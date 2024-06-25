Дания сыграет с Германией в 1/8 финала Евро-2024

Дания сыграет с Германией в плей-офф Евро-2024.

В 3-м туре Евро-2024 датчане сыграли вничью с Сербией (0:0) и с 3 очками заняли 2-е место в группе С, .

В 1/8 финала датчане сыграют с Германией, занявшей 1-е место в группе А. Матч пройдет в субботу, 29 июня.

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