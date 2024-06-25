Борис Игнатьев: «Пенсия должна быть достойной, давать повод говорить: «Я работал не зря, и государство меня поощрило». Не вижу радости у пенсионеров от прибавки»
Борис Игнатьев рассказал, каким должен быть размер пенсии в стране.
«Прибавка к пенсии не должна быть такой, чтобы на нее можно было купить коробку спичек. Конечно, это всегда лучше, чем ничего, но в глазах пенсионеров не вижу радости.
Честно говоря, пенсия должна быть достойной, чтобы можно было спокойно выходить на улицу и понимать, что ты вернешься и тебя нигде не оставят в качестве залога.
Но сумму назвать трудно, потому что у всех разные запросы. Пенсия должна уважать людей. Она должна давать повод говорить: «Я работал не зря, и государство меня поощрило».
Хотел бы пожелать молодым людям, чтобы они дожили до тех времен, когда о пенсии даже не говорят. Чтобы она была прибавкой к жизненным завоеваниям, а не так, как сейчас», – сказал бывший тренер сборной России.
Борис Игнатьев: «Пенсия у меня смешная. На такие деньги можно либо дома сидеть, либо погибнуть»
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Вот даже путин не может на пенсию выйти
Кто-то пенсионный возраст повышает постоянно
Ишь ты, скрепы шатать вздумал, пенсия его видете ли не устраивает!
Весь законодательнвй "Охотный ряд" устраивает, а его нет...
Ишь, какое великодушное государство! Вообще-то это не благотвоительность, а прямая обязанность государства - платить пенсии.
А ты оптимист) с Весты отбивать собрался что-то)
Это сказки для лохов.
Вот когда пенсионеры путина, которые сейчас по 2.4 млн в год зарабатывают, появятся, тогда радости будет полные штаны в России
Да чё там, фикция одна.
Только самому, никакой надежды на государство в этом плане нет, к сожалению.
Если тебе не за 80 лет и не служил в структурах.
Пенсионная система хорошо работает когда на одного пенсионера трое работающих. А сейчас количество работающих падает а количество пенсионеров растет. В редких семьях по 1 ребенку.
Пенсия везде и всегда про солидарность поколений. Хотите выше пенсии - повышаете пенсионный возраст и отчисления. Но по комментариям можете увидеть, сколько молодых людей готовы на это.
В идеале систему пенсий надо упразднять. Как сказал Игнатьев, это должен быть инструмент поощрения, но какое поощрение длиной в десятилетия?