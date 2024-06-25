Борис Игнатьев: «Пенсия должна быть достойной, давать повод говорить: «Я работал не зря, и государство меня поощрило». Не вижу радости у пенсионеров от прибавки»

Борис Игнатьев рассказал, каким должен быть размер пенсии в стране.

«Прибавка к пенсии не должна быть такой, чтобы на нее можно было купить коробку спичек. Конечно, это всегда лучше, чем ничего, но в глазах пенсионеров не вижу радости.

Честно говоря, пенсия должна быть достойной, чтобы можно было спокойно выходить на улицу и понимать, что ты вернешься и тебя нигде не оставят в качестве залога.

Но сумму назвать трудно, потому что у всех разные запросы. Пенсия должна уважать людей. Она должна давать повод говорить: «Я работал не зря, и государство меня поощрило».

Хотел бы пожелать молодым людям, чтобы они дожили до тех времен, когда о пенсии даже не говорят. Чтобы она была прибавкой к жизненным завоеваниям, а не так, как сейчас», – сказал бывший тренер сборной России.

Борис Игнатьев: «Пенсия у меня смешная. На такие деньги можно либо дома сидеть, либо погибнуть»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?