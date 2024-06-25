Борис Игнатьев: «Пенсия должна быть достойной, давать повод говорить: «Я работал не зря, и государство меня поощрило». Не вижу радости у пенсионеров от прибавки»

Теги премьер-лига Россия Борис Игнатьев деньги Футбол

Борис Игнатьев рассказал, каким должен быть размер пенсии в стране.

«Прибавка к пенсии не должна быть такой, чтобы на нее можно было купить коробку спичек. Конечно, это всегда лучше, чем ничего, но в глазах пенсионеров не вижу радости.

Честно говоря, пенсия должна быть достойной, чтобы можно было спокойно выходить на улицу и понимать, что ты вернешься и тебя нигде не оставят в качестве залога.

Но сумму назвать трудно, потому что у всех разные запросы. Пенсия должна уважать людей. Она должна давать повод говорить: «Я работал не зря, и государство меня поощрило».

Хотел бы пожелать молодым людям, чтобы они дожили до тех времен, когда о пенсии даже не говорят. Чтобы она была прибавкой к жизненным завоеваниям, а не так, как сейчас», – сказал бывший тренер сборной России.

Борис Игнатьев: «Пенсия у меня смешная. На такие деньги можно либо дома сидеть, либо погибнуть»

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115 комментариев
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У нас в стране делается всё, чтобы ты пенсию не получил. Так что лучше позаботиться о ней самому в молодости.
+101
-9
+92
Вместо нормальных пенсий людям дали величие, и судя по всему - им это нравится. Причем если спросить пенсионера что выберешь - пенсию или показать кузькину мать амЭрике, он выберет второе.
+79
-6
+73
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
У нас в стране делается всё, чтобы ты пенсию не получил. Так что лучше позаботиться о ней самому в молодости.
Только проблема. Как это сделать? Откладывать рубли? Инфляция все сожрет. И вообще, к выходу на пенсию не понятно что будет вообще. Вкладывать в недвижимость? Для этого очень много денег надо. Для среднестатистического россиянина это проблема.
+72
-5
+67
Вообще вся отечественная система пенсий - это просто узаконенный отъем денег у населения. Если бы каждый работающий человек не платил обязательные отчисления в пенисионный фонд с каждой зарплаты, а просто клал эту сумму каждый месяц на вклад в любом банке, то уже лет в 50 мог бы на накопленные миллионы балдеть на Гоа или на худой конец в Абхазии
+76
-12
+64
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий скрыт
Я конечно извиняюсь, но с каких пор кредит на авто это инвестиция в будущее?? Ну если только вы на нем деньги зарабатываете,а так постоянная амортизация, налоги, прочие расходы, конечно случился из-за санкций казус когда поддержанные авто в два раза подорожали ( вслед за новыми) но такое крайне редко случается, в основном любое авто от года в год будет только дешеветь
+36
-1
+35
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий скрыт
Ну и что ты купишь на этот 1 млн? Какое авто? Такой же хлам как и твой Солярис проданный
+34
-1
+33
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
У нас в стране делается всё, чтобы ты пенсию не получил. Так что лучше позаботиться о ней самому в молодости.
Ага

Вот даже путин не может на пенсию выйти

Кто-то пенсионный возраст повышает постоянно
+28
-3
+25
Ща его в иноагенты запишут))
Ишь ты, скрепы шатать вздумал, пенсия его видете ли не устраивает!
Весь законодательнвй "Охотный ряд" устраивает, а его нет...
+22
-1
+21
"Государство поощрило"
Ишь, какое великодушное государство! Вообще-то это не благотвоительность, а прямая обязанность государства - платить пенсии.
+15
0
+15
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий скрыт
Ахахахаха
А ты оптимист) с Весты отбивать собрался что-то)
+15
-1
+14
Ответ Любитель шоколада
Комментарий скрыт
Ипотека может быть инвестицией в том случае, когда рост цены на данную недвижку перекрывает проценты по кредиту. В России, с нашими конскими процентами, рост цены никогда их не компенсирует. А с учётом, например, нашей "миграционной политики", район, в котором недвижка находится, может в любой момент превратиться в Котельники - тогда цена вообще рухнет на дно. Так что ипотека в России, хоть рублёвая, хоть валютная - чистая кабала.
+13
-1
+12
Ответ Любитель шоколада
Но вы же не будете спорить что на Западе люди всю жизнь инвестируют в пенсионные фонды самостоятельно ? Дополнительно к стандартным взносам.
Будем спорить.
Это сказки для лохов.
+11
0
+11
У нас пенсионеры самые обездоленные. Молодые хоть могут что-то поменять в своей жизни, работу, открыть бизнес, учится. Пенсионеру учиться и меняться уже тяжело, невозможно. Здоровье слабое, лекарства стоят Аля улю. Пахали всю жизнь, платили пенсионные взносы и страховые (30% от зарплаты работодатель платит за работника, плюс 13% платит сам работник НДФл). В итоге у него ничего, пенсия ничтожна, государство социально ему не помогает. Если бы человек 30% сам бы откладывал, инвестировал, а не уходило бы в бездонную пропасть ПФР, где все деньги тратятся на обслуживание ПФР, то жизнь из была бы более терпима.
+12
-2
+10
Ответ Caniball
Недвижка - самый лучший вариант для пенсионера. Я вот честно не понимаю московских пенсионеров, живущих в двух-трехкомнатной квартире и на одну пенсию - 25 тысяч в месяц. Можно продать свою и купить две однушки, да в районе мкада будет, но в одной новой будешь жить, а вторую сдавать за 50 тысяч, итого жить уже на 75 тысяч в месяц. Два совсем разных уровня жизни будет на эти суммы.
Мда, Вы явно оторваны от реальности. Нельзя сейчас продать трешку в Москве и купить 2 квартиры. Даже за мкадом. Вы цены посмотрите на недвижимость. Сколько стоит старая трешка в старых домах и какие цены на новые квартиры в новых домах. Да даже если вторичку рассматривать.
+10
-1
+9
поэтому путин и не уходит на пенсию. знает что долго не протянет.
+13
-4
+9
Ответ Любитель шоколада
А где государство будет брать деньги на выплату пенсий в случае отмены взносов ? Это колоссальные суммы. Умножьте 42 миллиона пенсионеров на размер пенсии пусть 20К. Сколько получается ? Бюджет Пенсионного фонда почти 14 триллионов. Где вы столько денег возьмете ? Весь бюджет России это 35 триллионов. А вы хотите половину бюджета на пенсии пускать.
Ну слушайте, где-то же государство берет деньги и на более масштабные, так скажем, международные прожекты, чем довыплата пенсий. В том числе, кстати, из того же пенисионного фонда и берет, например. А в случае отмены концепта пенсий как раз этот самый фонд и можно пустить на их довыплату
+8
0
+8
Ответ Любитель шоколада
Не понял. Вы хотите чтобы с какого то момента государство отменило взносы вообще и взвалило на себя содержание пенсионеров ? А не справедливей тогда вообще пенсии отменить ? Или почему государство должно платить пенсии если каждый копии сам себе ?
Да, логично было бы отменить взносы, а людям, которые на момент отмены будут пенсионного возраста, довыплачивать их пенсии, чтобы не было нечестно. Остальным сделать налоговый вычет в размере уже уплаченных взносов
+6
0
+6
Деньги нужны здесь и сейчас, а не через тридцать сорок лет, которые ещё прожить нужно.
+6
0
+6
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий скрыт
Жизнь слишком коротка чтобы ездить на солярисах и Вестах.
+8
-3
+5
Проклятый Ельцин, вот Птуин такого бы не допустил! Хотя...постойте...
+5
0
+5
Ответ Любитель шоколада
Комментарий скрыт
Ну государство могло бы попробовать
+6
-1
+5
Ответ Любитель шоколада
Но вы же не будете спорить что на Западе люди всю жизнь инвестируют в пенсионные фонды самостоятельно ? Дополнительно к стандартным взносам.
Буду. Они сами выбирают, государственные, или частные пенсионные фонды. В два ведра воду никто не наливает
+4
0
+4
Ну это тунеядцы советские и ельцинские не рады

Вот когда пенсионеры путина, которые сейчас по 2.4 млн в год зарабатывают, появятся, тогда радости будет полные штаны в России
+7
-3
+4
Ответ Любитель шоколада
« Если бы человек 30% сам бы откладывал, инвестировал, а не уходило бы в бездонную пропасть ПФР, где все деньги тратятся на обслуживание ПФР» А текущие пенсионеры должны с голоду помереть ? Нет взносов нет пенсий.
Можно, например, не танчики и бомбы клепать, а потратить на нынешних пенсионеров денежки. И лучше на своих, а не гагаузских
+5
-1
+4
Ответ 4adikovski007
Вообще вся отечественная система пенсий - это просто узаконенный отъем денег у населения. Если бы каждый работающий человек не платил обязательные отчисления в пенисионный фонд с каждой зарплаты, а просто клал эту сумму каждый месяц на вклад в любом банке, то уже лет в 50 мог бы на накопленные миллионы балдеть на Гоа или на худой конец в Абхазии
Балдеть несколько месяцев. Не более. Средняя зп в России около 50 тр. 600 в год. Пусть даже шестая часть идёт чисто на пенсию. 100 тр в год. До 50 лет вы будете работать 30 лет. Итого - три миллиона. Так что не надо лапшу на уши вешать.
+5
-1
+4
СССР давно нет, пенсию три раза в год меняют условия, ибо...
Да чё там, фикция одна.
Только самому, никакой надежды на государство в этом плане нет, к сожалению.
Если тебе не за 80 лет и не служил в структурах.
+3
0
+3
Ответ Любитель шоколада
А зачем все страны поднимают пенсионный возраст ? Не задумывались ? Они же деньги на танчики и бомбы не тратят ? Пенсионный возраст в Италии 66 лет, во Франции 67 лет. Это намного выше чем в России.
Они живут на 10 лет дольше
+2
0
+2
Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Комментарий скрыт
Могла, но не хотела. Или хотела, но не могла.
+3
-1
+2
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Думаю, лет через 20-25 отменят пенсии как таковые. Или оставят прям вообще минимум-минимум. Меньше нынешнего. А там - или работайте до 70 лет, или сами копите на старость, или пусть дети вас содержат.
Так это логично.

Пенсионная система хорошо работает когда на одного пенсионера трое работающих. А сейчас количество работающих падает а количество пенсионеров растет. В редких семьях по 1 ребенку.
+5
-3
+2
Ответ 4adikovski007
Вообще вся отечественная система пенсий - это просто узаконенный отъем денег у населения. Если бы каждый работающий человек не платил обязательные отчисления в пенисионный фонд с каждой зарплаты, а просто клал эту сумму каждый месяц на вклад в любом банке, то уже лет в 50 мог бы на накопленные миллионы балдеть на Гоа или на худой конец в Абхазии
Посчитайте, сколько вы отдали в пенсионный фонд за этот год, разделите на 3 - вот ваш оптимистичный расклад для жизни на Гоа. Просто для примера, если вы зарабатываете 500 тысяч рублей в месяц, ваша пенсия - 125 тысяч рублей максимум, что даже в Индии не деньги для комфортной жизни, не говоря уже о привычной.
Пенсия везде и всегда про солидарность поколений. Хотите выше пенсии - повышаете пенсионный возраст и отчисления. Но по комментариям можете увидеть, сколько молодых людей готовы на это.
В идеале систему пенсий надо упразднять. Как сказал Игнатьев, это должен быть инструмент поощрения, но какое поощрение длиной в десятилетия?
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