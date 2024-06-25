Дания сыграет с Германией в 1/8 финала Евро-2024
Дания сыграет с Германией в плей-офф Евро-2024.
В 3-м туре Евро-2024 датчане сыграли вничью с Сербией (0:0) и с 3 очками заняли 2-е место в группе С, .
В 1/8 финала датчане сыграют с Германией, занявшей 1-е место в группе А. Матч пройдет в субботу, 29 июня.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Вот так повезло
Если эти команды пройдут 1/8, то в 1/4 мы увидим следующие пары:
🇫🇷 Франция — Португалия 🇵🇹
🇩🇪 Германия — Испания 🇪🇸
Англия против Голландии/3E
1E против Словении/Голландии
Португалия против Венгрии/Словении.
В группе Е будет битва за первое место, ибо остальные попадут на Францию или Англию.