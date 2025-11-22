Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Тяньцзинь» (3:1), но финишировал вторым после «Порта». Спортс’’ показал матч в прямом эфире

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Тяньцзинь» в 30-м туре Суперлиги Китая (3:1).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский. На 12-й минуте Луис Асуэ вывел гостей вперед, на 45+8 У Си удвоил преимущество команды с пенальти. На 77-й минуте Андре Луис забил третий мяч, на 90+1 Ли Сыжун отыграл один мяч.

Команда Леонида Слуцкого финишировала второй в Суперлиге Китая-2025, отстав от «Шанхай Порта» на два очка. «Шэньхуа» занял второе место во втором сезоне подряд, в 2024-м также чемпионом стал «Порт» с отрывом в одно очко.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 26 ноября примет японский «Виссел Кобе» в 5-м туре общего этапа азиатской Лиги чемпионов. Начало матча в 15:15 по московскому времени.

