказывались создавать моменты передавая мяч друг другу как горячую картошку. Че это было?
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Ну и эпилог всего подвел Игорь Михайлович, что в Нидерландах плохо работают в футбольных школах с игроками… в Нидерландах… в футбольных школах… миллиарды евро продаж …
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Ответ Poweronin
У Дании на одну желтую карточку меньше, чем у Словении
желтые у них поровну,Дания выше по рейтингу,вот и осталась второй
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Ответ Artem Vuatkin
Я так понимаю критерием были жёлтые карточки, у Дании их меньше, чем у Словении?
Дания выше Словении по более лучшей позиции в общем рейтинге отборочного турнира
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Испания против 3E/3F
Англия против Голландии/3E
1E против Словении/Голландии
Португалия против Венгрии/Словении.

В группе Е будет битва за первое место, ибо остальные попадут на Францию или Англию.
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Ответ 24slam
Карл Россия вылетела с евро 12 с 4 очками и классной игрой а здесь с тремя выходят со второго места...
такой уровень нынешнего евро, на Евро 2012 считаю мы были сильнейшей командой по игре, с Польшей расслабились после забитого тупо, Грецию вообще всерьез не воспринимали, пропустили глупейшим образом, да ещё и с убойный позиций не попадали по воротам, да и Кержакова Адвокаат упрямо выпускал, хотя было очевидно было после Польши, что он не уровень той команды
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